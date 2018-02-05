Россиян попавших в «кремлевский список» просят закрыть их счета в европейских банках

С такой просьбой администрация банка обратилась уже к трем гражданам России из «кремлевского списка». Так же сообщается что одному из фигурантов данного списка предложили забрать ребенка из школы в Швейцарии на обучение в Россию.

Российский политик Михаил Касьянов сообщает, что иностранные банки якобы просят россиян из так называемого «кремлевского доклада» закрыть у них свои счета. Об этом лидер «Партия народной свободы», ранее известной как «РПР-ПАРНАС», написал у себя в профиле Facebook.

«Прошло всего два рабочих дня, но уже несанкционный список начинает работать. То, что уже знаю: три его фигуранта получили просьбу от уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета», – заявил Касьянов.

Прошло всего два рабочих дня, но уже НЕсанкционный список начинает работать. То, что уже знаю: три его фигуранта получил… Опубліковано Mikhail Kasyanov 5 лютого 2018 р.

«Одного даже попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию», – добавил он.

Информацию обнародованную Касьяновым подтвердил в своем комментарии к его посту экс-депутат Государственной Думы России, оппозиционер Дмитрий Гудков.

«Да, подтверждаю», – написал Гудков.

В тоже время по данным агентства РИА «Новости», российский бизнес-омбудсмен Борис Титов готовит для президента Владимира Путина список российских предпринимателей, скрывающихся в Лондоне от правосудия, и попросит разрешить им вернуться на родину при условии возмещения нанесенного ущерба.

Как заявил Титов, институт уполномоченного занимается проблемами розыска и уголовного преследования бизнесменов и сейчас хочет «начать диалог с властью». По словам омбудсмена, участвуя в бизнес-форуме в Лондоне, он общался с российскими предпринимателями, которых разыскивает Интерпол из-за уголовного преследования на родине.

«Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», – сказал Титов.

Он отметил, что те, кто уехал, лишь не хотели попасть в СИЗО, и это является «наверное, их единственным грехом».

По словам омбудсмена, после анализа жалоб предпринимателей он намерен обратиться к президенту с просьбой решить вопрос «пофамильно». Кроме того, Титов намерен ходатайствовать об исключении опальных предпринимателей из списка Интерпола, а также разрешить им вернуться в страну при условии возмещения предполагаемого ущерба, который они могли нанести. При этом Титов выразил мнение, что многие из сбежавших предпринимателей «вряд ли что-то нарушили».

«Гуляй Поле»