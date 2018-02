Спецпредставитель США по Украине Волкер встретился с лидером «Батьковщины» Тимошенко

По заявлению сторон, на встрече обсуждались перспективы миротворческой миссии на Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер встретился с лидером парламентской фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко. О разговоре во время визита Тимошенко в США сообщили и сам Волкер, и «Батькивщина», передает «Украинская Правда».

«Встретился сегодня с Юлией Тимошенко, чтобы обсудить, как миротворцы ООН могли бы способствовать восстановлению территориальной целостности Украины, и важную роль украинского парламента в реализации Минских соглашений», – написал Волкер в Twitter.

Met with @YuliaTymoshenko today to discuss how UN peacekeepers could help facilitate restoration of 🇺🇦territorial integrity & the important role of Ukraine’s parliament in Minsk implementation. Also discussed need to ensure full resolution and not allow a frozen conflict. pic.twitter.com/gloyLOmlSm

