Россия против Украины: Сирия как поле дезинформационных атак

Как Россия пытается связать Крым и Сирию в одно целое. Впрочем это не первая и далеко не последняя подобная попытка.

Российское руководство все пытается привязать Украину к сирийскому вопросу; завязать этот «Гордиев узел». Даже сейчас, после того как из российского оружия был сбит российский штурмовик Су-25, Москва продолжает искать, скажем так, крайнего. А без Украины никак! Теперь вот, российские пропагандистские каналы заговорили, что по истребителю стреляли из ПЗРК, украденного на складе в Калиновке, пишет Павел Алехин на страницах портала «Хвиля».

Впрочем, подобные инсинуации вообще не удивляют, ведь еще до аннексии Крыма и войны на Донбассе русские начали проводить информационные операции по связыванию воедино Сирии и Украины. Они еще тогда выдумывали истории и отправляли их в зарубежные издания об украинском вооружении, которое «находится или попадает» в руки террористов.

Однако радует одно: русским уже никто не верит, да и не поверит больше. А как показала история с тем самым «Гордиевым узлом», его не надо пытаться развязать, а достаточно просто разрубить.

Турецкое предупреждение?

3 февраля над провинцией Идлиб (на севере Сирии) оппозиционные режиму Асада боевые отряды Свободной сирийской армии сбили при помощи ПЗРК российский штурмовик Су-25. По заявлению Минобороны, пилот успел сообщить, что его машина уничтожена и что он смог катапультироваться.

Изначально говорилось, что летчик находится в плену, однако в последующем стало известно, что его убили – на земле. Сейчас мы ведем разговор о провинции Идлиб, на ее территории находятся боевые, противостоящие сирийскому режиму, отряды, которые ориентируются на Анкару.

Обозначим сразу: в гибели российского пилота повинно политическое и военное руководство РФ, которое в нарушение достигнутых с турками договоренностей о создании зон деэскалации (а Идлиб – одна из них) продолжает отправлять свои самолеты для нанесения ударов по позициям повстанцев, что там размещаются.

Причина проста: русские пытаются подавить любые очаги сопротивления сирийскому режиму на территории этой ближневосточной страны, чему активно мешают турки.

Еще 10 января турецкий МИД предупредил русских и иранцев, вызвав их послов на ковер, что в случае дальнейшего обострения ситуации в Идлибе ответ не заставит себя долго ждать.

«Иран и Россия должны выполнять свои обязательства стран – гарантов перемирия и остановить нарушения со стороны режима. Силы президента Асада продвигаются на приграничной с Идлибом территории при поддержке России и Ирана. Они не могут совершать такие действия без их поддержки», – утверждал глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

Волонтеры из организации «Conflict Intelligence Team» (CIT) уведомили, что 31 января один из протурецких отрядов Свободной сирийской армии сообщал о захваченном ПЗРК «Игла-1М» (российского производства), который был отбит у курдских повстанцев во время турецкой операции в сирийском городе Африн.

Здесь есть еще один немаловажный нюанс. Несколько дней назад на своих ресурсах одна из вооруженных группировок Свободной сирийской армии, «Лива Самарканд», показала, как захватила подобный комплекс у курдских вооруженных отрядов в Африне.

Напомним, как писал в своем Telegram-канале Борис Рожин, в 2016-м году при помощи все той же «Иглы» курдские вооруженные формирования сбили турецкий вертолет AH-1W «Super cobra».

И, кстати, это не единственный раз, когда курдские формирования атаковали турецких военнослужащих. Так, буквально недавно, 1 февраля 2018 года, сирийские курды обстреляли турецкий район Кырыкхан провинции Хатай из российского вооружения. Как сообщает «Анадолу», «террористы, орудующие на северо-западе Сирии, использовали ПТРК 9К113 Конкурс (AT-5 Spandrel по классификации НАТО). Никто при обстреле не пострадал».

Далее, уже 4 февраля, появилась видеозапись, на которой курдская женщина-повстанец из YPG (читай, – РПК) атакует турецкий танк из российского ПТРК. Видео опубликовало издание «Al-Masdar News».

