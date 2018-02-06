Опубликовано видео самоподрыва пилота сбитого в Сирии Су-25

Когда пилота окружили – он подорвал себя гранатой.

В сети появилось видео самоподрыва российского пилота Романа Филипова, катапультировавшегося со сбитого самолета Су-25. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

«Подорвал себя гранатой», – написал Смирнов.

Подорвал себя гранатой: Появилось видео последнего боя пилота Су-25 с террористами pic.twitter.com/vI26TfKCSL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 4, 2018

На видео видно, как повстанцы окружают пилота, а он выкрикивает «Это вам за пацанов!», после чего происходит взрыв.

Как сообщалось ранее, вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.

В Минобороны РФ сообщили, что летчик катапультировался и «был убит в бою с террористами«. Позже появилась информация, что погибший летчик, бывший гражданин Украины.

Но команде независимых расследователей военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) удалось обнаружить аккаунт Романа Филипова в социальной сети «Одноклассники». В его профиле указан город Владивосток, а под одной из фотографий вчера и сегодня появились скорбные комментарии.

«Гуляй Поле»