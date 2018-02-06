Бедный Расмуссен: российская токсичность подрывает репутацию западных политиков

Зачем русский олигарх отставного генсека НАТО трудоустроил. Отставным ключевым функционерам системы безопасности Запада надо быть поосмотрительнее в своих связях в эпоху новой холодной войны.

Пока в Вашингтоне играют в малопонятные игры с «кремлевским списком», пытаясь примирить интересы противоборствующих элит, Россия продолжает исподволь выстраивать свою систему влияния на Западе, рекрутируя представителей местного истеблишмента. Но в этот раз в золотую клетку русских вербовщиков угодила поистине редкая птица. В конце января этого года на пост заместителя председателя Совета AS Norvik Banka был назначен бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет на страницах «Деловой Столицы» Максим Михайленко, .

С 2009-го по 2014 г. г-н Расмуссен занимал должность генерального секретаря НАТО, а с 2001-го по 2009-й был премьер-министром Дании. До этого Андерс Фог Расмуссен был министром налогообложения и министром экономики Дании. Главным акционером Norvik Banka является российский инвестор и бизнесмен Григорий Гусельников.

Практически латвийский

Согласно официальной биографии Григорию Гусельникову в этом месяце исполнится 42 года, он – выходец из семьи инженеров, уроженец Новосибирска, школу закончил в Барнауле, магистратуру по экономике в Томском полититехе, стажировался в Великобритании (в Уорикском университете) и США (The American Institute of Banking). Конечно, это были весьма вегетарианские и наивные времена, и многие попадали учиться на Запад благодаря своим мозгам и упорству, а комсомола уже не было. Однако следует сказать, что из того, что известно именно о Сибири той эпохи, попасть в программы обмена совсем уж без блата было довольно трудно.

В 1996-2013 гг. Гусельников сделал «космическую» карьеру в банковской сфере, пройдя все ступеньки иерархии в этом бизнесе: знаменитый Инкомбанк Владимира Виноградова (разорился в кризис 1998 г.), Гута-банк (сегодня ВТБ24), Росбанк (с 2011 г. входит во французскую группу «Сосьете Женераль»). Наконец, Бинбанк, где Гусельников за семь лет дошел до поста президента.

Здесь сделаем паузу – основным акционером Бинбанка, знакомого украинцам не только по игре «Что? Где? Когда?», но и по приобретению в 2014 г. российской дочки Приватбанка, является уроженец Грозного Микаил Османович Шишханов, племянник другого российского (и «международного») миллиардера Микаила Сафарбековича Гуцериева, по происхождению ингуша.

В 2007 г. Гуцериев бежал в Лондон от уголовного преследования (Олегу Дерипаске приглянулась «РуссНефть» Гуцериева). Но (внимание!) в мае 2010 г. Микаил Гуцериев вернулся из Великобритании в Россию и в дальнейшем приступил к руководству компанией «РуссНефть». То есть как-то «порешал» свои вопросы с правоохранителями. А в прошлом году Бинбанк его племянника Шишханова был де-факто национализирован. Совсем же недавно Микаил Гуцериев, его сын Саит-Салам и Микаил Шишханов – все трое попали в «кремлевский список» Минфина США.

Вернемся к Григорию Гусельникову – именно в 2010-м (когда дядя главного акционера Бинбанка решил свои проблемы с российскими властями) он покидает банк и концентрируется на развитии кировского Вятка Банка, который – та-дам! – сегодня проживает в Латвии и называется Норвик банк.

В 2011 г. Гусельников прославился рекордной сделкой по недвижимости в Лондоне – он приобрел флагманский магазин Rolex в престижном комплексе One Hyde Park. Сумма сделки составила около 13 млн фунтов. Недвижимость была выкуплена в 2015 г. инвестором из Саудовской Аравии по цене, установившей новый рекорд на лондонском рынке недвижимости, – более 22 млн фунтов. Но ранее, в декабре 2013 г. (когда в Киеве уже гремела революция), Григорий Гусельников приобрел 50%+1 акция латвийского Norvik Banka, выступая как партнер лондонского инвестиционного фонда G2 Capital Partners.

