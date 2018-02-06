Российскую шпионку осудили в Украине на 4 года

Военнослужащую Национальной гвардии Украины шпионившую в пользу России осудили на 4 года лишения свободы. Женщина раскаялась в совершенных деяниях нанесших вред национальной безопасности и сотрудничала со следствием.

Соломенский районный суд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы военнослужащую Национальной гвардии по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Во время досудебного следствия женщина полностью раскаялась в деяниях в ущерб национальным интересам Украины и предоставила полное содействие следствию», – говорится в сообщении.

За матеріалами військової контррозвідки СБ України Колегія суддів Солом’янського райсуду Києва визнала винною у державні… Опубліковано Служба безпеки України 6 лютого 2018 р.

По данным спецслужбы, осужденную, которая работала техником-оператором отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Национальной гвардии, завербовал генштаб вооруженных сил Россия во время ее визита к сестре, которая живет в Москве.

СБУ выяснила, что после этого женщина собирала и передавала спецслужбам России сведения, составляющие государственную тайну. Для этого она использовала электронные каналы связи со своими кураторами. Для экстренной связи ей предоставили специальный электронный почтовый ящик и прямой телефонный номер российского связь оператора.

Правоохранители задержали ее в октябре 2017 года.

«Гуляй Поле»