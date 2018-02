Почему Россия дает оценки уровню демократии в Украине?

По мнению мозгового центра британской The Economist Group, Украина вверглась в гражданскую войну, а ограничение российских каналов – это наступление на свободу СМИ.

Британская медиакомпания The Economist Group известна главным образом своим еженедельником The Economist и мозговым центром EIU (The Economist Intelligence Unit). Этот центр уже 12 лет занят измерением уровня демократии в 167 странах мира. Первый отчет Democracy Index (Индекс демократии) был обнародован за 2006 г., следующие – за 2008 и 2010 гг., а затем их стали выпускать ежегодно. На днях появился очередной за 2017 г., пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Разумеется, нас интересует в первую очередь, а что там об Украине. Поэтому сразу приведем сводную таблицу всех украинских результатов за 2006-2017 гг., а затем уже приступим к пояснениям и комментариям.

Прежде всего бросается в глаза резкое падение украинских показателей в 2014 г. Индекс демократии, измеряемый по шкале от 0 до 10, получился для Украины самым высоким в 2006 и 2008 гг. – тогда он равнялся 6,94; позже, при Януковиче, скатился до 5,84 в 2013 г., а сразу после революции упал до 5,42. В последние три года он, правда, держится чуть повыше – около 5,7, но все равно ниже, чем в 2013-м, когда начались народные выступления против диктатуры Януковича.

Для украинцев очевидно, что тут что-то не в порядке. Ну не может Украина-2014 быть оценена как менее демократичная, чем Украина-2013. Поэтому приходится искать какие-то объяснения. Возможны три версии: или что-то не так с методикой оценки, или что-то не так с экспертами, которые оценивали, или что-то не так с самим мозговым центром.

Начнем с последнего. В своих отчетах EIU прокомментировал полученные результаты по некоторым странам, где наблюдались наиболее серьезные перемены. В том числе – и по Украине.

Итоги 2014-го мозговой центр британской медиагруппы подвел так: «Украина претерпела самый большой разворот, как и следовало ожидать после изгнания, вследствие насильственных уличных протестов, пророссийского правителя Украины Виктора Януковича в начале 2014 г. и падения этой страны в гражданскую войну».

Естественно, напрашивается предположение, что в этом мозговом центре завелись очень прожорливые мозговыедающие червячки. Иначе трудно объяснить, зачем The Economist Intelligence Unit занялся фальсификацией фактов и написал об изгнании Януковича (хотя тот сам бежал), зачем повторил клише кремлевской пропаганды о «насильственных уличных протестах» и затем о «гражданской войне» в Украине, совершенно умолчав о гибели более чем сотни мирных участников Евромайдана и о российском вторжении на Донбассе.

Впрочем, EIU имел шанс откорректировать свои взгляды в дальнейших отчетах. Однако он им не воспользовался. Вместо этого, подводя итоги 2015 г., мозговой центр озаботился конституционной реформой, которая, по его утверждению, стала для Украины «серьезной проблемой». «В Украине реформы децентрализации власти зашли в тупик, поскольку остается неясным, может ли правительство командовать большинством в две трети голосов. Реформы являются одним из условий соглашения о прекращении огня, подписанного в феврале в столице Беларуси Минске в целях прекращения боевых действий на Донбассе. Политическая система Украины сильно централизована, и Венская комиссия (да-да, в оригинале Венская, а не Венецианская) одобрила конституционные изменения. Однако любые реформы, предоставляющие особый статус территориям, контролируемым сепаратистами, являются весьма противоречивыми. Первое чтение законопроекта, которое прошло, но не набрало конституционного большинства, привело к насильственным протестам вне Верховной Рады. Будущее законопроекта остается подвешенным», – такой увидел EIU ситуацию с демократией в Украине в 2015 г.

Мозговой центр оказался опять совершенно слепым к российской оккупации Донбасса, а увидел только «сепаратистов». И совершенно не вспомнил ни о том, что соглашение о прекращении огня подписано в Минске именно с Россией, ни о тех условиях, которые РФ обязалась выполнить, но проигнорировала. Из отчета EIU получается, что проблема Украины – вовсе не в российском вторжении, а в якобы «сильно централизованной» политической системе (точь-в-точь о том же твердил Лавров).

