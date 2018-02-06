Как Россия нашла в Идлибе «калиновский след» в катастрофе Су-25

Второй раз за время российской военной кампании в Сирии ее самолет был сбит.

Причем потеря вечером 3 февраля Су-25 в сирийской провинции Идлиб стала первым случаем, когда российский самолет сбили с земли из ПЗРК. Машина была сбита в ходе наступления сирийской армии на Саракеб – самый крупный форпост боевиков к востоку от столицы провинции. Пилот, которым оказался майор Роман Филиппов, успел катапультироваться, но погиб уже на земле, отстреливаясь из своего пистолета Стечкина, пишет на страницах «Depo.Мир» Андрей Коваленко.

Интернет облетело видео его последнего боя и фотографии тела. «Новая газета» сообщила, что Филиппов – бывший украинский пилот из Симферополя, предавший Родину. Но группа исследователей из Conflict Intelligence Team отметила, что он – не украинец, а информация о его службе в ВВС Украины не соответствует действительности. То же самое утверждает и журналист Юрий Бутусов.

«Роман Филипов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах «Авиадартс» […] Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. Филипов понимал, что за бомбежки городов его щадить не будут, и был уничтожен на месте при приземлении», – пишет Юрий Бутусов.

После потери «сушки» Россия нанесла ракетные и авиаудары «мести» по месту, откуда по самолету били из ПЗРК. И отрапортовала об уничтожении по меньшей мере 30 боевиков «Аль-Нусры», хотя в СМИ отметили, что россияне попали по больнице и вообще обстреляли мирное население.

Кто и из чего сбил самолет

Из пресс-релиза минобороны России известно, что Су-25 сбили из переносного зенитного-ракетного комплекса. Ведомство утверждает, что сделали это боевики организации «Джебхат ан-Нусра». Правда, ответственность за сбитие самолета взяла на себя салафитская джихадистская военная группировка «Хайят Тахрир аль-Шам», сформированная в январе 2017-го путем слияния различных повстанческих подразделений, включая «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»).

Координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы, первый заместитель председателя организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин отметил, что ПЗРК, которым был сбит самолет, несколько дней назад завезли в Сирию из сопредельного государства. И пригрозил, мол, что это не останется без ответа. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов вообще напомнил, что в Идлибе находится более тысячи американцев, предположив, что это была провокация. Представитель Пентагона Эрик Пено отреагировал и заявил, что США не поставляли повстанцам в Сирии оружие типа «земля-воздух» и не намерены делать этого в будущем.

Некоторые эксперты из России даже украинский след в истории увидели. Мол, могли сбивать из украинского ПЗРК, который доставили едва ли не со складов в Калиновке. И доставляли ПЗРК с натовской помощью. Такое предположил член Совета Федерации России Игорь Морозов.

«Осенью на военном складе в Калиновке в Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был намеренно организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинской власти через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийских террористов», – заявлял Морозов.

Сейчас в СМИ в основном фигурирует ПЗРК «Игла», который находится на вооружении по меньшей мере 30 армий мира, включая ВСУ и сирийских военных. Неудивительно, что в условиях боевых действий достать «Иглу» повстанцам не было чем-то сложным.

Интересно, что видео подбитого российского самолета разместила группировка Свободной сирийской армии «Джейш эн-Наср», которой США и Турция помогают боеприпасами. В конце января турецкая газета Daily Sabah писала, что эти повстанцы завладели российским ПЗРК «Игла», который захватили у сирийских правительственных войск. Речь идет о бойцах группировки «Бригады Самарканд» – ее поддерживает Турция.

Кроме этого, из провинции Идлиб, района, контролируемого «умеренной оппозицией», в начале января была совершена атака беспилотниками российской авиабазы «Хмеймим». А неделю назад в Идлиб вошли турецкие военные.

Эксперты телеканала «Аль-Джазира» также предполагают, что ответственность может лежать на группировке «Джейш-аль-Фатх». Именно ее представители брали на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Что там делал самолет

В минобороны России заявили, что пилот совершал облет зоны деэскалации «Идлиб», когда был сбит. Никаких деталей операции они не сообщили.

Как сообщает Guardian, российские и сирийские боевые самолеты и вертолеты с утра субботы, 3 февраля, наносили удары по городу Саракеб и прилегающим районам в провинции Идлиб. Там сейчас продолжаются бои между правительственными сирийскими войсками и вооруженными группировками, которые поддерживает Иран, и повстанцами, включая «Хайат Тахрир аш-Шам», которые контролируют район. Россияне с воздуха поддерживают сирийскую армию. И это несмотря на то что район входит в зону деэскалации.

Развалить коалицию

Идлиб является одной из четырех зон деэскалации, согласованных в рамках переговоров в Астане между Россией, Ираном и Турцией. По договору ответственность за Идлиб несет Анкара. Важно также, что Турции, которая проводит операцию в Африне, сейчас невыгодно конфликтовать с Россией. Хотя заинтересованных сторон в том, чтобы банально подставить турков в регионе, найти можно немало. Например, присутствие «Джебхат ан-Нусра» в Идлибе – это важная военная зацепка Саудовской Аравии в Сирии. После того как Анкара взяла курс на уничтожение «Ан-Нусра» совместно с саудитами, заинтересованными в российско-турецком расколе. И сбитие самолета в зоне ответственности Анкары полностью соответствует этому. Впрочем, сбиванием одного самолета вряд ли можно достичь цели. Турция и Россия совместно занимаются доставкой тела пилота из Сирии. Пока никаких острых обвинений не последовало. Что и говорить, если Анкару и Москву полностью не рассорило сбивание турецким F-16 российского самолета в 2015 г.

Как сбивали россиян

Сбитый Су-25 – это вторая за всю сирийскую операцию боевая потеря самолета. Впервые самолет был сбит огнем с земли.

В 2015 г. российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким F-16 за то, что, как утверждала турецкая сторона, самолет вторгся в ее воздушное пространство. Штурман тогда остался жив, катапультировавшись и приземлившись вне зоны боевых действий.

Общее количество потерянных в Сирии российских самолетов достигло пяти. Остальные потери были небоевыми – самолеты разбивались из-за технических неисправностей.

После обстрела с земли российские ВВС потеряли также несколько вертолетов.

Андрей Коваленко, «Depo.Мир»