В настоящее время Гусельников является основным акционером и председателем совета директоров ПАО «Норвик Банк», владельцем которого с 8 октября 2014 г. является латвийский банк Norvik Banka. На 1 июля 2014 г. бизнесмену из РФ принадлежали 83,63 % акций Norvik Banka. В российских деловых СМИ Гусельников имеет репутацию любителя сложных комбинаций по поглощениям. Возможно, поэтому 28 июля прошлого года НБУ не разрешил консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании приобрести многострадальную украинскую дочку Сбербанка России.

При этом Norvik Banka сообщал, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Какова дальнейшая судьба этой сделки, сказать непросто – возможно, такие попытки продолжаются (например, в отношении других формально или фактически российских активов в Украине).

Датский пострел

Однако, как видим, проходит полгода, и скромный банкир Гусельников – с идеальным резюме и огромными связями – на фоне шторма, связанного как с «кремлевским списком», так и британским законом о прозрачности источников средств для покупок недвижимости, вербует в совет банка целого бывшего генсека НАТО. Причем – датчанина, то есть известного политика страны, которая недавно подставила подножку «Северному потоку-2», запретив его прокладку по своей морской территории формально по экологическим соображениям. Поэтому давайте присмотримся теперь к самому Андерсу Фог Расмуссену.

«Культурно» его роднит с Гусельниковым «космическая» карьера, только в политической сфере. Расмуссен прошел всю дорогу функционера датской Либеральной партии – между приходом в парторганизацию и первым избранием в парламент прошло всего пять лет. В партии будущий генсек НАТО, выходец из фермерской семьи, специализировался по политике в сфере малого и среднего предпринимательства. В 1987-1992 гг. Расмуссен занял профильный пост министра налогообложения, в 1996-1998 гг. входил в совет директоров национального банка Дании. В 1998-м возглавил Либеральную партию, в 2001-2008 гг. он уже премьер-министр Дании, правоверный либерал и автор книги «От социального государства к минимальному», сторонник евро.

В 2009 г. был избран генсеком НАТО, причем его преемником на посту премьера стал однофамилец (действующий премьер Ларс Лекке Расмуссен). Любопытно, что Фог Расмуссен возглавил организацию уже после провального для Украины и Грузии саммита НАТО в Бухаресте (тогда Альянс возглавлял голландец Яап де Схооп Схеффер), поэтому и с этой стороны какие-либо ранние связи нового члена совета акционеров латвийского банка с российской родословной с Москвой не прослеживаются.

Правда, Расмуссен был генсеком перезагрузки, и если вспомнить атмосферу саммитов НАТО перед самой российско-украинской войной, то Альянс превращался в организацию гуманитарного профиля. Хотя говорить так не совсем справедливо: в конце концов, вряд ли генсек проводит какую-то свою политику.

После отставки с поста генерального секретаря НАТО Фог Расмуссен в 2015 г. получает синекуру советника финансового монстра GoldmanSachs, что может говорить о многом, а может – и не о чем. Тем более что с 27 мая 2016 г. бывший генсек Альянса становится внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.

В этом смысле любопытно, что «русскую» компанию вокруг латвийского банка с российскими и британскими корнями не назовешь какой-то особенно лояльной Кремлю (если, конечно, не считать таинственное разрешение проблем Гуцериева-старшего в 2010 г.). Однако следует принимать во внимание ряд обстоятельств.

Во-первых, сам Расмуссен, согласно его заявлению, рассматривает свой новый пост как шаг в рамках укреплению связей Дании и Латвии, а также, надо понимать, западного финансового мира и бизнеса этой балтийской страны.

Во-вторых, будучи одновременно иностранным советником нашего президента, он может пригодиться русско-британско-латвийским банкирам в делах, связанных с Украиной (не исключено, что и «втемную»).

