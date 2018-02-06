Бедный Расмуссен: российская токсичность подрывает репутацию западных политиков

Зачем русский олигарх отставного генсека НАТО трудоустроил. Отставным ключевым функционерам системы безопасности Запада надо быть поосмотрительнее в своих связях в эпоху новой холодной войны.
Пока в Вашингтоне играют в малопонятные игры с «кремлевским списком», пытаясь примирить интересы противоборствующих элит, Россия продолжает исподволь выстраивать свою систему влияния на Западе, рекрутируя представителей местного истеблишмента. Но в этот раз в золотую клетку русских вербовщиков угодила поистине редкая птица. В конце января этого года на пост заместителя председателя Совета AS Norvik Banka был назначен бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет на страницах «Деловой Столицы» Максим Михайленко, .
С 2009-го по 2014 г. г-н Расмуссен занимал должность генерального секретаря НАТО, а с 2001-го по 2009-й был премьер-министром Дании. До этого Андерс Фог Расмуссен был министром налогообложения и министром экономики Дании. Главным акционером Norvik Banka является российский инвестор и бизнесмен Григорий Гусельников.
Практически латвийский
Согласно официальной биографии Григорию Гусельникову в этом месяце исполнится 42 года, он – выходец из семьи инженеров, уроженец Новосибирска, школу закончил в Барнауле, магистратуру по экономике в Томском полититехе, стажировался в Великобритании (в Уорикском университете) и США (The American Institute of Banking). Конечно, это были весьма вегетарианские и наивные времена, и многие попадали учиться на Запад благодаря своим мозгам и упорству, а комсомола уже не было. Однако следует сказать, что из того, что известно именно о Сибири той эпохи, попасть в программы обмена совсем уж без блата было довольно трудно.
В 1996-2013 гг. Гусельников сделал «космическую» карьеру в банковской сфере, пройдя все ступеньки иерархии в этом бизнесе: знаменитый Инкомбанк Владимира Виноградова (разорился в кризис 1998 г.), Гута-банк (сегодня ВТБ24), Росбанк (с 2011 г. входит во французскую группу «Сосьете Женераль»). Наконец, Бинбанк, где Гусельников за семь лет дошел до поста президента.
Здесь сделаем паузу – основным акционером Бинбанка, знакомого украинцам не только по игре «Что? Где? Когда?», но и по приобретению в 2014 г. российской дочки Приватбанка, является уроженец Грозного Микаил Османович Шишханов, племянник другого российского (и «международного») миллиардера Микаила Сафарбековича Гуцериева, по происхождению ингуша.
В 2007 г. Гуцериев бежал в Лондон от уголовного преследования (Олегу Дерипаске приглянулась «РуссНефть» Гуцериева). Но (внимание!) в мае 2010 г. Микаил Гуцериев вернулся из Великобритании в Россию и в дальнейшем приступил к руководству компанией «РуссНефть». То есть как-то «порешал» свои вопросы с правоохранителями. А в прошлом году Бинбанк его племянника Шишханова был де-факто национализирован. Совсем же недавно Микаил Гуцериев, его сын Саит-Салам и Микаил Шишханов – все трое попали в «кремлевский список» Минфина США.
Вернемся к Григорию Гусельникову – именно в 2010-м (когда дядя главного акционера Бинбанка решил свои проблемы с российскими властями) он покидает банк и концентрируется на развитии кировского Вятка Банка, который – та-дам! – сегодня проживает в Латвии и называется Норвик банк.
В 2011 г. Гусельников прославился рекордной сделкой по недвижимости в Лондоне – он приобрел флагманский магазин Rolex в престижном комплексе One Hyde Park. Сумма сделки составила около 13 млн фунтов. Недвижимость была выкуплена в 2015 г. инвестором из Саудовской Аравии по цене, установившей новый рекорд на лондонском рынке недвижимости, – более 22 млн фунтов. Но ранее, в декабре 2013 г. (когда в Киеве уже гремела революция), Григорий Гусельников приобрел 50%+1 акция латвийского Norvik Banka, выступая как партнер лондонского инвестиционного фонда G2 Capital Partners.
