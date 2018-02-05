Модернизация украинских вооружений: броня и огненная мощь

Боевые гаджеты: как Украина сделала старые Т-64 грозным оружием. Активная фаза боевых действий на Донбассе летом 2014 г. и особенно зимой 2015 г. подтвердила высокую эффективность танков на поле боя.

Однако в боях были выявлены и некоторые недостатки. Поэтому с весны 2015 г. вместе с ускоренным восстановлением дополнительного числа Т-64 и принятием на вооружение Т-72 в Украине начались работы по модернизации наличного парка, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловая Столица».

Естественно, что, прежде всего, была разработана программа модернизации основного боевого танка – Т-64БВ. При этом был учтен мировой опыт, когда, не затрагивая основные моменты конструкции (корпуса, ходовой части, устройства башен и орудий) совершенствуют динамическую защиту, средств активной защиты, устанавливают комплексы оптико-электронного противодействия лазерному дальнометрированию и целеуказанию противника.

В нашем варианте прежде всего особое внимание было уделено модернизации систем управления огнем, приборов наблюдения и наведения, а также установке современных навигационной и связной аппаратуры.

Очень быстро был отработан вариант модернизации без изменения электрической сети и установки дополнительного оборудования на штатные крепления. Первым делом были установлены тепловизионные приборы наблюдения производства фирм «Тримен-Украина» и «UaRpa» для всех членов экипажа, а также новые цифровые радиостанции «Лыбидь К-2РБ» (фактически локализованная версия Мотороллы).

Таким образом, экипаж получал возможность обнаружения, распознавания и уничтожения противника и днем и ночью на расстоянии более 1,5 км, а также помехозащищенную связь на дистанции до 70 км.

И еще – впервые танковые экипажи получили возможность держать устойчивую связь с пехотными подразделениями на поле боя. Так как до этого их средства связи работали в разных диапазонах. Еще одним шагом к улучшению взаимодействия является установка на танки специальной гарнитуры, с помощью которой пехотинцы, находящиеся вблизи танка, смогут иметь прямой голосовой контакт с экипажем бронемашины, что очень актуально во время выполнения боевых операций.

Важным элементом модернизации стала установка навигационного оборудования (устройств спутниковой навигации типа СН-4215) производства государственного предприятия «Оризон-Навигация». Отработанные на бронетранспортерах БТР-3,4 и «Дозор-2» решения пришлись «ко двору» и на Т-64. Причем в связке с цифровыми радиостанциями СН-4215 может работать в качестве информационной системы, которая позволяет обмениваться оперативной навигационной информацией между разными объектами системы.

Такая система позволяет вывести на абсолютно другой уровень оперативно-тактическое управление танковым подразделением во время боя. Экипаж теперь может, например, в любое время суток передавать на командный центр координаты цели. Это резко уменьшает время реакции и делает управление ходом боя (и операции в целом) более гибким.

Кстати, именно по внешним антеннам типа SMART навигационной системы только и можно отличить модернизированные танки – неизвестно получили ли они собственное обозначение в бумагах.

Впервые новые танки засветились во время международных танковых соревнований стран НАТО «Strong Europe Tank Challenge 2017», которые проходили на германском полигоне Графенвер (Бавария) в мае 2017 г.

Наши экипажи из состава 14-й отдельной механизированной бригады выступили достаточно успешно. И это при том, что их противниками были танки «Леопард» 2A4/A5/A6, «Леклерк» и M1A2 «Абрамс».

В течение 2017 г. процесс модернизации парка Т-64-х был поставлен на поток. Увеличение количества модернизированных танков позволило приступить к плановой работе. Так, ими были заменены БМ «Булат», выведенные из состава 1-й отдельной танковой бригады. Именно эти танки отметились на недавних учениях в зоне АТО.

Отметим также, что существует и несколько вариантов модернизации парка Т-72-х ВСУ. По некоторым данным, военные приняли за основу вариант от Киевского бронетанкового завода Т-72 АМТ (опытный образец был представлен на выставке военной техники на Крещатике во время празднования Дня Независимости в 2017 г.).

По словам специалистов на машине установлены приборы ночного видения, новый комплекс динамической защиты, а также цифровые радиостанции Aselsan турецкого производства. Правда, сведений о запуске массового процесса модернизации Т-72 на данный момент нет. Видимо, принято решение о последовательном процессе – сначала Т-64, потом Т-72.

Как видится, для развития танковых войск Украина приняла достаточно взвешенное и правильное решение – модернизация на порядок дешевле производства новой техники. И самое главное – что модернизированные машины по своим боевым возможностям мало чем будут уступать современным моделям.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»