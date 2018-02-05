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Новости

В российском СИЗО умер бывший охранник экс-главы «ЛНР» Плотницкого

«Гуляй Поле»
05 февраля 2018

Появилась информация, что Селиверстов, бывший руководитель охраны Плотницкого – умер в российском СИЗО.

Руководитель личной охраны экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого Евгений Селиверстов скончался в российском следственном изоляторе. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Иван Жеведь.

«Информация прошла, что якобы начальник охраны Плотницкого – Сильвер (Евгений Сильвестров) помер в СИЗО в РФ», – пишет он.

Информация прошла, что якобы начальник охраны Плотницкого — Сильвер (Евгений Сильвестров) помер в СИЗО в РФ…

Опубліковано Іваном Жеведем 5 лютого 2018 р.

При этом никаких подробностей данного происшествия на данный момент не сообщается.

Напомним, 25 января российское СМИ со ссылкой на сотрудника донецкого «МГБ» написало, что Плотницкий, который после переворота в конце 2017 года ушел в отставку, арестован в России якобы за попытку «сдачи Донбасса».

«Гуляй Поле»

Tags: война, Игорь Плотницкий, лнр, ОРДЛО, Россия, Украина

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