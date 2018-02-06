Как выглядит украинская военная реформа. Мнения экспертов

Программная статья британского военного эксперта Гранта вызвала бурную дискуссию в экспертной и околоэкспертной среде. Спектр мнений – очень полярен. Но какие выводы можно сделать уже сейчас?

В последнее время набирает обороты дискуссия вокруг, по сути, открытого письма британского полковника и бывшего советника министра обороны Украины Глена Гранта к президенту Украины Петра Порошенко. Британский военный эксперт, полковник Глен Грант говорит о необходимости военной реформы в Украине, пишет Руслан Рудомський на страницах «Depo.Война».

Речь идет о статье в «Kyiv Post», написанной на основе письма Гранта. В этой статье Глен Грант, который имел возможность несколько лет наблюдать за украинской армией изнутри, достаточно жестко раскритиковал современное состояние Вооруженных сил Украины. Предлагаем ключевые, на наш взгляд, вырезки из этого материала.

«Украинская армия улучшается, но в целом она не является одной из лучших в Европе, поскольку имеет некоторые критические организационные недостатки. Поставка Украины «Джавелинов» этого не исправит, а может сделать только хуже», – пишет Грант.

По его мнению, недавнее согласие США о поставках оборонительных вооружений создает атмосферу преступной безопасности среди военного руководства украинского государства. А недавние успехи ВСУ на Донбассе только помогли в создании атмосферы безопасности, ведь многие благодаря им ошибочно поверили в то, что украинская армия реформирована и развита в достаточной мере, чтобы противостоять российской агрессии. И в этом Грант видит стратегическую опасность для Украины.

«Очень часто удивительную храбрость и незначительные тактические успехи принимают за оперативные и стратегические способности. Оперативная способность – это способность проектировать силу в любое место и выиграть битву. Украина не имеет пока такой возможности», – убежден Грант.

«Вооруженные Силы Украины очень хорошо делают то, что они делают сейчас, но они не имеют возможности перейти на другой стиль войны, потому что отсутствуют доктрины, оснащение и подготовка к этому. Видение мобильной армии отсутствует на всех уровнях руководства Вооруженных сил Украины. Армия является слабой с точки зрения качества старших командиров и штабов, а также критически слабой в области связи, логистики и медицинских услуг. Существует также мало доверия между войсками и командующими. Существует еще меньше доверие к работе штабов. Их презирают активные военные и часто по уважительным причинам. Есть еще несколько подразделений, которые до сих пор не получают запчастей и таких простых вещей, как батареи для фонарей, даже после четырех лет войны. Это преступление. Логистическая система существует, но не имеет устойчивости и запаса прочности для обеспечения поддержки подвижных войск. Она будет полностью перегружена, если возникнет необходимость поддержки двух или более фронтов «, – пишет Грант.

Кстати, по обеспечению армии всем необходимым недавно высказалась волонтер Диана Макарова, которая прокомментировала интервью министра обороны Степана Полторак, который заявил, что ВСУ обеспечены всем необходимым, а волонтеры уже не нужны.

Она отметила, что Минобороны не смогло до сих пор наладить поставку влажных салфеток бойцам, их с 2014 г. возят волонтеры. Также, по ее словам, нет разработок обуви для женщин-военных. Кроме того, она перечислила, чем еще волонтеры обеспечивают ВСУ: генераторы, бензопилы, лопаты, ломы, кирки, топоры, болгарки, дрели, мебельные степлеры, гвозди, кабель, пленка для блиндажей, камеры, ноутбуки, планшеты, сверхчувствительные камеры и прицелы, бинокли, автозапчасти, топливо. Правда, перекликается с выводами Гранта?

При этом, Грант отмечает, что этим материалом он хочет подчеркнуть стратегические и оперативные нужды армии для победы в случае будущего столкновения с российской армией.

«Главной проблемой нынешних Вооруженных сил Украины является то, что они все еще фундаментально расстраиваются и поддерживаются на основе советской армии. Это глупо, потому что такой подход разрушает и убивает дух свободного человека в обновленной Украине, что будет решающим фактором выигрыша в любом конфликте. Изменение этой устаревшей философии имеет решающее значение для нации, поскольку «небольшая советская армия не может выиграть войну против великой советской армии». Чтобы побеждать, Вооруженные силы Украины должны превратиться в мобильные и гибкие, быть сильными там, где Россия слаба», – пишет эксперт НАТО.

По мнению Гранта, Путин сознательно сковал украинскую армию в одном месте (вдоль линии разграничения на Донбассе, где она постепенно теряет ресурсы и боевой дух), а сам тем временем готовится к полноценной войне на полное уничтожение Украины как государства и как нации.

Также Грант намекает, что надеяться на поддержку Запада и даже НАТО не очень-то стоит – лучше строить свою армию путем сосредоточения на развитии мобильности и маневренности. Но, по его мнению, проблема заключается в том, что видение мобильной армии отсутствует на всех уровнях руководства Вооруженных сил Украины.

