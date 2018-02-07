Россия пытается вмешиваться в предстоящие выборы в Конгресс США

В США всерьез обеспокоены российским вмешательством в предстоящие выборы в Конгресс. Госсекретарь Тиллерсон отмечает, что не смотря на готовность США к таким действиям России – это представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

Россия уже пытается вмешаться в выборы в Конгресс США, как это было на президентских выборах в 2016 году. Об этом государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил в интервью телеканалу «Fox News».

«Я не знаю, сказал бы я, что мы подготовлены лучше, поскольку русские тоже адаптируются. Дело в том, что если у них будут намерения вмешаться, то они найдут способы сделать это. Мы можем предпринять меры, но если они решат, что будут это делать, то предотвратить это очень трудно», – сказал Тиллерсон.

Тиллерсон также осудил деятельность российского правительства в Сирии и поддержку режима Асада, поскольку он убивает гражданских лиц химическим и обычным оружием.

«Думаю, важно, чтобы мы продолжили говорить России: «Послушайте, вы думаете, мы не видим, что вы делаете? Мы видим это, и вам следует прекратить. Если вы не прекратите, то продолжите навлекать на себя последствия», – добавил госсекретарь США насчет вмешательства России в выборы.

Как сообщало «Гуляй Поле», ЦРУ ожидают вмешательства России в американские выборы в ноябре.

«Гуляй Поле» так же ранее сообщало, что в России ходит слух, что нацлидер Путин 18 марта поедет в оккупированный Крым и проголосует на одном из избирательных участков в Севастополе. Это будет сделано в рамках агитации, что бы повысить явку на президентских выборах.

«Гуляй Поле» напоминает, что министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил крымскихтатарских активистов дестабилизации общественно-политической обстановки. Как считают источники «Гуляй Поля» в военной разведке Украины эти слова Лаврова подтверждают информацию о готовящемся введении в Крыму режима КТО непосредственно накануне президентских выборов. Режим КТО могут ввести для отмены выборов в Крыму и придание легитимности избрания Путина в глазах мирового сообщества.

«Насчет КТО, накануне выборов 2018, мы думали правильно. Недавно депутат Госдумы Руслан Бальбек, в своем интервью российским СМИ заявил о подготовке Киевом серии терактов с использованием дронов в Крыму. Так что ждем-с наращивания группировки россгвардии и МЧС. Если начнется, то 100% под выборы, думаю за неделю, нужно ждать повтора прошлых предвыборных кампаний Владимира Путина», – заявляют источники «Гуляй Поля» в военной разведке Украины.

Так же, источники указали на еще одну характерную деталь, свидетельствующую о проведения такой подготовки к выборам – в России в конце прошлого года с новой силой начали раскручивать тему «украинских диверсантов», а после Нового года – выдвинули косвенные обвинения Украины в снабжении сирийских террористов взрывчаткой.

«Зря они что-ли именно сейчас достали из загашника тему с Евгение Пановым и Андреем Захтеем? Не зря же они начали притягивать к атаке в Хмеймиме украинские боеприпасы… Сдается мне, что если нормально покопать, то окажется, что Хмеймим не совсем террористы обстреливали…», – намекают источники из военной разведки.

«Fox News»