Путин не решается выступить с ежегодным посланием к депутатам и сенаторам

Почему нацлидер России откладывает свое традиционное послание Федеральному собранию. Может дело в том, что и предложить уже нечего в канун выборов, на фоне всех «достижений»?

Послание президента Федеральному собранию вновь переносится. По неофициальной информации, оно должно быть оглашено во вторник 6 февраля, однако источники вновь сообщили о том, что Владимир Путин, скорее всего, выступит в конце месяца. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что послание перенесли в связи с непонятным «кремлевским докладом» США.

Послание переносится уже третий раз: сначала ждали в декабре 2017-го, затем назвали предположительную дату – 6 февраля 2018-го. И вот теперь – опять же, возможно, – 27-е. Правда, обо всем этом объявляют неофициально, так что на 100% нельзя быть уверенным в том, что именно в этот день президент и выступит перед федеральным собранием. Тем более что документ, по сути, станет еще и предвыборной программой кандидата в президенты Владимира Путина.

О чем источники сообщают как о деле решенном – что никаких так называемых непопулярных мер в документе не может быть по определению. С каким настроением избиратель пойдет голосовать, узнав о перспективе повышения налогов и пенсионного возраста? Это может испортить любой рейтинг. Объявление о радикальных реформах тоже маловероятно, поскольку слово реформа у многих граждан ассоциируется как раз с этими самыми непопулярными мерами. Поэтому как говорят источники, президент сосредоточится в основном на демографии – продлении материнского капитала, выплате пособий и так далее. Также вроде бы планируется передать больше функций местному самоуправлению и поддержать проекты по развитию инфраструктуры.

Слишком щедро раздавать обещания электорату также нельзя, поскольку в казне не так много денег. При этом послание не должно быть скучным, оно должно заинтриговать, взволновать. Поэтому нужен некий сигнал, корневая идея. Главная тема – конечно же, западные партнеры. Как дальше строить отношения с так называемым цивилизованным миром? Наше окружение – оно все-таки враждебное или нет? Как России себя вести: нахмурить брови или же понадеяться – вдруг они там одумаются вернуться в рамки позитивного сотрудничества? Здесь пока полная неопределенность. Можно было бы поискать рациональное зерно в Европе, сыграть на недовольстве американским доминированием. Но нет. В Старом Свете – разброд и шатания: в Германии никак не сформируется правительство, а французский президент Макрон, похоже, абсолютно равнодушен к России.

Но главное конечно, санкции, – в Москве ждали «кремлевского доклада», готовились к самому худшему, а он получился странным и не дал никакого ответа, чего, собственно, ждать от Америки. И что делать нам: закрываться с опорой на собственные силы или же оставаться глобальной державой, частью мирового рынка? Рассчитывать на западные инвестиции и технологии? А ведь они очень не помешали бы – в частности, при строительстве цифровой инновационной экономики.

Очень похоже, что и к концу февраля никакой ясности не будет. Это не дело одного месяца – как бы на годы не растянулось. Так что очень может быть, что до выборов оглашения послания так и не случится. Что, собственно, никак не повлияет на результат голосования. Россия остается в подвешенном состоянии. Будут санкции, не будут, что с Украиной, что в Сирии – ясности нет. Потому сейчас не время для программных документов. Нужно просто как то переждать этот период, пересидеть. Поэтому главный тезис Кремля – мы работаем, а на их западные козни внимания не обращаем. На радикальные шаги – вроде самоизоляции и жестких антисанкций – власть вряд ли решится. Поэтому программа нужна такая: как пережить эту самую неопределенность. Очень может быть, что подобный документ создается. И он, конечно же, не может быть реформаторским – время не то.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»