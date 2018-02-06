Военная реформа: Как Украина может построить армию, чтобы победить Путина

Британский военный эксперт, полковник Глен Грант говорит о необходимости военной реформы в Украине. По мнению эксперта – Путин должен разрушить Украины в том виде, в котором она сейчас существует.

Оставить его таким для него – это уничтожить себя самого и собственные амбиции. Ему нужно выиграть через свои военные преступления: массовые убийства, пытки на Донбассе и в Крыму и сбивания Боинга МН17, пишет Глен Грант в своей статье на страницах «Kyiv Post».

Это все приведет его прямо в Международный уголовный суд в Гааге, как военного преступника. Он должен выиграть, потому что Украина процветает, как нация, а для него – это поражение. Он должен выиграть, потому что правда разрушит и его, и Россию.

Путин должен вторгнуться в Украине, или подчинить ее. Он еще не готов, но свидетельство его подготовки четкие. Он продолжает оказывать подкрепление, воевать и убивать в Донбассе. Он продолжает войну и испытания нового оружия, людей и методов в Сирии. Он усиливает группировки войск и сил в Крыму. Он усиливает Калининград для блокировки возможного западного подкрепления. Он накапливает военное оборудование в Беларуси. Он продолжает переоснащать армию, особенно танками и современными технологическими системами.

Все это выходит за рамки любых потребностей мирного времени. Он тратит ограничены национальные ресурсы на военных, вместо удовлетворения потребностей в других сферах. Он продолжает готовиться по прогнозу стратегической войны на Западе, а это значит, что Украина не сможет избежать нападения и станет главной целью. Российское министерство обороны открыто говорит в средствах массовой информации, они нуждаются еще три года для перевооружения армии на западе, в частности танками, и завершение обучения. Украина просто обязана не упустить это время.

Что стратегически Путин делает с Украиной сейчас? Во-первых, он связал украинскую армию и обескровливает ее как морально, так и в отношении боеприпасов. Он хочет выпестовать чувство беспомощности. Он играет в политические игры с Западом вокруг Минска и миротворцев, лишает другие страны видимости настоящей игры. Другие страны, наверное, это понимают, но слишком напуганны политическими и финансовыми последствиями перевооружение своих стран. Только Соединенные Штаты, Польша и страны Балтии серьезно относятся к этой угрозе. Другие ждут и надеются, что все это успокоится. США и НАТО работает только вполсилы, потому что, например, не может предоставить решение проблеме слабых вооруженных сил таких стран, как Болгария.

К сожалению, надежды не является действенной военной доктриной. Путин также пытается разделить Запад как политическую группу, уменьшая шансы политической поддержки и подкрепления, когда он решит действовать. В этом у него есть успехи.

Нынешняя мысль, которую демонстрирует национальное руководство государства словом и делом, о том, что «война идет на Донбассе и она будет идти только на Донбассе». Это является самой опасной политической и военной проблемой для Украины. Путин хочет и требует, чтобы это было так. Европа и США хотят и нуждаются в этом же. Путин с удовольствием тратит украинский человеческий капитал в Донбассе с обеих сторон, пока он готовит свою армию для большой игры. Последние российские учения, во время которых самолеты ВКС РФ садились на магистральных путях показывают серьезность намерений РФ, с которой может сравниться серьезность лишь некоторых стран НАТО.

Сепаратисты – это просто пушечное мясо. Их задача «покупать время», пока Россия готовится. Они – также часть российской стратагемы. Высшее военное командование Украине действует так, будто они верят, что побеждают, потому что они зафиксировались на своем успехе в очень ограниченном тактической войне. Они вместе с Министерством обороны пропускают главное, потому что недостаточно быстро готовятся к стратегической и оперативной войны, которая, вероятно, будет за пределами Донбасса, и которая не даст времени на мобилизацию крупных резервных сил. Из-за этого страна проигрывает в большей игре, и пока она становится тактически сильнее в статической войне, Россия в целом движется быстрее и приобретает стратегических преимуществ.

