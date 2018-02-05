Прокуратура Крыма проводит досудебное расследование визита немецких депутатов на полуостров

Немецкие депутаты от партии AfD находятся с визитом в оккупированном Крыму без разрешения Украины.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту визита в оккупированный Крыму группы депутатов из Германии от партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию», — говорится в сообщении.

Соответствующее заявление в прокуратуру направило посольство Украины в Германии.

Правоохранительный орган уже установил, что 3 февраля в Крым прибыли граждане Германии для встреч с представителями российской оккупационной власти и обсуждения путей налаживания контактов с немецкой стороной.

При этом, отмечают в прокуратуре, немцы нарушили порядок въезда на оккупированную территорию Украины.

Сейчас проверяются обстоятельства совершения уголовного преступления.

Как известно, вечером 3 февраля 9 немецких депутатов приехали в оккупированный Крым.

В состав делегации, которая будет находиться на оккупированном полуострове до 9 февраля, входят депутаты от партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.

Судя по всему, немецкие депутаты прилетели в Крым с территории России, нарушив таким образом украинское законодательство.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что этот вояж может иметь плачевные последствия для политиков.

«Гуляй Поле» напоминает, что представители партии «Альтернатива для Германии» активно сотрудничают с активистами альянса «Будущее Донбасса». Учредителями данного альянса являются граждане Германии Раиса и Бернд Штейник, которые активно сотрудничают с общественными структурами так называемой «ЛНР». Штейны заняты не только проектами гуманитарной помощи жителям ОРДЛО, но активной пропагандистской поддержкой российских криминально-террористических анклавов.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что украинский МИД намерен добиватся наказания немецких компаний незаконно работающих в Крыму.

«Украинская Правда»