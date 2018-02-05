В Германии заявили о частном характере поездки депутатов в Крым

Немецкая партия AfD открестилась от своих депутатов, посетивших Крым.

Члены партии «Альтернативы для Германии» (AfD) посещали аннексированный Россией Крым по собственному желанию. Об этом идет речь в ответном сообщении AfD на твит посла Украины в Германии Андрея Мельника.

«Господин посол, эти господа осуществили частную поездку, на которую у них не было мандата ни от фракции AfD, ни от партии. Все заявления, сделанные ими, отражают исключительно их личное мнение», – говорится в сообщении.

Sehr geehrter Herr Botschafter, die Herren befinden sich auf einer privaten Reise, für die sie weder ein Mandat der AfD-Fraktion noch der Partei haben. Alle von ihnen getätigten Äußerungen geben ausschließlich die individuellen Ansichten der Reisenden wieder. — AfD-Fraktion Berlin (@AfDFraktionAGH) February 5, 2018

Сам Мельник поблагодарил за важное уточнение. Однако, по его словам, лишь «публичной критикой и дистанцированием от поведения коллег по партии Крымской путешествия можно предотвратить такие незаконные визиты в будущем».

Danke dem Fraktionschef @AfDBerlin @Georg_Pazderski für diese wichtige Klarstellung! Allerdings nur durch ÖFFENTLICHE Kritik & Distanzierung von unangemessenem Verhalten Ihrer Partei-Kollegen auf der Krim-Reise solche illegale Besuche in Zukunft verhindert werden können pic.twitter.com/m9IwC7aWVL — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 5, 2018

«Гуляй Поле» напоминает, что Прокуратура Автономной республики Крым начала досудебное расследование деятельности немецких депутатов посещающих с визитом оккупированный полуостров.

«Гуляй Поле» напоминает, что представители партии «Альтернатива для Германии» активно сотрудничают с активистами альянса «Будущее Донбасса». Учредителями данного альянса являются граждане Германии Раиса и Бернд Штейник, которые активно сотрудничают с общественными структурами так называемой «ЛНР». Штейны заняты не только проектами гуманитарной помощи жителям ОРДЛО, но активной пропагандистской поддержкой российских криминально-террористических анклавов.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что украинский МИД намерен добиватся наказания немецких компаний незаконно работающих в Крыму.

«Гуляй Поле»