Фиксация войск в одной оборонительной позиции, как требуют Минские договоренности, является неправильной, потому что это придает противнику стратегическое преимущество. Россия ежедневно пользуется этим фактом. Потеря стратегического преимущества – это крупнейшее поражение любого национального или военного руководства (можно читать любых военных стратегов, все они говорят о том же, что фиксированная оборона идет против военных правил).

Россия может определить, где войска слабы и пройти насквозь или вокруг. Военная позиция Украины в Донбассе находится под критическим риском окружения, которое является типичным стратегическим маневром России. Российские войска практикуют эту тактику регулярно во время учений. Окопная война также порождает окопный менталитет среди солдат и штабов, что противоречит всем правилам войны, если вы хотите победить. Возможно в политическом плане альтернативы Минске нет, но он должен быть принят как то, чем он есть на самом деле – стратагемы, направленной на фиксации армии Украины на одном месте. России это удается слишком хорошо.

Украинская армия становится лучше каждый день, но в целом она не среди лучших в Европе, демонстрируя некоторые критические организационные недостатки. Предоставление армии противотанковых ракет Javelin не изменит этих недостатков, а возможно даже ухудшит их. Люди путают удивительную храбрость и незначительные тактические успехи с оперативным и стратегическим способностями

Оперативная способность – это способность доставлять силы куда и выигрывать сражения. Украина до сих пор не имеет такой возможности. Стратегическая способность означает наличие четкой национальной цели, а затем ради достижения этой цели – создание средств производства операций там, где они необходимы. Украинское правительство не имеет этой логики мышления ни на национальном уровне, ни на уровне Министерства обороны и Генштаба. Военные не могут проводить активные операции на оперативном уровне, потому что они не имеют соответствующей структуры, и они, конечно, не практикуют подобного.

У украинского правительства пока нет такой логики мышления, как на национальном уровне, так и в рамках Министерства Обороны Украины и у военного персонала. Военные не могут предпринимать активных действий на оперативном уровне, поскольку они не структурированы для этого, и они, конечно, не практикуют это.

Однако Россия сегодня тщательно проводит обучение по операциям мобильных батальонных групп. Если Вооруженные Силы Украины будут оставаться фактически и умственно в текущей военной позиции, то это является гарантией определенной поражения, в случае, когда война станет мобильной, которой она, очевидно, и станет. Они должны приобрести стратегических, оперативных и структурных изменений.

Что это значит? Армия очень хорошо делает то, что она делает сейчас, но она не имеет возможности перейти на другой стиль войны, потому что есть отсутствовать доктрины, оснащение и подготовка к этому. Видение мобильной армии отсутствует на всех уровнях руководства Вооруженных Сил Украины. Армия слаба с точки зрения качества старших командиров и штабов, а также критически слабой в области связи, логистики и медицинских услуг. Она будет едва сводить концы с концами, если возникнет необходимость поддержки двух или более фронтов.

Примером может служить обеспечение продовольствием, которое поставляется на текущую фронтовую линию по контракту, и эта система не сможет выдержать такую ​​операцию, как Иловайск или Дебальцево, если она продлится две-три недели. Войска будут голодать.

Что делать?

Во-первых, необходимо приказать войскам стать активными, так как пассивность уничтожает боевой дух. Необходимо создать новый пакет стратегических приказов, который будет побуждать подразделения в круглосуточный доминирование над пространством перед ними. Поощряйте их уничтожать любое запрещено Минском вооружение,которое не находится в зонах хранения и уничтожать любые российские подразделения, которые нападут на них в пределах зоны их ответственности. Они должны доминировать ночью, переделать системы управления, связи и артиллерию, чтобы стать супербыстрыми и отвечая оперативно и точно, когда враг атакует.

