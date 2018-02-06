Верховная Рада «разблокировала» закон о реинтеграции Донбасса

Постановление об отмене итогов голосования за закон о реинтеграции Донбасса было поддержано только «Оппозиционным блоком», депутаты которого инициировали это постановление. В скором времени закон подпишет спикер Верховной Рады и он поступит на подпись президенту.

Верховная Рада не отменила решение о принятии закона об обеспечении государственного суверенитета Украины над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Проект соответствующего постановления «Оппозиционного блока» (№7163-П) поддержали только 37 депутатов, передает «Украинская Правда».

«37 «за» – постановление отклонено. Это открывает путь к подписанию закона о деоккупации», – заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий по итогам голосования за проект постановления №7163-П.

Инициаторы постановления, Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев, ссылались на нарушение регламента при принятии закона 18 января.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко отметила, что этот закон «просто констатирует правду«, что Донбасс оккупирован Россией, как и Крым.

Лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил: «Если вы так заботитесь о социальной защите войск оккупации России, то сделайте об этом законопроект. Не навязывает нам парадигму, которую вам передают из Кремля через Медведчука, что на востоке Украины гражданский конфликт. Это открытая агрессия России. И Россия будет отвечать за все те преступления, которые она творит на востоке Украины и в аннексированном Крыму».

«Мы не допустим реванша пятой колонны Кремля в этом зале», – добавил он

Как известно, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, который, в частности, признает Россию агрессором и оккупантом.

Однако на следующий день депутаты фракции «Оппозиционный блок» внесли проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон, из-за чего спикер не мог подписать его.

«Гуляй Поле» сообщало ранее, что принятый закон вызвал негативную реакцию в России, ОРДЛО и некоторых украинских политиков. Российский МИД заявил, что принятый закон послужит дальнейшей эскалации конфликта. Такую же оценку дал новому закону и лидер донецкого криминально-террористического анклава Александр Захарченко. Негативно высказался о законе и кум Путина, Виктор Медведчук, подчеркивающий, что данный закон «ставит крест на минских договоренностях».

При этом о роли самой России в агрессии против Украины и оккупации украинских земель ни в МИД России, ни среди лидеров ОРДЛО не среди украинских политиков негативно воспринявших закон даже не упоминают.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессора (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание «государство-оккупант».

«Украинская Правда»