В настоящее время Гусельников является основным акционером и председателем совета директоров ПАО «Норвик Банк», владельцем которого с 8 октября 2014 г. является латвийский банк Norvik Banka. На 1 июля 2014 г. бизнесмену из РФ принадлежали 83,63 % акций Norvik Banka. В российских деловых СМИ Гусельников имеет репутацию любителя сложных комбинаций по поглощениям. Возможно, поэтому 28 июля прошлого года НБУ не разрешил консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании приобрести многострадальную украинскую дочку Сбербанка России.
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При этом Norvik Banka сообщал, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Какова дальнейшая судьба этой сделки, сказать непросто – возможно, такие попытки продолжаются (например, в отношении других формально или фактически российских активов в Украине).
Датский пострел
Однако, как видим, проходит полгода, и скромный банкир Гусельников – с идеальным резюме и огромными связями – на фоне шторма, связанного как с «кремлевским списком», так и британским законом о прозрачности источников средств для покупок недвижимости, вербует в совет банка целого бывшего генсека НАТО. Причем – датчанина, то есть известного политика страны, которая недавно подставила подножку «Северному потоку-2», запретив его прокладку по своей морской территории формально по экологическим соображениям. Поэтому давайте присмотримся теперь к самому Андерсу Фог Расмуссену.
«Культурно» его роднит с Гусельниковым «космическая» карьера, только в политической сфере. Расмуссен прошел всю дорогу функционера датской Либеральной партии – между приходом в парторганизацию и первым избранием в парламент прошло всего пять лет. В партии будущий генсек НАТО, выходец из фермерской семьи, специализировался по политике в сфере малого и среднего предпринимательства. В 1987-1992 гг. Расмуссен занял профильный пост министра налогообложения, в 1996-1998 гг. входил в совет директоров национального банка Дании. В 1998-м возглавил Либеральную партию, в 2001-2008 гг. он уже премьер-министр Дании, правоверный либерал и автор книги «От социального государства к минимальному», сторонник евро.
В 2009 г. был избран генсеком НАТО, причем его преемником на посту премьера стал однофамилец (действующий премьер Ларс Лекке Расмуссен). Любопытно, что Фог Расмуссен возглавил организацию уже после провального для Украины и Грузии саммита НАТО в Бухаресте (тогда Альянс возглавлял голландец Яап де Схооп Схеффер), поэтому и с этой стороны какие-либо ранние связи нового члена совета акционеров латвийского банка с российской родословной с Москвой не прослеживаются.
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Правда, Расмуссен был генсеком перезагрузки, и если вспомнить атмосферу саммитов НАТО перед самой российско-украинской войной, то Альянс превращался в организацию гуманитарного профиля. Хотя говорить так не совсем справедливо: в конце концов, вряд ли генсек проводит какую-то свою политику.
После отставки с поста генерального секретаря НАТО Фог Расмуссен в 2015 г. получает синекуру советника финансового монстра GoldmanSachs, что может говорить о многом, а может – и не о чем. Тем более что с 27 мая 2016 г. бывший генсек Альянса становится внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.
В этом смысле любопытно, что «русскую» компанию вокруг латвийского банка с российскими и британскими корнями не назовешь какой-то особенно лояльной Кремлю (если, конечно, не считать таинственное разрешение проблем Гуцериева-старшего в 2010 г.). Однако следует принимать во внимание ряд обстоятельств.
Во-первых, сам Расмуссен, согласно его заявлению, рассматривает свой новый пост как шаг в рамках укреплению связей Дании и Латвии, а также, надо понимать, западного финансового мира и бизнеса этой балтийской страны.
Во-вторых, будучи одновременно иностранным советником нашего президента, он может пригодиться русско-британско-латвийским банкирам в делах, связанных с Украиной (не исключено, что и «втемную»).