Самооборона является высшим юридическим правом, доступным для любой страны, поэтому активная оборона является юридическим правом каждого солдата. Дайте общие приказы о том, что после каждого российского нападения должна быть сильная контратака в месте нападения или в другом месте на фронте. Враг везде один и тот же, поэтому закон не может ограничить защиту географически. Должны быть захвачены новые плацдармы и созданы новые передовые позиции. Убедитесь, что военные инженеры готовы к таким действиям. Двигайтесь небольшими шагами и наказывайте любую российскую агрессию. Сейчас от текущей ситуации выгоду получает только Россия.

Предоставьте приказ на подготовку ВМС Украины к затоплению всего Черноморского флота в Севастополе, уничтожение российских нефтедобывающих платформ в украинских водах и уничтожения Керченского моста любыми гибридными средствами. К выполнению может никогда не прийти, но подготовка и обучение необходимы для поддержания морали. Подготовьте морскую пехоту, чтобы защитить от вторжения с моря Одессу и Мариуполь.

Им нужны четкие военные задачи по подготовке, чтобы поддержать их мораль до тех пор, как будет решен вопрос с расквартирования. ВМС Украины нуждаются в тренировке интеллектуальной способности – через привлечение и подготовку.

ВВС должны регулярно тренироваться вместе с сухопутными бригадами. Каждая бригада должна иметь средства связи с самолетами ВВС и персонал для сотрудничества с ВВС. Бригады должны получить подготовку, как быстро двигаться к новым местам дислокации. Бригады должны иметь готовые планы обороны в случае наступления, отступления и ведения боя в различных районах боевых действий. Бригады должны научиться делать это как единое подразделение и не требуя детальных приказов из сектора.

Но новые районы боевых действий и планы должны быть разработаны и бригады должны регулярно тренироваться за ними, включая командирами секторов и штабами. Все командиры должны знать, что делать в чрезвычайных ситуациях, если они должны наступать, отступить или перейти к совершенно новому месту при чрезвычайных обстоятельствах. Планы логистики должны быть подготовленными, чтобы поддерживать динамичный бой, а не просто стабильную окопную войну.

Структурные изменения

Мобильное поле боя требует мобильных штабов. Сектора и штабы АТО – статические, поэтому являются целями высокого приоритета для российского удара. Штабы секторов должны выйти из своих текущих местоположений «в поле» и стать мобильными штабами на колесах. Они должны менять позиции каждую неделю. Организации не должны зависеть от электроснабжения с электрических сетей, они должны иметь свои собственные генераторы.

Начальниками сектора должны быть только те офицеры, которые успешно командовали бригадой. Их следует оставить на командовании до победы или пока они не будет продвинуты по службе. Персонал штабов секторов следует изменить на молодых офицеров (капитанов и майоров) с опытом боевых действий, нс квалификацией командиров батальонного уровня. Реорганизуйте сектора как дивизии.

Штаб АТО также должен стать полностью мобильным и должен перемещаться каждые 2-3 недели на новое место. Командиром АТО должен всегда быть тот, кто успешно командовал бригадой и сектором. Его следует оставить командовать до тех пор, пока он не достигнет успеха, либо не окажется непригодным. Командиры любого уровня не должны назначаться, если они не командовали войсками в бою.

Персонал штаба АТО стоит заменить на молодых активных офицеров (майоров и подполковников) с боевым опытом и лучших офицеров, которые сейчас находятся в штате тыловых штабов или даже тех, кто уволился раньше. Сделайте штаб АТО действительно объединенным штабом Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, флота, СБУ и Национальной Гвардии. Штаб АТО следует назвать штабом Корпуса.

Текущая практика комплектования штаба АТО с тыловых штабов несовершенна, поскольку создает две армии: боевую армию Донбасса и штабную тыловую армию. Они не разделяют одинаковых этических или ценностных основ. Советники слышат это от военных ежедневно. Это опасно для страны, поскольку эту ситуацию использует Путин и это нужно срочно изменить.