При этом новостное агентство «Reuters» сообщает, ссылаясь на одну из повстанческих группировок, что все тот же истребитель Су-25 был сбит над городком Хан-аль-Субль, близ населенного пункта Саракеб (Идлиб). Этот город уже как несколько недель подвергается массированным бомбардировкам ВКС РФ, а пока вы это читаете, на него надвигаются сирийские войска и поддерживаемые Ираном вооруженные парамилитарные шиитские формирования.

В общем, Москва продолжает наносить удары по Идлиб. Так, лишь на этой неделе местные жители и спасатели сообщили, что русские убили, по меньшей мере, 15 человек, нанеся удар по многолюдному рынку в контролируемом повстанцами городе Ариха.

Тем не менее, сейчас Москве совершенно невыгодно вступать в открытое противостояние с Турцией – Кремль и так пропустил много ударов. Сначала прозвучала информация о выявлении голландскими спецслужбами российских хакеров и их кураторов из Службы внешней разведки РФ, которые проводили операцию по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.

Затем последовал «Кремлевский доклад» – список 210 штрафников (российских чиновников и олигархов) из близкого окружения Путина. При этом в Минфине Соединенных Штатов уже указали, что в засекреченной части документа значатся предприятия (в том числе, и оборонные), против которых американцы в любой момент могут применить санкции. Далее, конечно же, стоит вспомнить о провальном для России сочинском Конгрессе, где часть заранее отобранных сирийских делегаций взяла и освистала главу МИД РФ – Сергея Лаврова.

И вот сейчас очередной «удар в спину» со стороны турецких коллег. Однако Москва, по первой версии, говорит, что ПЗРК, из которого был сбит российский Су-25, повстанцам передали американцы. Откровенно пропагандистские издания сообщают, ссылаясь на какие-то мнимые арабские СМИ, что в январе этого года Соединенные Штаты в рамках так называемого секретного соглашения передали партию переносных зенитно-ракетных комплексов курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) в Африн.

Почему так происходит? Российское руководство, во-первых, не желает на фоне постоянных поражений на международной арене ссориться еще и с Турцией: ведь выход Анкары из условного сирийского соглашения приведет к фиаско РФ в этом регионе. Вы не забывайте, что Турция пока закрывает глаза на проход военного груза через протоки в сирийский порт Тартус, что контролируется русскими.

Кроме того, этот российский ПЗРК «Игла», из которого был сбит Су-25, доказывает причастность Кремля к военной поддержки террористов из РПК – главных врагов Турции. Эта деталь рушит все планы Москвы – доказать турецким коллегам, что именно Соединенные Штаты используют боевиков для оказания давления на Анкару.

Да и сам Вашингтон уже сказал, что американцы не передавали своим союзникам в Сирии переносные зенитно-ракетные комплексы. «США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа «земля-воздух» и не намерены делать этого в будущем. Операции США географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против Исламского государства в восточной Сирии», – сообщил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

В общем, русские пострадали от своего же оружия. А если сказать точнее, -по причине своей интервенции в Сирию.

И после этого случая с убийством летчика российскому Минобороны не оставалось ничего другого, кроме как озвучить предельно глупый тезис об уничтожении (высокоточным оружием!) 30 боевиков на территории Идлиба сразу же после получения информации о трагедии.

Все это рассчитано на людей незнающих, а человек, который чуть разбирается в военном планировании, скажет сразу, что подобная операция должна готовиться на протяжении не нескольких часов, а дней. Ведь необходимо собрать предварительную информацию о местонахождении боевиков, провести разведку боем, определить точные координаты, нанести удар этим высокоточным оружием и затем подсчитать (на земле!) количество погибших.

В общем, как обычно – Москва пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Впрочем, в этой ситуации интересен не сам инцидент – ликвидация летчика, а то, кем являлся убиенный. И здесь мы уже выходим на совершенно другой конфликт – российско-украинский.

Кремлевская база страха «Крым»

Чтобы хоть как-то стабилизировать информационное пространство, которое взорвала новость о смерти российского пилота в Сирии, Минобороны РФ распространила через издание «Новая газета» информацию о том, что имя погибшего – Роман Филиппов, что он украинский военнослужащий из оккупированного Симферополя.

Добавим лишь, что все та же группа «Conflict Intelligence Team» (CIT) опубликовала фотографию документа, который нашли в кармане у погибшего летчика. Это был рапорт о представлении к государственной награде майора Романа Филипова за выполнение боевых задач в Сирии.

