Любой желающий может узнать все данные по российским военным на сайте МО РФ

На сайте российского оборонного ведомства можно выяснить все данные по военнослужащему, зная его фамилию, дату рождения и личный номер. Эта функция доступна без регистрации на сайте.

На официальном сайте Минобороны РФ доступной для всех является информация о зарплатах, должностях, месте службы российских военных, в частности – о пилотах РФ в Сирии. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

Газета пишет, что, зная дату рождения военнослужащего и его личный номер, любой пользователь сети получает доступ к данным о его денежном обеспечении, задачах, которые он выполнял, и всю историю его службы.

Отмечается, что на сайте Минобороны РФ есть ссылка на раздел «Личный кабинет», в котором военнослужащие и гражданские сотрудники могут в режиме онлайн получить расчетные листы за любой период времени.

«Фонтанка.ру» подчеркивает – есть два способа зайти в «Личный кабинет». Первый – с помощью регистрации, с введением логина и пароля, которые пользователь формирует самостоятельно и может менять.

Второй способ – вход без регистрации. Для этого достаточно ввести личный номер военнослужащего (или номер СНИЛС гражданского сотрудника) и дату рождения.

По данным расчетных листов можно узнать как размер полученных сумм, так и подробности службы. В разделе «Вид начисления» указаны не только размеры зарпалат по должности и званию, но и многочисленные надбавки – за особые условия военной службы, службу в пустынных и горных районах, выполнение задач, связанных с риском для жизни.

Специальные выплаты также установлены для летных экипажей, спецназовцев, подводников и других категорий военнослужащих.

На сайте Минобороны по личному номеру можно узнать и о жилищных условиях военнослужащего.

В сети появились фото документов погибшего майора Романа Филиппова, пилота Су-25, сбитого во время выполнения боевого задания 3 февраля над Идлибом. В документах четко видно его личный номер. Дату рождения летчика блогеры установили по странице в социальной сети.

Если ввести данные в предложенную сайтом форму, то можно узнать, что в среднем в месяц летчик в звании майора получает на руки чуть больше 100 тысяч рублей.

Выплата за декабрь оказалась больше – 249 500 рублей, но это с учетом дополнительного материального стимулирования в 140 тысяч рублей, а такое стимулирование, согласно приказу министра обороны РФ, может выплачиваться один раз в год.

Минобороны РФ отреагировало на публикацию «Фонтанка.ру», обвинив издание в распространении личных данных Романа Филиппова и нарушении журналистской этики.

В ведомстве также подчеркнули: «после открытия страницы каждый офицер или контрактник вводит свой уникальный пароль».

В газете ответили, что не публиковали личных данных пилота, кроме имени и фамилии. «В материале не опубликованы ни личный номер, ни дата рождения», – говорится в заявлении.

«Действительно, в ряде случаев появляется запись «Вход возможен только с помощью логина и пароля». Однако, если несколько раз нажать на сброс, появляется функция восстановления пароля, для чего нужно ввести личный номер и дату рождения. Новый пароль высылается на электронную почту, адрес которой можно подобрать – служба техподдержки ее частично показывает», – пишет «Фонтанка.ру».

«Личные кабинеты, которые не «защищены» логином и паролем, по состоянию на 00:45 6 февраля, по-прежнему доступны по личному номеру и дате рождения», – подчеркивает издание.

Отметим, что при введении личного номера Филиппова и его даты рождения в «Личном кабинете» данные не отображаются.

Как сообщалось, вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.

В Минобороны РФ сообщили, что летчик катапультировался и был убит в бою с террористами. Позже было опубликовано видео боя, в ходе которого Филипов подорвал себя на гранате.

«Новая Газета» со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщила, что погибшим пилотом Су-25 был бывший украинский летчик из оккупированного Симферополя (Крым) майор Роман Филиппов.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) выяснила, что погибший пилот российского Су-25 Роман Филиппов не является украинским летчиком – он родился в Приморье. Филипов до аннексии Крыма служил в России.

«Фонтанка.ру»