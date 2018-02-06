Опубликованный «кремлевский список» является ширмой для реального списка

Экс-советник президента России Илларионов назвал «кремлевский список» бессмысленной компиляцией. По его мнению опубликованный доклад Минфина США служит прикрытием для вето наложенного администрацией Трампа на реальный список.

«Кремлевский список», представленный Министерством финансов США является бессмысленным документом, который готовился впопыхах и был представлен только для того, чтобы как-то прикрыть вето, которое было наложено высокопоставленными представителями администрации Трампа на реальный список, который разрабатывался межведомственной комиссией на протяжении полугода. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов, ныне работающий в Институте Катона (США).

«Кремлевский доклад» полгода готовился межведомственной группой: администрацией, сотрудниками американского казначейства, Государственного департамента США и Национальной разведки … Документ был подготовлен, его должны были обнародовать 29-го января. Но в этот день он не был обнародован ни утром, ни днем, ни вечером. Попал в руки журналистов всего за 12 минут до полуночи – предельного срока, установленного законом о публикации этих материалов», – указал он

По словам Илларионова, в тот момент, когда этот доклад должны были опубликовать, кто-то из чиновников администрации США наложил вето. «И сотрудники, которые готовили документ, оказались в ситуации, когда были вынуждены лихорадочно хоть что-то подготовить, хоть что-то опубликовать. То, что они сделали, – компиляция телефонного справочника администрации президента России, телефонного справочника правительства России, список «96 человек, по мнению «Форбс» владеют состоянием в миллиард долларов и больше »(2017 года) и перечня агентства« РБК »« Руководители государственных корпораций », который обнародовали еще в августе прошлого года. (Кстати, этот список неполный – не все руководители государственных корпораций в него попали). Итак, список, который появился за 12 минут до полуночи в ночь с 29-го на 30-е января, является компиляцией этих четырех списков», – указывает российский эксперт.

Отсюда множество очевидных ошибок, которые заметили многие аналитики в «кремлевском докладе».

«Поскольку готовили его буквально на коленке, в некой «срочной манере», в нем появилось очень много совершенно очевидных ошибок. В частности, там упомянут некий господин Бударгин, которые по состоянию на август 2017 года был руководителем ОАО «Российские сети». Но в сентябре он уже был уволен и сейчас даже не понятно – он где-то работает, ушел на пенсию. Однако, 29 января 2018 года, то есть через пять месяцев после освобождения, в американском докладе его имя вспоминают как одного из тех, кто близок к российскому режиму и лично Владимира Путина», – отмечает Илларионов.

Те, кто делали этот документ не разместили его на официальных ресурсов и слили в прессу, поскольку понимали его сомнительное качество, – резюмирует Андрей Илларионов.

«Гуляй Поле» напоминает, что подобное мнение высказал в своем интервью и экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарев.

«Радио Свобода»