Подозрение о выеденных червячками мозгах мозгового центра усиливается, когда видишь в отчете EIU глубокую опечаленность судьбой конституционных изменений, которые, дескать, получили одобрение «Венской комиссии», но не находят поддержки двух третей украинского парламента. Еще раз подчеркнем: авторы отчета – специалисты столь высокого уровня, что они спокойно пишут «Венская комиссия» (Vienna Commission) вместо «Венецианская комиссия» (Venice Commission).

В отчете за 2016 г. EIU нашел для Украины только два слова – «гибридный режим». Зато в последнем отчете, за 2017-й, мозговой центр дал подробную расшифровку этого словосочетания, пояснив, что в Украине наблюдается «столкновение между влиятельными кругами (которые наслаждались преимуществами власти на протяжении десятилетий) и реформистскими силами», и что оно проявляется в «напряженности между Национальным антикоррупционным бюро, которое является в целом независимым, и другими правоохранительными органами, которые считаются близкими к правительству».

То есть, если верить EIU, нынешняя украинская власть наслаждалась властью «на протяжении десятилетий» и никаких реформ не проводит – наоборот, она вошла в столкновение с «реформистскими силами». Ну а то, что при Януковиче вообще никакого НАБУ не было, – это EIU привычно не замечает.

В отчете за 2017 г. мозговой центр решил оценить еще и свободу медиа. Украина получила оценку 6 по шкале от 0 до 10 (это места с 71-го по 108-е). Отметив, что Украина «добилась успеха в свободе СМИ в последние годы», EIU сразу же переходит к критике: «Тем не менее ограничения на российские каналы и попытки стимулировать «патриотические» репортажи ставят под сомнение приверженность правительства автономии СМИ».

Можно не сомневаться: в годы Второй мировой EIU с тем же рвением отстаивал бы свободу пропаганды в Британии немецкого нацизма. И подвергал бы остракизму «патриотические» репортажи.

Теперь коротко упомянем об «экспертах по демократии», проводивших оценку. В докладе не указывается ни их количество, ни их профессия, ни их гражданство. Если учесть, что нужно было оценить состояние демократии в 167 странах, то, скорее всего, над всеми странами экс-СССР «поработали» пара-тройка «экспертов», проживающих или некоторое время живших в Москве.

Ну и в завершение расскажем о методике. Индекс демократии исчисляется на основании оценок по 60 критериям, разбитым на пять категорий.

Первая категория – «избирательный процесс и плюрализм». При Ющенко Украина имела 9,58, при Януковиче сдала позиции до 7,92, после революции вдруг обвалилась до 5,83, в 2017-м чуть поднялась – до 6,17, что гораздо хуже, чем при Януковиче.

Вторая категория – «функционирование правительства». Украина скатилась с 5,71 в 2006-м до 4,29 в 2013-м, затем упала до 3,93, а в 2017-м – до 3,21. И это самый худший украинский результат среди всех категорий.

Третья категория – «участие в политической жизни», имеется в виду участие населения. Тут Украина долго держалась в пределах от 5 до 5,56, а в последние три года – на отметке 6,67. Что ж, спасибо и на том.

Четвертая категория – «политическая культура». При Ющенко было 5,63 и 6,25, при Януковиче – стабильно 4,38, первые три года после революции – ровно 5 баллов, а в 2017-м – 6,25.

Наконец, пятая категория – «гражданские свободы». Тут EIU приписывает нам деградацию с 8,24 в 2006-м до 7,06 в 2013-м и до 6,18 в 2017-м.

Но хуже всего, как видим, эксперты EIU оценивают украинскую власть. Янукович им больше нравился. Поэтому варианта только два: или в EIU совсем выедены мозги, или они берут деньги из Кремля. Действительно, если они впаривают кремлевскую пропаганду про Украину за бесплатно – значит, с мозгами у них совсем худо.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»