Из-за санкций Россия теряет ежегодно полпроцента своего ВВП

Санкции сводят к нулю все усилия ЦБ РФ по стабилизации банковской системы и потребительского рынка.

В крупнейшем частном банке России – Альфа-банк – подсчитали, что в год российская экономика из-за санкций теряет 0,5% ВВП. Из-за этого весь положительный эффект от действий Центробанка сводится на нет, передает «Русская служба BBC».

Как указано в докладе главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, потери связаны с тем, что из-за санкций компании ограничены в возможностях привлекать финансирование за рубежом.

Действующие санкции США предполагают существенные ограничения в предоставлении финансирования российским банкам под санкциями (не более чем на 14 дней) и нефтегазовым проектам (не более чем на 60 дней). Европейские санкции также предполагают запрет или ограничение по срокам на финансирование целому ряду российских компаний и банков.

В результате, пишет Орлова, российские компании недополучили внешнее финансирование. А с 2013 года (последний год перед введением санкций) к текущему моменту корпоративный внешний долг России сократился почти на 200 млрд долларов до 459 млрд.

В среднем санкционные режимы обходились странам в 1% ВВП, пишет Орлова. То есть потери России от санкций, по оценке Альфа-банка, ниже.

Однако последствия санкций свели на нет положительный эффект от политики Банка России по стабилизации цен. Эффект от политики ЦБ примерно равен последствиям от введения санкций, продолжает Орлова.

Это не единственная оценка вреда от санкций для российской экономики. К примеру, в 2016 году Экономическая экспертная группа во главе с Евсеем Гурвичем оценили потери от санкций и падения цен на нефть за 2014-2017 годы в 0,6 трлн долларов. Согласно их докладу, эффект от санкций оказался более глубоким из-за падения цен на нефть.

В сентябре прошлого года ООН оценила потери российский экономики с 2014 года в 55 млрд долларов. По мнению спецдокладчика ООН Идриса Джазаира, одним из последствий санкций стало увеличение числа людей, живущих за чертой бедности.

МВФ в 2015 году опубликовали отчет, согласно которому на начальном этапе из-за санкций и контрсанкций российский ВВП снизился в реальном выражении на 1-1,5%.

Министерство экономического развития России оценивало потери от санкций в 2014-2015 годах в 1,5% ВВП.

«Русская служба BBC»