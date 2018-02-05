Об альтернативной истории, как методе информационно-психологической войны

Кто такие попаданцы и зачем Кремлю дружба с Гитлером? Сегодня «альтистория» – это уже не столько воплощение русской мечты, сколько руководство к действию. И лозунг этого действия – «Мочи хохлов!»

Сложно найти человека, не слышавшего сказку о Емеле и щуке. Ну, все в курсе: где-то на Московщине жил-был Емеля, как и положено, – редкостный лентяй и дурак. Работать не хотел, а только ел, пил, лежал на теплой печи да плевал в потолок. Однажды его выперли на улицу воды принести. С водой Емеля выудил Волшебную Щуку, в обмен на жизнь и свободу согласившуюся выполнять любое желание тунеядца. В итоге Емеля получил кучу всего, да еще и царевну с царством в придачу. Эдакое концентрированное воплощение русской национальной мечты о Великой Пресвятой Халяве, пишет на страницах «Деловой Столицы» Дмитро Полюхович.

Опусы о «попаданцах», давно ставшие основным направлением в российской фантастике, – тюнингованные римейки знаменитой народной сказки.

Попадалово и «попаданцы»

«История не терпит сослагательного наклонения», – эту истину слышал каждый. Но нет ничего невозможного для человеческого разума. Если историю сперва хорошенько наклонить, а потом отсослагать со всей широтой русской души, то получится шедевр в жанре «альтернативной истории» (АИ). Здесь возможно все: орды Батыя перемалывают в фарш танки и системы залпового огня «Град», асов Люфтваффе пачками валят эскадрильи сверхзвуковых МиГов, а под Цусимой броненосцы японцев «умножают на ноль» атомные субмарины и ракетные крейсера.

Главными «сослагателями» в альтернативно-исторических опусах являются «попаданцы». Этот неологизм образован от слова «попасть». Попасть в другой мир, параллельную реальность, но чаше – в прошлое. Естественно, с исправлением всех «ошибок» и «несправедливостей» в отношении любимой России. В итоге самая духовная страна становится всепланетным гегемоном, а враги русского народа (почти весь мир) обращаются в прах и жалобно попискивают из-под лаптя. Традиционное попадание происходит внезапно и незнамо как. Хотя допускаются использование «машины времени», происки инопланетян или вмешательство высших сил.

Перенос всей страны в прошлое – тема в АИ довольно популярная. Известный русский фантаст Анатолий Логинов в романе «Блицкриг Берии. СССР наносит ответный удар», в тот же июнь 1941-го тоже забрасывает всю территорию Советского Союза, но уже образца 1953-го. Показательна аннотация к опусу: «Смерть Сталина стала не просто трагедией для всего прогрессивного человечества, но и катаклизмом планетарного масштаба, пошатнувшим опоры мироздания. И сталинский СССР на пике своего могущества «провалился» из 1953 г. обратно в 1941-й. Но теперь гитлеровцев встречает совсем другой Советский Союз во главе с единственным достойным наследником Вождя Лаврентием Берией».

А что же попаданцы-одиночки? Эталонным и самым каноничным в «индивидуальном зачете» является четырехтомник «Попытка возврата» Владислава Конюшевского. Здесь в прошлом оказывается мелкий предприниматель. Который вдруг – и удачливый супер-диверсант, и герой-любовник, и двигатель прогресса, и дружбан Берии, и советник Сталина, и песни, как и положено, у Высоцкого тырит. Тираж опуса чуть более 3 тыс., но только на LoveRead первый том эпопеи прочитало более 950 тыс. читателей, а на «Литмире» – 579 тыс.

Чаще всего попадают на прием к товарищу Сталину. Период с середины XIX и до начало ХХ вв. тоже востребован. Здесь обязательно нужно спасти Нахимова, размазать танками экспедиционный корпус союзников под Севастополем, переиграть русско-японскую войну и водрузить Знамя Победы над Святой Софией в Константинополе, а еще лучше над Биг-Беном. Ну и Хрущева расстрелять, само собой. Последнее не обсуждается.

