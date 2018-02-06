«Кремлевский список» может доставить проблем Украине

Если США введут новые санкции в соответствии с «кремлевским докладом», то из-за наличия торгово-экономических и культурных связей эти санкции могут коснутся и самой Украины.

Обнародованный Минфином США «кремлевский список» может доставить проблемы самой Украине. Об этом рассказал «Обозревателю» капитан 1-го ранга военно-морских сил США Гарри Табах.

Он объяснил, что в докладе Минфина США указаны лица, против которых могут ввести экономические санкции, многие из которых так или иначе связаны с Украиной.

«Это вся Россия, а у Украины очень много связей: и торговых, и культурных и остальных. Теперь, что получается? Если здесь будет продолжать функционировать банк российский, то американские банки отсюда уйдут, если здесь будут ездить российские запчасти, то американские уйдут. Поэтому для Украины это будет сложный момент. Все боялись, что Трамп друг России, а теперь посмотрим, друг ли Украина России», — сказал Табах.

Как сообщало «Гуляй Поле», 30 января Министерство финансов США обнародовало «кремлевский список» — список приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. В документе 210 имен. Среди них — члены правительства России, сотрудники администрации Владимира Путина, председатели госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи.

В Государственном департаменте США заявили, что новые санкции против России будут введены тогда, когда это будет целесообразно.

В тоже время экс-советник президента России Андрей Илларионов назвал «кремлевский список» бессмысленной компиляцией. По его мнению опубликованный доклад Минфина США служит прикрытием для вето наложенного администрацией Трампа на реальный список.

Подобное мнение высказал в своем интервью и экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарев.

«Обозреватель»