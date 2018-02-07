Путин может проголосовать за себя в Севастополе

В России ходит слух, что нацлидер России 18 марта поедет в оккупированный Крым и проголосует на одном из избирательных участков в Севастополе. Это будет сделано в рамках агитации, что бы повысить явку на президентских выборах.

Президент России Владимир Путин, который пошел на выборы как самовыдвиженец, может проголосовать на одном из незаконных избирательных участков в аннексированном Крыму. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По словам одного из источников издания, для голосования Путину подбирают такой регион, где могут возникнуть проблемы с явкой.

Эксперт говорит, что приезд Путина «повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года».

При этом другой собеседник издания утверждает, что «поехать в Крым и Севастополь до выборов – правильная идея, но вряд ли Владимир Путин будет 18 марта не в столице».

Путин традиционно с 2000 года голосует в Москве. Однако после изменения законодательства в 2017 году россиянам стало легче голосовать по месту пребывания, а не прописки.

Российское издание «РБК», ссылаясь на источники в Кремле, сообщает, что оккупационные власти Крыма хотят приблизить уровень явки на выборах президента РФ и результаты голосования за Владимира Путина к результатам так называемого «референдума 2014 года».

«Агитация в Крыму весной будет нарастать, на этот регион сделан особый [акцент] в агитации, Кремлю важно именно в этом регионе получить высокую явку», — цитирует издание «РБК» источника близкого к ЦИК.

Также, по словам источника близкого к Кремлю, для мобилизации электората оккупационные власти полуострова проведут расширенные празднования «крымской весны». Он отметил, что расходы уже заложены в бюджете республики.

Собеседники издания уверены, что «подавляющее большинство крымчан» и так готовы проголосовать за Путина, но добавляют, что многое будет зависеть от работы агитаторов.

Политтехнологи прогнозируют, что Путин получит в Крыму максимальную поддержку – около 80% – якобы в знак благодарности за то, что Путин «дал им возможность вернуться в Россию».

Как известно, выборы президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.

В случае победы это будет четвертый срок для Путина на посту президента России, без учета времени, когда пост президента занимал его преемник Дмитрий Медведев. В то время Путин руководил государством на посту премьера.

Украина не признает выборы в Госдуму России, которые прошли в 2016 году в Крыму и будет ставить вопрос незаконности российских выборов в регионе на международном уровне – в частности, в ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.

«Гуляй Поле» напоминает, что министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил крымскихтатарских активистов дестабилизации общественно-политической обстановки. Как считают источники «Гуляй Поля» в военной разведке Украины эти слова Лаврова подтверждают информацию о готовящемся введении в Крыму режима КТО непосредственно накануне президентских выборов. Режим КТО могут ввести для отмены выборов в Крыму и придание легитимности избрания Путина в глазах мирового сообщества.

«Насчет КТО, накануне выборов 2018, мы думали правильно. Недавно депутат Госдумы Руслан Бальбек, в своем интервью российским СМИ заявил о подготовке Киевом серии терактов с использованием дронов в Крыму. Так что ждем-с наращивания группировки россгвардии и МЧС. Если начнется, то 100% под выборы, думаю за неделю, нужно ждать повтора прошлых предвыборных кампаний Владимира Путина», – заявляют источники «Гуляй Поля» в военной разведке Украины.

Так же, источники указали на еще одну характерную деталь, свидетельствующую о проведения такой подготовки к выборам – в России в конце прошлого года с новой силой начали раскручивать тему «украинских диверсантов», а после Нового года – выдвинули косвенные обвинения Украины в снабжении сирийских террористов взрывчаткой.

«Зря они что-ли именно сейчас достали из загашника тему с Евгение Пановым и Андреем Захтеем? Не зря же они начали притягивать к атаке в Хмеймиме украинские боеприпасы… Сдается мне, что если нормально покопать, то окажется, что Хмеймим не совсем террористы обстреливали…», – намекают источники из военной разведки.

«КоммерсантЪ»