Текущая система боевой логистики не была должным образом исправлены. Действующая система территориальной находится в таком состоянии, что большую часть бригадной поддержки было снято и не была заменена на другое. Особенно это касается таких вещей, как продовольственная система, топливо и боеприпасы, медицинское обслуживание на передовой. Текущая система не может никоим образом поддерживать мобильную битву. Вы не можете должным образом материально поддерживать бой из штаба в 400-х километрах от театра военных действий. Это так не работает.

Оперативное, материально-техническое обеспечение и планирование должны быть близкими к полю боя и под управлением командира, который отвечает за боевые действия. Это один из военных принципов. Должна быть надлежащая должность заместителя командующего АТО по логистике, с должным логистическим штабом и персоналом, созданным в Днепре для поддержки зоны боевых действий.

Командир, отвечающий за материально-техническое обеспечение должно иметь управление над всеми боеприпасами, логистическим транспортом и запасными частями, медицинскими, ремонтными подразделениями и подразделениями Корпуса военной полиции, а так же всех запасов в зоне боевых действий или вблизи нее.

Он должен иметь четкие распоряжения и полномочия поставлять и поддерживать военные силы, также иметь право требовать немедленной покупки и поставки критических запасов, не проходя через ГШ и МОУ. Каждый сектор должен иметь надлежащую логистическую организацию для поддержки бригад. Следует попросить США создать курсы логистического офицера в Украине и, чтобы все батальоны и бригады имели кого-то, кто их прошел.

Объединенную штаб-квартиру Министерства обороны, как можно скорее следует превратить в надлежащее военный штаб с лучшим Стратегическим Командующим. Это в новом, но пока не подписанном, законе об обороне. И это не должно ждать подписания, чтобы начинать воплощаться. Оперативный командир должен иметь письменный президентский разрешение на ведение войны. Этот человек не должен отчитываться генштаба, он должен отчитываться только национальном руководству. Он должен вести войну – постоянно, а не начальник штаба (НГШ) – когда имеет возможность.

НГШ в свою очередь должен консультировать и обеспечивать общий надзор, а не воевать. Объединенный штаб должен стать центром планирования и ведения боевых действий 24/7, и эта роль должна быть полностью отобранной в генштаба. Объединенный штаб должен быть укомплектованным зрелыми офицерами и людьми, которые воевали в зоне АТО, а также получившими ранения или вышедшими на пенсию, но которые знают и понимают боевые действия.

Этот штаб должен быть надлежащим образом связан с офицерами ВВС, Силами специальных операций, Национальной Гвардией, СБУ и офицерами ВМС, а не только Сухопутными войсками, и должен быть координационным центром всех разведывательных данных, поступающих в и из района боевых действий.

Привлечение Генерального Штаба к операциям на Донбассе не оставляет им времени для выполнения их надлежащей роли формирования войск и развития их возможностей. Иначе говоря, они пренебрегают завтрашним днем ​​для получения краткосрочной выгоды сегодня. Генеральный Штаб должен сосредоточиться на планировании будущего развития войска и долгосрочной стратегии на будущее. Его следует заставить правильно использовать бюджет и оптимизировать расходы, особенно ненужный персонал.

Генеральный штаб должен иметь строгие бюджетные ограничения, и его планы должны рассматриваться ежегодно Президентом и обсуждаться в парламенте. Проще говоря, его задача должна быть в совершенствовании системы до следующей битвы, а не вмешательство в нынешнюю.

Необходимо создать и научить мобильный танковый резерв командующего корпуса минимум в размере бригады, размещенной в Днепре.

Следует рассмотреть возможность создания аэромобильного пехотного батальона быстрого реагирования с противотанковым резервом на основе имеющихся вертолетов как национального стратегического резерва. Это нужно для выигрыша времени в случае внезапной атаки или неожиданного прорыва. Это было бы идеальным местом для развертывания и обучения, как использовать Javelin . Это было бы ответом на требования США по безопасности Javelin, но в то же время позволит доставить силы на линию фронта быстро и если бы это не было нужно.