В-третьих, попадание – не исключено, что условно случайное – клана Гуцериевых-Шишхановых в «кремлевский список» придает экзотики сложившейся ситуации. Знали ли они об этом раньше? И знал ли Расмуссен?

Можно быть уверенными, что и его, и Гусельникова, старающегося снискать себе в Риге репутацию мецената, будут мучить теперь этими вопросами. Но если даже отставить в сторону этический аргумент – а именно, сотрудничество с (так или иначе) россиянами как таковое, нельзя проигнорировать некоторые элементы дискуссии, которая возникла в политическом сегменте сети по результатам появления открытой части «кремлевского списка».

Ход на Запад

В частности, условно анонимный, по происхождению российский и временами довольно информированный Телеграм-канал «Незыгарь» после «слива» открытой части русского списка Минфина США в прессу отреагировал следующим сообщением (приводим фрагмент с формальной редактурой): «Источники сообщают, что попадание Михаила Фридмана и Петра Авена в список «кремлевского доклада» ставит под вопрос сделку по слиянию активов L1 Energy (энергетического подразделения принадлежащей Фридману британской компании LetterOne) c немецкой Wintershall.

После того как Фридман продал «Роснефти» долю в ТНК-ВР и перевел средства в зарегистрированную в Гибралтаре компанию LetterOne Overseas Investments , он стал фактическим держателем денег «питерских групп влияния», которые зашли в его британский актив и завели туда огромные капиталы. То есть Фридман стал финансовым Штирлицем на проклятом Западе, легализовал деньги путинского окружения и при этом сам вроде бы не «спалился», как казалось до недавних пор.

Тем более что в самой Британии компанию Фридмана «крышевал» сам лорд Браун, друг Ротшильдов, который даже возглавил консультационный совет энергетического подразделения LetterOne. Уже все было готово к сделке этой компании Фридмана (а по сути – «питерских») с немцами, в результате чего капиталы россиян должны были полностью легализоваться в рамках европейского законодательства, а новая бизнес-структура рассчитывала получить контроль над ключевыми объектами европейской транспортной инфраструктуры, включая газопроводы.

Роль Фридмана в этой комбинации было трудно переоценить. На словах он фрондировал к российскому режиму, заявлял о том, что его Альфа-банк отказывается обслуживать Российскую оборонку. В действительности же Фридман играл тонкую игру. Но провалился, еще и утянув за собой беднягу писателя-олигарха Авена (…)».

Разумеется, анонимным каналам можно верить или не верить – кроме того, очевидно, что вокруг «Альфы» и американской политики санкций, Украины, России, Британии развернулась самостоятельная интрига, ни истоки, ни цели которой до конца неясны. Вместе с тем трудно избавиться от ощущения, что провал Фридмана, графически проявившийся в попадании в известный кондуит, мог стимулировать россиян искать другой ход на Запад. Ход, который еще талантливей замаскирован под обычный бизнес и не привлек бы к себе внимания, если бы не такой масштабный маневр, как включение в совет банка бывшего генсека НАТО, советника президента Украины и транснациональной финансовой корпорации GoldmanSachs…

Трудно сказать, появится ли в будущем возможность как-то расщеплять бизнес, политику и шпионаж, если речь идет о россиянах, даже если они сменили свое гражданство. Но, похоже, и отставным ключевым функционерам системы безопасности Запада надо быть как-то поосмотрительнее в своих связях в эпоху новой холодной войны. Ведь в ближайшем будущем проблемы никуда не денутся, и как бы тем же европейцам не хотелось вернуться с Кремлем к business as usual – вряд ли это возможно, пока Владимир Путин продолжает свое царствование.

А глобальное медийное и правозащитное сообщество со всей неизбежностью продолжит следить за телодвижениями заметных фигур европейской и международной политики, хрипло лая на любой дружественный взгляд в сторону Москвы.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»