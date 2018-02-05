Члену группы «А’студио» запретили въезд в Украину

За незаконное посещение Крыма композитора группы «А’студио» не пустили в Украину и запретили въезд в страну на три года.

Сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска «Киев» в столичном международном аэропорту не пропустили русского композитора, члена группы «А’студио». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что вечером 4 февраля в аэропорту «Киев» во время оформления пассажиров рейса «Фарнборо-Киев», сотрудники погранслужбы обнаружили гражданина РФ в отношении которого была информация о незаконном посещении им оккупированного Крыма.

В пограничной службе сообщают, что после проверки информации, выяснилось, что российский артист был с гастролями в Крыму в ноябре 2016 года.

«Сейчас российскому артисту запрещен въезд в Украину сроком на 3 года, через границу не пропущено и отправлено рейсом в Алматы», – говорится в сообщении пограничного ведомства.

Там добавили, что в прошлом году было выявлено 817 иностранцев — деятелей культуры и искусства, которые, возможно, незаконно находились на ТОТ АР Крым. Из них 104-м запретили въезд в Украину.

Государственная пограничная служба Украина