Фабула попаданческих опусов та же, что и в сказке об Емеле. Попаданцы переносятся в прошлое, где пользуясь знаниями, технологиями и оружием будущего, мигом всех побеждают. Если у Жюля Верна, Герберта Уэллса и у других основоположников фантастического жанра, главные герои достигают технологического и научного прорыва при помощи собственных знаний, талантов и навыков, то российские попаданцы пользуются всем готовым, а часто откровенно выступают плагиаторами и банальными ворами. Есть даже романы, где плагиат является основной сюжетной линией. Например, Геннадий Марченко в трилогии (!) «Музыкант» отправил в шестидесятые сознание провинциального лабуха, который тут же становится всемирно знаменитым песенником. Просто потому, что у него в арсенале – ненаписанные пока хиты «Битлз» и произведениях советских композиторов 1970-1980 гг.. В промежутке между «творчеством» главный герой, как и положено правильному попаданцу, спасает СССР и посрамляет врагов России. Эталонный «индивидуальный» попаданец – обычный «манагер» самого низшего звена с умным видом поучающий темных предков «как нам обустроить Россию».

Среднестатистический читатель-почитатель АИ-фантастики такой же. Фантастика всегда оставалась самым футуристическим и направленным в будущее жанром литературы. В альтисторическом поджанре – полная противоположность и аномальный разворот из будущего в прошлое. Почему же так произошло?

Дело в том, что идеология современной России строится не на фундаменте нацеленных в будущее идей и проектов, а исключительно вокруг «прекрасного прошлого». Отсюда и истерическое раздувание фальшивого культа «Победобесия». В 1889-м (тоже спустя 75 лет после взятия русскими вражеской столицы) лозунг «На Париж!» на телегах да каретах никто не малевал, как никому даже в голову не приходило превращать победу над Наполеоном в основополагающую «скрепу» общества. На тот момент Россия была одной из самых динамично развивавшихся стран, нацеленной исключительно в будущее. Великое прошлое превращают в фетиш исключительно в том случае, если настоящее плачевно, а будущего и вовсе нет.

Ради исторической справедливости стоит отметь, что пионером «попаданчества» стал Марк Твен – его роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» увидел свет еще в 1889 г.

Но литературный папа Тома Сойера тогда и представить не мог, что его сатирический памфлет породит в России будущего целую лавину эпигонства. А вот на Западе жанр не прижился – произведения эти преимущественно комическо-приключенческие, как культовый сериал «Назад в будущее». Причем «западные» герои шастают по прошлому вовсе не с целью изменить «плохую» историю на «правильную», а. наоборот, чтобы сохранить случайно нарушенный статус-кво.

В украинской литературе произведений в жанре АИ тоже немного, и написаны они в откровенно юмористическом ключе. Здесь стоит вспомнить уже покойного Василия Кожелянко с его гротескно-пародийными новеллами «Дефіляда в Москві», «Людинець пана Бога», «Лже-Нострадамус», «Чужий-2» и т. д. «Альтернативки» Кожелянко к тому же обошлись без участия примитивных попаданцев. Это скорее жесткая сатира на день сегодняшний, а не сладостные грезы о том «как бы мы им врезали».

В отличие от остального мира в России попаданческо-альтернативные сюжеты сегодня главный тренд. В 2015-м в российских издательствах вышло 746 наименований фантастических книг. Среди них попаданческая тематика закономерно оказалась на первом месте – 145 наименований. Плюс еще 61 книга об альтернативной истории, но без попаданцев. Для сравнения: о похождениях в космосе вышло всего 47 книг. В 2016-м темы попаданцев и альтернативной истории несколько сдали позиции – вышло «всего» 133 наименования. Вероятно, авторы просто давно «обсосали» все вообразимые и невообразимые сценарии попадалова.

Враги попаданцев

Исходя из раздуваемой в сегодняшней России нарочитой антифашиствующей истерии, главными врагами попаданцев должны были бы стать немцы. Тем более что период Второй мировой войны едва ли не самый востребованный в АИ-опусах. Но нет! Гитлера попаданцы, конечно, громят, но везде красной нитью проходит мысль, что война с немцами – недоразумение, а на самом деле братские народы стравили проклятые «англы» с «америкосами,» а спонсорами выступили «жиды». Именно они – настоящие враги!

Во многих произведениях АИ-жанра Гитлер вообще превращается в милого «няшку» и в союзе со Сталиным начинает спасать человечество.

