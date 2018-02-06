В российскую армию планируют вернуть «политруков»

В России обсуждается вопрос о воссоздание в армии главного военно-политического управления, упраздненного в 1991 году. Это структура должна отвечать за моральную и идеологическую обстановку в войсках.

В российской армии планируют создать главное военно-политическое управление. Новая структура будет отвечать за моральную и идеологическую обстановку в войсках. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя общественного совета при министерстве обороны России Александра Каньшина.

Как отметил собеседник агентства, создать новую структуру в армии можно на базе главного управления по работе с личным составом вооруженных сил. По словам Каньшина, речь идет не о простом переименовании. Новое управление должно обладать большими полномочиями, охватывать весь масштаб вооруженных сил России и «умело направлять энергию армейских коллективов на укрепление обороноспособности страны».

«Такой организационно-политический и идеологический орган целесообразно формировать на базе ныне действующего Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Вооруженных сил — правопреемника бывшего главка по воспитательной работе», – подчеркнул Каньшин.

«Новое главное военно-идеологическое управление должно обладать достаточно большими полномочиями и иметь строгую вертикальную структуру в масштабе Вооруженных сил — от роты до видов и родов войск и замыкаться на министерство обороны России», – отметил он.

С 1918 по 1991 год в СССР существовало политическое управление Красной армии, которое занималось идеологической и воспитательной работой в вооруженных силах.

«Интерфакс»