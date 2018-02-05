На страже неба: чем ответит Украина на российское вторжение в воздушное пространство

Приносит результаты продуманная стратегия точечного и целевого финансирования самых эффективных по результатам проектов. Одно из таких направлений – системы ПВО.

Новый 2018 г. не принес ничего нового – на фронте продолжается вялая позиционная война, в тылу продолжается постепенное укрепление обороноспособности государства. Поступают новые образцы, продолжаются работы по модернизации старых – благо советские конструкторы изначально закладывали большой потенциал для своих разработок, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Приносит результаты и продуманная стратегия, которая заключается в том, что не очень большие финансы не «размазываются» по всем вооруженным силам, а точечно направляются на те направления, в которых за относительно небольшие деньги можно достичь хороших результатов. Одной из точек приложения усилий является система противовоздушной обороны страны – причем как армейская, так и объектовая.

За 2015-2017 гг. тут благодаря заделу и серьезному научно-техническому потенциалу удалось достичь серьезных результатов. Так, заводской ремонт прошли 65% зенитно-ракетных комплексов С-300П и 20% «Бук-М1». Постоянно в строй ставятся новые дивизионы, на вооружение заново приняты ЗРК С-300В1 и ЗРК «Тор».

Предприятие «Визар» освоило ремонт ракет 5В55 ЗРК С-300ПТ/ПС и 9М38М1 ЗРК «Бук-М1», что позволяет говорить о частичной обеспеченности нашей ПВО ракетами основных комплексов. Причем самые «старые» ракеты активно выстреливают на многочисленных учениях – так, недавно на юге страны были осуществлены около 50 пусков расчетов С-300, «Бук-М1» и модернизированных «Ос». А за 2017 г. были еще как минимум еще учения в Болгарии, где тоже активно пускали С-300.

Постепенно укомплектовываются техникой четыре зенитно-ракетных полка Сухопутных войск – так, на празднествах в честь Дня защитника Украины 15 октября были переданы еще три модернизированных ЗРК ближнего действия «Оса-АКМ». В войска также постепенно возвращаются ЗСУ-23-4 «Шилка», есть варианты модернизации комплекса на новой элементной базе, хотя о прорыве в этом вопросе говорить пока рано.

И вот буквально на днях – 15 января – пресс-служба государственного конструкторского бюро «Луч» заявила о том, что были проведены успешные пуски ракет 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения производства компании «Радионикс» из модернизированного ЗРК C-125 М «Печора». Нельзя сказать, что это произошло вдруг, еще во время выставки «Оружие и безопасность-2017» в кулуарах крутился ролик с запуском модернизированной ракеты.

Этот случай крайне характерен для нашей «оборонки». Речь идет о том, что конструкторские работы идут сначала для иностранного заказчика и на его деньги, а потом результаты используются для проектов модернизации в интересах ВСУ. Так, «Луч» и «Радионикс» чуть ранее закончили аналогичные работы для Анголы, и вот теперь этот же проект модернизации будет использоваться для собственных нужд.

Несмотря на откровенную устарелость самого комплекса (базовый образец принят на вооружение советской армии в 1961 г.), у него есть целый ряд плюсов. Так, даже сейчас, после десятилетий практически бесконтрольного экспорта, на хранении находится до двух десятков дивизионов таких комплексов. И самое главное – ракет было так много, что все 25 лет все комплексы С-125, которые экспортировались Россией и Беларусью, комплектовались ракетами с украинских складов. На 2017 г. критическим был только вопрос с гарантийным сроком хранения, однако наши предприятия смогли освоить его продление. Прежде всего за счет замены зарядов твердого ракетного топлива как в маршевом двигателе, так и стартовом ускорителе. Бонусом идет замена пневматического рулевого привода и привода элеронов на электрический и прочее.

Вариант от «Луча» имеет целый ряд серьезных преимуществ. Так, активная радиолокационная головка самонаведения позволяет, во-первых, значительно увеличить дальнюю границу поражения комплекса (до 40 км) за счет использования на начальном этапе аэробаллистической траектории. И во-вторых, на конечном этапе реализовать принцип «выстрелил-забыл», что существенно сокращает время работы комплекса по поиску и сопровождению целей (и значит серьезно уменьшает вероятность поражения противолокационной ракетой противника).

Стоит ли говорить, что использование современных технологий в головке самонаведения значительно снижает степень воздействия вражеских помех и обеспечивают очень высокую вероятность поражения цели.

По предвоенным планам (а о модернизации этих комплексов и возврате их в строй задумывались уже давно) планировалось ввести в строй как минимум девять дивизионов, введя их в состав уже существующих бригад С-300 (интегрировав по системам управления) и разместить для прикрытия стратегически важных объектов на Левобережье.

И о грустном – по открытым данным, комплексы С-125М по-прежнему планируется использовать в стационарном варианте, что в условиях космической и беспилотной аэроразведки в значительной степени нивелирует эффект внезапности для авиации противника. Однако, с другой стороны, по критерию «стоимость-эффективность» такие ракеты превосходят все остальные, состоящие на вооружении ВСУ. Да и у тех же белорусов есть вполне отработанные варианты с установкой комплекса на колесное шасси. Что в будущем мешает нам сделать аналогично?

В целом же насыщение тыловых районов средствами ПВО в любом случае идет в русле стратегии нанесения противнику неприемлемого ущерба. Ведь очевидно, что в случае прямого военного столкновения с Российской Федерацией ни о каком более или менее долговременном сопротивлении, а тем более победе речь не идет ввиду несопоставимости возможностей наших вооруженных сил.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»