В-третьих, попадание – не исключено, что условно случайное – клана Гуцериевых-Шишхановых в «кремлевский список» придает экзотики сложившейся ситуации. Знали ли они об этом раньше? И знал ли Расмуссен?
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Можно быть уверенными, что и его, и Гусельникова, старающегося снискать себе в Риге репутацию мецената, будут мучить теперь этими вопросами. Но если даже отставить в сторону этический аргумент – а именно, сотрудничество с (так или иначе) россиянами как таковое, нельзя проигнорировать некоторые элементы дискуссии, которая возникла в политическом сегменте сети по результатам появления открытой части «кремлевского списка».
Ход на Запад
В частности, условно анонимный, по происхождению российский и временами довольно информированный Телеграм-канал «Незыгарь» после «слива» открытой части русского списка Минфина США в прессу отреагировал следующим сообщением (приводим фрагмент с формальной редактурой): «Источники сообщают, что попадание Михаила Фридмана и Петра Авена в список «кремлевского доклада» ставит под вопрос сделку по слиянию активов L1 Energy (энергетического подразделения принадлежащей Фридману британской компании LetterOne) c немецкой Wintershall.
После того как Фридман продал «Роснефти» долю в ТНК-ВР и перевел средства в зарегистрированную в Гибралтаре компанию LetterOne Overseas Investments , он стал фактическим держателем денег «питерских групп влияния», которые зашли в его британский актив и завели туда огромные капиталы. То есть Фридман стал финансовым Штирлицем на проклятом Западе, легализовал деньги путинского окружения и при этом сам вроде бы не «спалился», как казалось до недавних пор.
Тем более что в самой Британии компанию Фридмана «крышевал» сам лорд Браун, друг Ротшильдов, который даже возглавил консультационный совет энергетического подразделения LetterOne. Уже все было готово к сделке этой компании Фридмана (а по сути – «питерских») с немцами, в результате чего капиталы россиян должны были полностью легализоваться в рамках европейского законодательства, а новая бизнес-структура рассчитывала получить контроль над ключевыми объектами европейской транспортной инфраструктуры, включая газопроводы.
Роль Фридмана в этой комбинации было трудно переоценить. На словах он фрондировал к российскому режиму, заявлял о том, что его Альфа-банк отказывается обслуживать Российскую оборонку. В действительности же Фридман играл тонкую игру. Но провалился, еще и утянув за собой беднягу писателя-олигарха Авена (…)».
Разумеется, анонимным каналам можно верить или не верить – кроме того, очевидно, что вокруг «Альфы» и американской политики санкций, Украины, России, Британии развернулась самостоятельная интрига, ни истоки, ни цели которой до конца неясны. Вместе с тем трудно избавиться от ощущения, что провал Фридмана, графически проявившийся в попадании в известный кондуит, мог стимулировать россиян искать другой ход на Запад. Ход, который еще талантливей замаскирован под обычный бизнес и не привлек бы к себе внимания, если бы не такой масштабный маневр, как включение в совет банка бывшего генсека НАТО, советника президента Украины и транснациональной финансовой корпорации GoldmanSachs…
Трудно сказать, появится ли в будущем возможность как-то расщеплять бизнес, политику и шпионаж, если речь идет о россиянах, даже если они сменили свое гражданство. Но, похоже, и отставным ключевым функционерам системы безопасности Запада надо быть как-то поосмотрительнее в своих связях в эпоху новой холодной войны. Ведь в ближайшем будущем проблемы никуда не денутся, и как бы тем же европейцам не хотелось вернуться с Кремлем к business as usual – вряд ли это возможно, пока Владимир Путин продолжает свое царствование.
А глобальное медийное и правозащитное сообщество со всей неизбежностью продолжит следить за телодвижениями заметных фигур европейской и международной политики, хрипло лая на любой дружественный взгляд в сторону Москвы.
Максим Михайленко, «Деловая Столица»