Об этом, например, повествует «шедевр» Алексея Герасимова «Нихт капитулирен!», где в 1938-й попадает обычный немецкий старшеклассник. Встретившись с представителем потомков, Гитлер выясняет, что война с СССР приведет к поражению, а его любимую Германию ждет незавидное будущее: канцлером станет женщина, в центре Берлина будут проводить гей-парады, а мигранты-арабы станут безнаказанно насиловать немок. Ужаснувшийся Алоизыч кардинально меняет планы, между немцами и русскими тут же случается дружба, после чего они совместно мочат «англов» и «пиндосов».

Сергей Артюхин в повести «На прорыв времени!» засылает в июнь 1941-го две бригады спецназа (вместе с новейшей техникой, складами и военным городком). Но тут любопытнее вторая часть опуса – книжица «На штурм будущего! Спецназ «попаданцев»: «После… успешного покушения на Гитлера и антифашистского переворота в Берлине Германия выходит из войны и объединяется с СССР в Евразийский Союз, который стремительно набирает мощь. Не смирившись с утратой мирового господства, Альянс Демократической Атлантики развязывает Третью мировую войну… СССР против Ада! Русско-германское братство по оружию против «звездно-полосатой чумы»!

Теперь о евреях. Без них в российских патриотических раскладах – никак. Антисемитизм в большей или меньшей степени присутствует почти во всех попаданческих опусах. Самым убойным (в прямом и переносном значении) является произведение Александра Авраменко «Визит-14». Автор настолько переборщил с кровожадностью и красочными сценами геноцида, что даже российские издательства постеснялись печатать это – прочесть книжицу можно только в Сети, зато она есть почти во всех сетевых библиотеках. Господин Авраменко затолкал в тела будущего царя Николая II и кайзера Вильгельма II сознания российских современников. Гости из будущего вместе «нагибают» весь мир, а автор опуса с упоением живописует уничтожение главных «злодеев» планеты – французов, англичан и евреев.

Попаданец в Николая даже изменение истории начинает с инспирированного им еврейского погрома, приведшего к смерти десятков тысяч людей: «Уж больно лихо я с евреями разделался… Пусть батюшка [Александр III]и сам не промах, но до моего размаха ему далеко. Он, правда, шестьдесят девять антисемитских указов издал, а я – ни одного, поскольку еще не государь, но и то, что я удержал войска и полицию в казармах, привело к таким погромам, что кишиневская резня покажется детским утренником…»

Дальше союзники-попаданцы полностью уничтожают французов, а евреев отправляют создавать Израиль – выбрасывают без запасов продовольствия, воды и прочего посреди пустыни на верную смерть. На закуску цитата, касающаяся «хохлов»: «Да хохлы со своим Ющенко должны России свечку в каждой церкви ставить и Бога благодарить, что вообще национальность такая осталась на свете! Их Жаботинский в Антанте предложение выдвинул – организовать Новый Израиль на землях Украины… А чтобы потом проблем не было, как с арабами, – искоренить полностью все местное население!»

Если «англы» с «пиндосами», а также евреи – враг исконный и неизменный, то их пособники меняются в зависимости от того, что скажет телевизор. В начале «нулевых» главными пособниками были поляки и прибалты. После «Оранжевой революции» самыми главными мерзавцами стали украинские националисты.

Расписать в ярких и сочных красках зверства бандеровцев (да и других врагов России) для АИ-авторов – добрая традиция. Что вполне объяснимо. Психология знает такое понятие, как «проекция» – когда человек свою внутреннюю суть переносит на других. Например, преисполненный агрессии и ненависти индивид всегда свято и искренне убежден, что весь мир ополчился против несчастного него (милая добрая Россиюшка, а вокруг только враги). В случае с российскими альтернативщиками имеем классический образчик отпетой ксенофобии, замаскированной под показушный «интернационализм» и букет садистских наклонностей с сексуальными перверсиями, скрытый за маской нарочитой духовности, праведности и скрепами.