Добровольческие резервные подразделения должны быть созданы, оснащенными и обученными, как единые подразделения, а не на основе индивидуального резерва, как это сегодня. Этот индивидуальный метод был дискредитирован много лет назад на уроках войн во многих странах. Это так не работает. Индивидуальные резервы редко могут вписываться в действующие боевые подразделения, если они не служили в этом подразделении в течение последних 1-2 лет. Добавлены к новым подразделений, они нуждаются в 3-4 года тренировки, чтобы быть в полной мере боеспособными.

Резервисты, которые в большом количестве присоединяются к подразделения, делают его слабее, а не сильнее, поскольку им требуется дополнительное время тренировки, чтобы помочь им освоить особенности методов управления и культуры подразделения. Грузинская армия пыталась это сделать и проиграла. То, к чему ты готовишься во время мира, не сработает во время войны.

Подразделения в районе боевых действий надо реформировать таким образом, чтобы все бригады были сбалансированными с собственным штабом, запасным штабом и подразделением связи, включая связью с ВВС, тремя-четырьмя боевыми батальонами из 350-550 человек инженерной службой, артиллерией (включая БПЛА), ПВО, собственной логистической поддержкой и военной полицией. Убедитесь, что бригады полностью укомплектованы на передовой и остаются таковыми, а потом только осуществляйте ротацию целой бригады в зону боевых действий и из нее.

Необходимо разместить национальный резерв в размере двух бригад под Киевом.

Все части в Вооруженных Силах Украины, которые сегодня не используются на передовой, должны быть превращенными в боевые подразделения или подразделения боевой поддержки. Все подразделения, которые не являются жизненно важными, должны быть переформатирован в основном за счет резервов и срочников, а контрактники переподготовленных для службы в боевых подразделениях.

Все батальонные и бригадные подразделения должны иметь подготовленный штат разведки и правильный командную организацию J2, от штабов подразделений в Министерство обороны включительно. Прохождение разведывательных данных должно быть двусторонним, а не односторонним процессом.

Системные изменения

Система поддержки Вооруженных Сил Украины, которая обеспечивает персонал и обучение, не изменилась настолько, насколько это необходимо. Вопрос «почему это так» является вопросом и темой другого документа. Но пока мышления в штабах остается советским, необходимых фундаментальных изменений не будет никогда.

Ключевая необходимо системное изменение – в руководстве. Советский менталитет предполагает контроль и наказания. Это должно быть замещено поручению, мотивацией и вознаграждением. Система, основанная на силе, – это похмелье, оставленное «советами», и оно не подходит новой современной Украине. Это убивает Армию. Офицеров, которые полагаются на власть и контроль, нужно устранить, потому что они никогда не будут иметь духовной ловкости и мудрости, чтобы тренировать войска для быстрой мобильной битвы или, чтобы вести ее.

После трехлетней поддержки со стороны Соединенных Штатов и Великобритании для развития боеспособности все еще остается серьезная проблема стандартизации процедур, тренировок и тактики персонала. Это особенно важно для любых будущих мобильных боев, потому что все батальонные и младшие командиры должны иметь общую основу мышления для успешных операций. Эта система еще отсутствует, и, видимо, было немного попыток ее на самом деле создать. Советников просто не просили помочь его создать. В военных учебных заведениях преподаются советские боевые практики.

Сегодня армия испытывает дефицит офицеров. Молодые ребята без опыта и с сомнительным образованием берут командование ротами или даже выше (становятся заместителями командиров батальонов, начальниками штабов батальонов и т.д.). Система набора, продвижения и обучения, должна была удовлетворить реальную потребность в лидерах, не изменилась. В то же время, высококачественным офицерам позволяют уйти со службы, не поощряя их остаться в армии. Один советник даже вспомнил пример, когда офицер стал командиром батальона на второй год после выпуска из училища без боевого опыта. Это уголовное преступление и кто должен сесть в тюрьму за этот поступок.