Оказалось, что товарищ майор, и на это указывают данные главного редактора сайта «Цензор. Нет» Юрия Бутусова, не имел ни малейшего отношения к украинской армии – ни до, ни после аннексии Крымского полуострова, – наоборот, он являлся кадровым российским военным, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир – полковник Олег Теребунский). Это подразделение базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму.

«Роман Филипов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах «Авиадартс» […] Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. Филипов понимал, что за бомбежки городов его щадить не будут, и был уничтожен на месте при приземлении», – пишет Юрий Бутусов.

Все это заставляет нас вспомнить, как Российская Федерация уже долгие годы пытается обмануть мировую общественность и обвинить Украину в поддержке сирийского конфликта. И это до сих пор происходит, даже после захвата российскими войсками полуострова.

Весной 2011 года началась на тот момент еще гражданская война в Сирии. А уже спустя полтора года появилась информация о передаче оружия с территории Крыма, где дислоцировался ЧФ РФ, в САР.

Так, 10 сентября 2013 года, когда еще никто и не думал о Революции достоинства, депутат от партии «Свобода» Эдуард Леонов обвинил Россию в поставках химического оружия Сирии через территорию Крыма. Об этом было сказано в обращении, которое нардеп отправил экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу.

Эту информацию, как заявлял сам народный избранник, ему передали жители Севастополя, которые имеют родственников среди командиров Черноморского флота РФ.

«По их данным, оружие в Сирию было доставлено конвоями кораблей ЧФ России – крейсером «Москва», большим десантным кораблем «Саратов» и другими, которые находятся сейчас у берегов Сирии», – подчеркивает Леонов. Он также упоминает, что «по данным Главного штаба ВМФ, ее [крейсера] постоянное место базирования – сирийский порт Тартус. То есть, на самом деле – это разгрузка оружия с кораблей РФ».

Далее, уже 16 сентября, выходит сюжет ТСН, где один из интервьюируемых, бывший сотрудник (моряк) Черноморского флота РФ Александр Розсоха говорит: «Все это оружие перевозилось на большом десантном корабле Саратов. На днях вышел другой корабль и вернулся полностью загруженный. Там нет морской пехоты, он полностью забит техникой, в том числе и химической».

Другими словами, с 2013 года (а, быть может, и раньше) Россия передавала Сирии химическое оружие посредством кораблей ЧФ РФ. И уже в те времена русские запускали через западные издания информацию о так называемых поставках вооружения в Сирию из Украины.

Вообще следует отметить, что во времена Януковича Россия, арендуя за 97 миллионов долларов в год крымские земли, делала там все, что хотела, и никто не контролировал деятельность ее флота. Для сравнения: за аренду базы ВВС «Рамштайн» (Германия) американцы и по сей день выплачивают полтора миллиарда евро в год. При этом немцы полностью контролируют всю грузовую перевозку и перемещение судов.

Впрочем, давайте вернемся к событиям 2013-2014 годов. Как вы помните, в ноябре 2013-го в Украине начался Майдан, затем последовала аннексия Крыма и война на Донбассе.

Россия, конечно, не переставала предоставлять военную помощь Сирии, однако больше средств она вкладывала в развитие своей севастопольской базы, а также предоставляла оружие бандформированиям на Донбассе, а затем и своим регулярным частям, которые там разместились.

Впрочем, уже в ноябре 2015 года разгорится очередной скандал, связанный с поставками российского оружия в Сирию – в страну, где уже на тот момент будут размещаться военнослужащие РФ. И здесь русские снова попытаются представить Украину в статусе обвиняемого.

Кремлевские спецслужбы вбросят в информационное пространство фейк об аресте на территории Кувейта ливанца Усамы Хаята, который, как твердят русские, занимался поставками оружия ПЗРК FN6 (китайского производства) группировке «Исламское государство». Рассказывалось, что он закупал оружие в Украине и через Турцию отправлял его боевикам в Сирию.

Затем специалистам из Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) удалось узнать, что этот человек никогда не пересекал границу Украины. После Государственная служба экспортного контроля заявит, что не получала от него никаких обращений и не предоставляла разрешительных документов на осуществление международных передач, в том числе, на экспорт/импорт/транзит через территорию Украины переносных зенитно-ракетных комплексов китайского производства FN6.