«Другие страны, наверное, это понимают, но слишком испуганы политическими и финансовыми последствиями перевооружение своих стран. Только США, Польша и страны Балтии серьезно относятся к этой угрозе. Другие ждут и надеются, что все это успокоится. Даже НАТО работает только вполсилы, потому что, например, не может предоставить решение проблемы военной слабости таких стран, как Болгария», – пишет Грант.

«Штабы секторов являются слабыми в любых аспектах, и, будучи статическими, они развили менталитет «ждать, наблюдать и ничего не делать» или «наблюдать, докладывать, без приказа огонь не открывать «, – продолжает бывший советник министра обороны Украины.

По мнению Гранта, эта идеология вообще не приспособлена к любой будущей войне, потому что штабы должны быть активными и контролировать оперативную битву в любой момент.

Также он сильно прошелся по Генштабу.

«Генеральный штаб опасно слаб и имеет ограниченное военное мышление, понимание и воображение. Они абсолютно застряли в советском прошлом, в частности в вопросах того, как командовать и организовывать оперативные структуры и проводить обучение. … Они не понимают современные технологии и то, что они могут сделать для войска. Даже гражданские волонтеры больше понимают современное поле боя, чем они. У них почти нет настоящих военных экспертов», – убежден Грант.

«Генеральный штаб убивает Вооруженные силы и ваше национальное будущее. Они не изменились и радикально не улучшились, как были с начала войны, поэтому замените их на младших офицеров и более активных молодых гражданских служащих. Они имели шанс, но не использовали его. Будьте безжалостными в этих вещах – ваше национальное выживание зависит от этого «, – предостерегает зарубежный эксперт.

Досталось и традициям решения кадровых вопросов.

«Текущая практика комплектования штаба АТО с тыловых штабов несовершенна, поскольку создает две армии: боевую армию Восточного фронта и штабную армию Муженко. Они не разделяют одинаковых этических или ценностных основ. Я слышу это от военных каждый день. Это опасно для страны, поскольку эта ситуация эксплуатируется Путиным, и ее нужно срочно менять «, – пишет Грант.

«Персонал штабов секторов должен быть изменен на молодых офицеров (капитанов и майоров) и командиров с батальонного уровня с опытом боевых действий», – советует Грант, а как это происходит в современных Вооруженных силах Украины, можно увидеть на примере капитана 1-го ранга, бывшего командующего 73-го Морского центра специальных операций Эдуарда Шевченко.

Пример Эдуарда Шевченко достаточно наглядно иллюстрирует и другие слова Гранта: «Сейчас в армии существует большой некомплект офицеров. Молодые люди без опыта и с сомнительным образованием берут на себя командование ротами или даже выше (заместитель командира батальона, командир батальона и т. д.). … В то же время качественные офицеры увольняются без всякого поощрения их остаться в Вооруженных силах».

При этом Грант дает ряд конкретных советов о том, что именно нужно делать для исправления ситуации. В частности, по его мнению, необходимо создать новый пакет стратегических приказов, который будет побуждать подразделения в круглосуточному доминированию над пространством перед ними и позволит войскам стать активными.

«Поощряйте их уничтожать любое запрещенное Минском вооружение, которое не находится в зонах хранения, и уничтожать любые российские подразделения, которые нападут на них в пределах зоны их ответственности. Доминируйте ночью. Перерабатывайте системы управления, связи и артиллерию, чтобы стать супербыстрыми, отвечая точно, когда враг атакует. … Дайте общие приказы о том, что после каждого российского нападения должна быть сильная контратака в месте нападения или в другом месте на фронте. Враг везде один и тот же, поэтому защита не может быть ограничена географически», – предлагает Грант.

«Предоставьте приказ на подготовку ВМС Украины к затоплению всего Черноморского флота в Севастополе, уничтожению российских танкеров в украинских водах и уничтожению Керченского моста любыми комбинированными средствами. К выполнению, может, никогда не придет, но подготовка и обучение необходимы для поддержания морали», – советует военный эксперт.

Кроме того, он советует переосмыслить систему лидерства в украинской армии.

«Основная необходимость изменение системы – это изменение лидерства. Советский менталитет требует контроля и наказания виновных. Это нужно заменить делегированием, мотивацией и вознаграждением. Система, базирующаяся на применении власти, является устаревшим похмельем советской эпохи и не подходит для новой современной Украины. Это убивает Вооруженные силы Украины. Офицеры, которые полагаются на применение власти и контроль, должны быть отстранены, потому что они никогда не будут иметь интеллектуальной ловкости или мудрости, чтобы обучать войска и воевать в динамической войне «, – убежден британский офицер.

Проблему мобильности Грант советует решать также налаживанием логистической организации для поддержки бригад.

«Каждый сектор должен иметь надлежащую логистическую организацию для поддержки бригад. Следует попросить США создать курсы логистического офицера в Украине, чтобы все батальоны и бригады имели кого-то, кто их прошел», – пишет Грант.

Также Грант советует в корне переформатировать штаб АТО, фактически выведя из него Генштаб, который должен сосредоточиться на планировании будущего развития войск и долгосрочной стратегии на будущее, а воевать должен Объединенный штаб.

