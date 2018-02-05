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Новости

В Германии заявили о частном характере поездки депутатов в Крым

«Гуляй Поле»
05 февраля 2018

Немецкая партия AfD открестилась от своих депутатов, посетивших Крым.

Члены партии «Альтернативы для Германии» (AfD) посещали аннексированный Россией Крым по собственному желанию. Об этом идет речь в ответном сообщении AfD на твит посла Украины в Германии Андрея Мельника.

«Господин посол, эти господа осуществили частную поездку, на которую у них не было мандата ни от фракции AfD, ни от партии. Все заявления, сделанные ими, отражают исключительно их личное мнение», – говорится в сообщении.

Сам Мельник поблагодарил за важное уточнение. Однако, по его словам, лишь «публичной критикой и дистанцированием от поведения коллег по партии Крымской путешествия можно предотвратить такие незаконные визиты в будущем».

«Гуляй Поле» напоминает, что Прокуратура Автономной республики Крым начала досудебное расследование деятельности немецких депутатов посещающих с визитом оккупированный полуостров.

«Гуляй Поле» напоминает, что представители партии «Альтернатива для Германии» активно сотрудничают с активистами альянса «Будущее Донбасса». Учредителями данного альянса являются граждане Германии Раиса и Бернд Штейник, которые активно сотрудничают с общественными структурами так называемой «ЛНР». Штейны заняты не только проектами гуманитарной помощи жителям ОРДЛО, но активной пропагандистской поддержкой российских криминально-террористических анклавов.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что украинский МИД намерен добиватся наказания немецких компаний незаконно работающих в Крыму.

«Гуляй Поле»

Tags: Германия, депутаты, крым, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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