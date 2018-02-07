Почему не стоит придавать большого значения встрече Тимошенко с Волкером

Молитва без завтрака завтрака с Трампом. Почему Волкер опередил Тимошенко в Twitter. Переговоры Юлии Тимошенко с Куртом Волкером вызвали в Украине несколько больший ажиотаж, чем они того заслуживают.

Традиционный визит Юлии Тимошенко в Вашингтон на молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом начался с места в карьер. Сразу же по прилету на Американский континент Юлия Владимировна встретилась со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, пишет Виталий Дяченко на страницах «Деловой Столицы».

Причем, что примечательно, украинцы узнали о встрече Волкера с украинской оппозиционеркой из уст самого Волкера. Еще вчера вечером по киевскому времени тот разместил в своем «Твиттере» пост о встрече, проиллюстрированный парной фотографией. По словам Волкера, с лидером «Батьківщини» он говорил о роли миротворцев на Донбассе, необходимости разрешения конфликта, а не его заморозки, роли украинского парламента в деле имплементации Минских соглашений. Проще говоря, об актуальных вопросах, находящихся в компетенции пана Волкера.

Пресс-служба «Батьківщини» сообщила об этой встрече лишь на следующий день. Причем в версии Тимошенко разговор касался не только вопроса урегулирования конфликта на Донбассе, но и внутриукраинских политических проблем. Тимошенко и Волкер, дескать, «отдельно остановились» на «внутриполитической и экономической ситуации в Украине» и «подчеркнули необходимость достижения конкретных результатов работы антикоррупционных институтов в Украине, уважения к верховенству права и соблюдения демократического политического процесса в контексте следующих президентских и парламентских выборов, создания надлежащего инвестиционного климата для привлечения стратегических прямых иностранных инвестиций». Более того, в «Батьківщині» сообщили, что Тимошенко и Волкер «договорились продолжить практику регулярных двусторонних встреч».

Подобная несколько разная трактовка одной и той же встречи никого, разумеется, удивлять не должна, ведь каждая из сторон преследует свои цели. Для Волкера как профессионального разведчика (нынешний спецпредставитель Госдепа, как известно, начинал свою карьеру в ЦРУ) крайне важно получать информацию о вверенном ему направлении из всех возможных источников. И Тимошенко как лидер заметной оппозиционной силы никак не исключение. Собственно, для Волкера будет не лишним лично говорить не только с Тимошенко, но и со всеми оппозиционными силами в Украине, включая и одиозных товарищей вроде Левочкина или Медведчука. При этом внутриполитические украинские разборки, если и интересуют Волкера, то только в контексте их влияния на конфликт на Донбассе, что мы и видим в посте Волкера о встрече с Юлией Владимировной.

Тимошенко же интересуют в первую очередь приближающиеся украинские выборы, а потому главная ее цель – продемонстрировать избирателям свою важность как международного игрока и убедить их в том, что Вашингтон если и не «ставит на Тимошенко» на будущих выборах, то хотя бы благосклонен к ней и готов работать как с будущим президентом.

Такая внутриполитическая заинтересованность в США, разумеется, более чем очевидна и для Волкера, поэтому он разместил информацию о встрече с Тимошенко первым и именно в том ключе, в каком считал правильным, – чтобы минимизировать для Юлии Владимировны возможность спекулировать встречей и пиариться на имени Волкера.

В Украине, само собой, достаточно расплывчатая информация о встрече Тимошенко с Волкером может породить очередные конспирологические теории о тайных договоренностях леди Ю с мистером В, причем совершенно разного содержания – от «сдачи Донбасса» до «слива Порошенко». Однако воспринимать подобные теории слишком всерьез, конечно же, нельзя. Для Волкера Тимошенко в первую очередь один из источников информации (причем один из многих) о ситуации вокруг украинско-российского конфликта. Да и функция Волкера по урегулированию этого конфликта не слишком изменится от того, кто победит на будущих выборах президента Украины.

Виталий Дяченко, «Деловая Столица»