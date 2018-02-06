123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Любой желающий может узнать все данные по российским военным на сайте МО РФ

«Фонтанка.ру»
06 февраля 2018

На сайте российского оборонного ведомства можно выяснить все данные по военнослужащему, зная его фамилию, дату рождения и личный номер. Эта функция доступна без регистрации на сайте.

На официальном сайте Минобороны РФ доступной для всех является информация о зарплатах, должностях, месте службы российских военных, в частности – о пилотах РФ в Сирии. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

Газета пишет, что, зная дату рождения военнослужащего и его личный номер, любой пользователь сети получает доступ к данным о его денежном обеспечении, задачах, которые он выполнял, и всю историю его службы.

Отмечается, что на сайте Минобороны РФ есть ссылка на раздел «Личный кабинет», в котором военнослужащие и гражданские сотрудники могут в режиме онлайн получить расчетные листы за любой период времени.

«Фонтанка.ру» подчеркивает – есть два способа зайти в «Личный кабинет». Первый – с помощью регистрации, с введением логина и пароля, которые пользователь формирует самостоятельно и может менять.

Второй способ – вход без регистрации. Для этого достаточно ввести личный номер военнослужащего (или номер СНИЛС гражданского сотрудника) и дату рождения.

По данным расчетных листов можно узнать как размер полученных сумм, так и подробности службы. В разделе «Вид начисления» указаны не только размеры зарпалат по должности и званию, но и многочисленные надбавки – за особые условия военной службы, службу в пустынных и горных районах, выполнение задач, связанных с риском для жизни.

Специальные выплаты также установлены для летных экипажей, спецназовцев, подводников и других категорий военнослужащих.

На сайте Минобороны по личному номеру можно узнать и о жилищных условиях военнослужащего.

В сети появились фото документов погибшего майора Романа Филиппова, пилота Су-25, сбитого во время выполнения боевого задания 3 февраля над Идлибом. В документах четко видно его личный номер. Дату рождения летчика блогеры установили по странице в социальной сети.

Если ввести данные в предложенную сайтом форму, то можно узнать, что в среднем в месяц летчик в звании майора получает на руки чуть больше 100 тысяч рублей.

Выплата за декабрь оказалась больше – 249 500 рублей, но это с учетом дополнительного материального стимулирования в 140 тысяч рублей, а такое стимулирование, согласно приказу министра обороны РФ, может выплачиваться один раз в год.

Минобороны РФ отреагировало на публикацию «Фонтанка.ру», обвинив издание в распространении личных данных Романа Филиппова и нарушении журналистской этики.

В ведомстве также подчеркнули: «после открытия страницы каждый офицер или контрактник вводит свой уникальный пароль».

В газете ответили, что не публиковали личных данных пилота, кроме имени и фамилии. «В материале не опубликованы ни личный номер, ни дата рождения», – говорится в заявлении.

«Действительно, в ряде случаев появляется запись «Вход возможен только с помощью логина и пароля». Однако, если несколько раз нажать на сброс, появляется функция восстановления пароля, для чего нужно ввести личный номер и дату рождения. Новый пароль высылается на электронную почту, адрес которой можно подобрать – служба техподдержки ее частично показывает», – пишет «Фонтанка.ру».

«Личные кабинеты, которые не «защищены» логином и паролем, по состоянию на 00:45 6 февраля, по-прежнему доступны по личному номеру и дате рождения», – подчеркивает издание.

Отметим, что при введении личного номера Филиппова и его даты рождения в «Личном кабинете» данные не отображаются.

Как сообщалось, вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.

В Минобороны РФ сообщили, что летчик катапультировался и был убит в бою с террористами. Позже было опубликовано видео боя, в ходе которого Филипов подорвал себя на гранате.

«Новая Газета» со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщила, что погибшим пилотом Су-25 был бывший украинский летчик из оккупированного Симферополя (Крым) майор Роман Филиппов.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) выяснила, что погибший пилот российского Су-25 Роман Филиппов не является украинским летчиком – он родился в Приморье. Филипов до аннексии Крыма служил в России.

«Фонтанка.ру»

Tags: война, личные данные, Минобороны РФ, оппозиция, Россия, Сирия, Су-25

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены