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Новости

Спецпредставитель США по Украине Волкер встретился с лидером «Батьковщины» Тимошенко

«Украинская Правда»
06 февраля 2018

По заявлению сторон, на встрече обсуждались перспективы миротворческой миссии на Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер встретился с лидером парламентской фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко. О разговоре во время визита Тимошенко в США сообщили и сам Волкер, и «Батькивщина», передает «Украинская Правда».

«Встретился сегодня с Юлией Тимошенко, чтобы обсудить, как миротворцы ООН могли бы способствовать восстановлению территориальной целостности Украины, и важную роль украинского парламента в реализации Минских соглашений», – написал Волкер в Twitter.

Также обсуждали необходимость обеспечить полное разрешение конфликта и не допустить его замораживание, добавил он.

Пресс-служба «Батькивщины» сообщила, что Курт Волкер проинформировал Юлию Тимошенко о результатах последней встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым

Стороны обсудили «модальности введение миротворческой миссии ООН на Донбассе» и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной, отметили в партии.

Также речь шла о работе антикоррупционных институтов в Украине, демократичности политического процесса в контексте следующих выборов, создании надлежащего инвестиционного климата для привлечения иностранных инвестиций.

«Украинская Правда»

Tags: донбасс, Курт Волкер, Минские договоренности, Минские соглашения, миротворцы, Россия, Украина, Юлия Тимошенко

© Гуляй Поле

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