«Объединенный штаб в Министерстве Обороны должен быть как можно быстрее реорганизован в надлежащий формат боевого штаба с лучшим Стратегическим командующим. Он должен иметь полное разрешение Президента на ведение войны. Этот человек не должен подчиняться Генеральному штабу, а только руководству государства. Объединенный штаб должен стать центром планирования и ведения боевых действий 24/7, и эта роль должна быть полностью отстранена от Генштаба. Объединенный штаб должен быть укомплектован зрелыми офицерами и людьми, которые воевали в зоне АТО, а также получивших ранения или вышедших на пенсию, которые понимают боевые действия полностью. Этот штаб должен быть надлежащим образом объединен с офицерами ВВС, УСН, Национальной Гвардией, СБУ и офицерами ВМС, а не только Сухопутными войсками, и должен быть координационным центром всех разведывательных данных, поступающих из района боевых действий. Привлечение Генерального штаба к операциям на Донбассе не оставляет им времени для выполнения их надлежащей роли формирования войск и развития их возможностей. Иначе говоря, они пренебрегают завтрашним днем ​​для получения краткосрочной выгоды сегодня «, – убежден Грант.

Конечно, это лишь выборочные цитаты из письма Глена Гранта (с полным текстом в переводе можно ознакомиться на страницах «Гуляй Поля»), но они дают понять, что никакой #измены в себе не несут, а выглядят скорее как советы близкого друга, который решился на непопулярный шаг: рассказать Верховному главнокомандующему Украины горькую правду об истинном положении вещей на фоне остальных из его окружения, которое «льет розовые сиропы».

И в этом контексте очень некрасиво выглядит позиция советника президента Юрия Бирюкова, через которого и было передано данное письмо Петру Порошенко за полтора месяца до его публикации в Kyiv Post.

В своем посте в Facebook Юрий Бирюков несколько свысока высказался о советах Гранта: «А статья Глена, да – там много разумного, там есть о чем подумать. Только почти нет ответов на стратегический вопрос – как мышкам стать ежиками».

Самый главный "военный эксперт" в нашей стране так активно вцепился в размышления Glen Grant… Но рефлексы подвели. Под… Опубліковано Юрієм Бирюковим 3 лютого 2018 р.

На это ему в комментариях ответил другой израильский военный эксперт и волонтер – Виктор Верцнер, попутно раскритиковав украинские военные реформы.

«В письме, как раз написано – «как из мышей сделать ежей» причем думающих, инициативных и опасных. Вся ваша видимость реформ работает на красивую картинку и не более того», – написал он.

Но самое неприятное другое. В порыве затроллить оппонента Бирюков, по сути, пожалуй, сам того не осознавая, выставил в очень нехорошем свете президента Украины и Верховного главнокомандующего Петра Порошенко, дав понять, что он не читает такого рода аналитические записки экспертов НАТО, считая их бредом.

Но давайте будем откровенными хотя бы сами с собой. О том, что наша армия параллельно с количественным и качественным наращиванием различных видов вооружения постепенно деградирует в плане боевой мобильности (по сравнению с 2014 г.) и с каждым годом все больше вязнет в бюрократии, говорят в один голос почти все боевые офицеры среднего звена – кто открыто, а кто-то «не под запись» (выражение «УБА – Украинской бумажная армия» как раз оттуда). То, что мы откровенно не успеваем перейти на стандарты НАТО до 2020-го года, как это записано в Стратегическом оборонном бюллетене Украины, очевидно для любого, кто интересуется этой темой немного глубже просмотра заголовков новостей в СМИ. То, что в ВСУ боевые генералы до сих пор (на четвертом году войны) является скорее исключением, чем тенденцией – понятно даже из заголовков новостей в СМИ. То, что наше военное руководство любит (умеет и практикует) выдавать желаемое за действительное – очевидно для всех без исключения, потому что все это видят ежедневно с телеэкранов и сравнивают с реальной жизнью.

Короче говоря, проблемы в украинской армии есть, в том числе проблемы на системном уровне. С ними можно публично соглашаться, их можно публично отрицать (непублично признавая при этом реальное положение дел), но сидя по уши в этих проблемах, пренебрежительно и с насмешками относиться к тем, кто нам на эти проблемы по дружбе открывает глаза и предлагает варианты их решения с высоты собственного опыта, – это как-то неправильно, согласитесь. Особенно когда речь идет об офицере НАТО (куда мы все время обращаемся за помощью), полковника одной из лучших армий планеты, которого, кто не в курсе, мы сами пригласили в Украину работать советником министра обороны (с 2014 г.).

Но как бы там ни было, это письмо Глена Гранта к президенту Украины, который трансформировался в статью, приобретя тем самым статус открытого письма, спровоцировал дискуссию вокруг настоящего и будущего украинской армии и, как следствие, Украины в целом. Дискуссию, которая уже изрядно потрясла часть украинского общества, несколько пробудив и протрезвив его. И сейчас очень важно не дать этой дискуссии сойти на нет без выхлопа в виде реальных изменений, а также не дать интернет-троллям заболтать ее, размыв основные положения второстепенными потоками воды или другой субстанции. Ведь, как известно, критика – это путь к улучшению через анализ.

Руслан Рудомський, «Depo.Война»