Все курсы профессиональных офицеров должно быть сокращено до восьми месяцев боевой подготовки на местах, чтобы как можно быстрее набрать молодых офицеров в боевые подразделения, используя модель JROTC/ROTC. Академии должны быть закрытыми, а средства перенаправлены. Учебные команды США и Великобритании следует использовать для подготовки всех молодых офицеров и командиров рот. Некоторых лучших офицеров надо вернуть с фронта на непродолжительные периоды, чтобы присоединиться к тренировочным групп, а также для обучения курсантов.

Мобилизацию следует переосмыслить. Нужно, чтобы она стала гораздо более согласованным процессом. Текущая советская система не работает. Набор должен вестись в бригады и батальоны, а не просто в армию. Руководство бригад должно оставаться неизменным, но каждая ротация должна приносить свежих молодых солдат и младших офицеров. Бригады должны осуществлять ротацию внутри Корпуса и национального резерва, чтобы они могли тренироваться для мобильных операций и в соответствии с высшими стандартами. Бригады должны храниться как целостные боевые единицы.

Не должно быть разницы между военными подразделениями Вооруженных Сил, добровольцев, полиции и Национальной Гвардии с точки зрения подготовки и боевых стандартов. Гибкость является нужной с точки зрения качественного использования персонала. Пока война не выиграна, все должны доктринально просто иметь один стандарт. Командиры из разных сил обороны должны регулярно перемещаться в другие подразделения, чтобы получить лучший опыт. Большую часть Национальной Гвардии следует отнести к боевым подразделениям. (Слишком много простаивают целый день, не делая ничего полезного).

Для управления войсками нужно набирать лучших командиров, кем бы они ни были. Уберите командиров бригад и батальонов, которые не имеют боевого духа, или были причастны к неэтичному или криминальному поведению.

Проведите проверку личного состава и уберите, или резко уменьшите количество любых штабов, подразделений и военнослужащих, которые не принимают участия в боевых действиях, готовятся к бою или отдыхают после боя. Личный состав, не используется, растрачивают средства. Тратьте деньги местах. Вам нужна каждая копейка. Будьте безжалостными, когда вычищаете мусор.

Убедитесь, что все сферы деятельности руководствуются командующими, а не штабами. Измените номенклатуру соответствии с западными обозначений. Называйте кого-то не «Начальником ВМС», а «Командующим флотом» и дайте ему/ей бюджет и полномочия действовать – командиры не должны полагаться на указания Генерального штаба.

Такая же логика касается и Командующего Вооруженными Силами, который должен иметь полномочия и задачи вести армию в бой. Если он не в состоянии это сделать, снимите его. Дайте им бюджет и ответственность за привлечение, подготовку и поддержку войска на местах во время войны.

Генштаб убивает организацию украинской армии и, возможно, будущее нации. Они до сих пор не изменились но не улучшились настолько кардинально, насколько должны были с начала войны – замените их молодыми офицерами и активной гражданской молодежью. Они имели свой шанс и потеряли его. Будьте безжалостными в этих вещах, ведь выживания украинской нации зависит от них .

Скорее разделите должность Начальника Генштаба на три отдельные должности – начальника сил обороны, начальник Генерального штаба и начальника операций (в объединенном штабе). Ни один человек не может одновременно выполнять все три задачи должным образом, и перед нынешним начальником Генштаба эта задача не должно стоять. Это слишком много для одного мозга и стратегически опасно для нации.

Резюме

Время тратится впустую, а время – это важнейший национальный ресурс в этой или любой другой войне. Причина того, что многие изменения не состоялись, в том, что генштаб контролирует все, до сих пор не внедрив западного военного опыта, и имеет недостаточно навыков того, как планировать и осуществлять изменения. Действия, которые должны занимать три-четыре дня, забирают месяца, если они вообще происходят. Но, более того, политическое желание отметить и похвалить военных за их выдающиеся результаты закрывает глаза на те огромные и жизненно необходимые шаги, которые все еще нужны.

Глен Грант, «Kyiv Post»