В конечном итоге представители ЦИАКР выяснят, что ряд вооружений для ИГИЛ активно поставлялись Россией с оккупированной территории Донбасса через Крым. Определят также, что на Донбасс комплексы отправлялись в так называемых российских гуманитарных конвоях. То есть, Россия использовала фикцию ЛДНР как прокладку, что не давала возможности определить, откуда конкретно шел груз.

Что ж, здесь мы затронули два важных момента: первый – химическое оружие, которое русские еще до интервенции в Сирию поставляли режиму Асада, и второй – донбасская карта в этой кремлевской игре. Впрочем, необходимо снова заметить, что все это делалось и делается лишь с одной целью – дискредитировать Украину.

Кремлевская суматоха

Давайте быстро вспомним несколько важных моментов в истории российских поставок с крымской территории. Они интересны, если проецировать их на день сегодняшний.

Итак, 20 октября 2016 года в порт Феодосии заходит грузовое судно «Nadalina» под флагом Сьерра-Леоне. Судно прибыло из сирийского порта Тартус с заходом в румынские морские ворота – Наводари.

С 21 на 22 октября в условиях повешенной безопасности (оцепление полиции и российской разведки) выгружался груз – ящики размерами 05х1х3 метра, защитного цвета. Обычно в таких перевозят объекты особого назначения.

В исследовании группы InformNapalm говорится, что из Сирии были доставлены боеприпасы или компоненты, которые требуют особых условий утилизации, которые не может предоставить сирийская сторона. Объем ящиков – небольшой (8-10 штук), что говорит о важности содержимого. Да и в районе Феодосийского порта, как на это указывают расследователи, находится объект «Феодосия-13», который как раз подходит для хранения грузов повышенной опасности.

После длительного анализа специалисты пришли к выводу, что в этих ящиках находятся боеприпасы/компоненты ОМП (оружия массового поражения) – вероятнее всего, химического.

Более того, оказалось, что судно, перевозящее опасный груз, принадлежит сирийской семье, что ранее постоянно занималась перевозкой российского вооружения по этому маршруту. Да и понятно, для подобных перевозок необходимо иметь разрешение не просто сирийской, но и российской разведки.

Однако давайте вспомним, что произошло накануне этого события. Сначала в июне 2016 – недалеко от границы с Ираком, – а затем уже в августе того же года в Идлибе российские ВКС применили против мирных жителей кассетные бомбы. Однако никто так и не смог как тогда, так и раньше доказать факта применения РФ запрещенного химоружия. Видимо, неразорвавшиеся снаряды были успешно отправлены на хранение в Крым.

А вспомните, что произошло после химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун: Россия заблокировала очередную резолюцию в ООН по расследованию химатаки, а Трамп приказал выпустить 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат. Журналисты кремлевских СМИ, которые попали туда после обстрела, случайно выдали в эфир кадры с изображением российских контейнеров малогабаритных грузов, которые могли быть как кассетными осколочно-фугасными, так и химическими боеприпасами.

Так что русские не прекращали использование химоружия против мирных сирийцев. Даже сейчас это происходит в Восточной Гуте, близ Дамаска. И часть этого смертоносного оружия доставлялось и, вероятнее всего, продолжает доставлять в Сирию через Крым посредством судов Черноморского флота РФ.

Самое смешное, что у России никак не получается подставить кого-то: сначала она рассказывала об Украине, затем о Ливии, где боевики ИГИЛ якобы украли в 2015 году химоружие, теперь вот о КНДР, как бы поставляющей в Сирию компоненты для создания ОМП, заговорили. На самом-то деле все прекрасно знают, кто и зачем торгует химической смертью.

Впрочем, Кремлю, сейчас, после смерти своего летчика, лучше не заниматься «переводом стрелок», а попытаться объяснить своему электорату: как и почему российский самолет был сбит российским ПЗРК, который Свободная сирийская армия отбила у курдов в Африне. А о наличии российских ПЗРК у курдов, русским, конечно же, лучше попытаться дополнительно объясниться с Анкарой.

Тем более, после провального для Москвы конгресса в Сочи, Анкара все равно ждет объяснений о присутствии в числе участников конгресса террориста Михрача Урала, разыскиваемого Турцией за участие в теракте 2013 года в районе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате которого погибли 52 человека.

Павел Алехин, «Хвиля»