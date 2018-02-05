Еще четыре деятеля российской культуры пополнили украинский список персон нон-грата

«Черный список» артистов России пополнился 3 актерами и режиссером.

Министерство культуры Украины дополнило еще четырьмя фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Об этом передает «Украинская Правда»

Согласно приказу Минкультуры №93 от 1 февраля 2018 года, в обновленный перечень лиц вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также российский режиссер Александр Якимчук.

Запрет сделан на основании обращения СБУ.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.

Гуляй Поле» сообщало, что сегодня в Украину не пустили члена группы «А’студио», композитору группы запретили въезд в Украину на три года.

«Украинская Правда»