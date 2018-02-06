Жителей Южной Осетии будут призывать на службу в российскую армию

НВФ Южной Осетии официально вошли в состав ВС РФ, Путин подписал соответствующий закон. Это закон позволяет призывать жителей Южной Осетии на службу в ряды российской армии.

Незаконные вооруженные формирования самопровозглашенной Южной Осетии, оккупированной Россией, вошли в состав российской армии. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«Федеральным законом ратифицируется Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в Москве 31 марта 2017 года», – говорится в документе.

«Под вхождением этих подразделений в состав вооруженных сил РФ понимается прием граждан республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке», – отмечается в пояснительной записке.

МИД Украины осудило ратификацию Госдумой РФ этого документа.

Как известно, в 2008 году после военной агрессии России Грузия потеряла контроль над Южной Осетией, последняя провозгласила независимость. Кроме России ее признали Никарагуа, Венесуэла и Науру.

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