Или вот аннотация к книге Александра Конторовича «Дикое Поле»: «Украина под властью нацистов превратилась в Дикое Поле, погрузившись в хаос и анархию… Граница с независимым Донбассом перекрыта минными полями, но спецслужбы Новороссии забрасывают разведывательно-диверсионные группы на территорию противника.Удастся ли нашему разведчику, работающему под прикрытием, легализоваться в тылу врага? Как захватить и вывезти в Донецк для предания суду главного военного преступника, обвиняемого в геноциде русских на Донбассе? Сможет ли Новороссия одолеть Руину и освободить Киевскую Русь от бандеровской нечисти?»

Что характерно основной поток этих кровавых «альтернативок» пришелся на 2015-й – период, когда Москва остро нуждалась в притоке максимального количества «добровольцев» на оккупированный Донбасс.

Весьма плодовитый русский фантаст Валерий Большаков умудрился накропать сразу два романа «новоросско-попаданческого» жанра. Что в первом, что во втором случае сознание погибшего в бою «новоросса» переносится в тело воина ВОВ, и попаданец продолжает свою Священную Войну, но уже против гитлеровцев. Идеология книг незамысловата и сводится к тезису, что для русского человека убивать украинцев такое же святое и праведное дело, как и уничтожать немецких оккупантов на фронтах Великой Отечественной.

Кому это надо

Для чего, собственно, нужно было ковыряться во всей этой литературной помойке и стоит ли вообще обращать внимание на подобную макулатуру? Увы, стоит. Хотя бы для того, чтобы понять, о чем мечтает значительная часть российского общества (миллионы читателей – это показатель!), и быть готовым к тому, что эти мечты начнут воплощаться в жизнь.

Кроме того, есть небезосновательные подозрения, что «альтернативная Ниагара» обрушилась на головы россиян не просто так, а в результате целенаправленного госзаказа. Издание всего этого литературного мусора, скорее всего, даже убыточно, учитывая символические цены на книги подобного пошиба и небольшие «бумажные» тиражи. Можно смело предположить, что часть альтернативной макулатуры финансируется из неких непубличных фондов – в России никогда не экономили на идеологии.

Спецслужбы и пропагандисты недаром уделяют большое внимание АИ-жанру. Приключенческая и фантастическая литература всегда пользовалась большим спросом у молодежи и подростков. Лихо закрученный сюжет, крутые герои, отсутствие полутонов. Только благородные «наши» и мерзопакостные «чужие»…

По опусам АИ-жанра хорошо прослеживается продвижение в умы основ государственной идеологии нынешней России. В попаданческих творениях Сталин и Берия – едва ли не ангелы. При чем их «сияние» ненавязчиво переносится на лидеров России сегодняшней. Сотрудники спецслужб как нынешних, так и «антикварных» – образец служения Родине и долгу. Без них общество тут же деградирует, соответственно, Россия (СССР) может процветать только под руководством диктатора и всеобщим контролем «органов», а иначе ее слабостью воспользуются враги.

АИ-литература используется не только для пропаганды, но и в рамках подготовки спецопераций российскими силовиками. Так, в 2008-м вышел роман Глеба Боброва «Эпоха мертворожденных», где «пророчески» описана война с «укрофашистами» на Донбассе. Выход книги странным образом «совпал» с принятием руководством РФ политического решения о подготовке войны против Украины. В романе омерзительные «укрофашисты», натовцы и их «преступления» показаны с максимально-кровавыми подробностями. До начала российского вторжения эту широко разрекламированную книгу переиздали 5 (пять!) раз. Сегодня Бобров возглавляет т. н. «Союз писателей ЛНР».

Но самым красноречивым показателем, что альтисторический жанр является проводником идеологических интересов Кремля, стал опус «Третья Империя. Россия, которая должна быть» Михаила Юрьева, вышедший еще в 2006-м. Книга описывает «идеальную Россию» 2054 г.

Постсоветская «разваленная» Россия здесь начинает возрождаться с начала XXI в., когда ее возглавил Владимир II Восстановитель. Эта Россия (какой она должна быть) включает все территории бывшего СССР, кроме Узбекистана и Туркмении, а также всю Европу, Турцию, Израиль, Палестину, Иорданию и Гренландию. В книге много «совпадений» с событиями, случившимися после ее издания, – война РФ против Грузии, аннексия Крыма, развязывание войны на востоке Украины. Даже популярный сейчас в РФ мэм «импортозамещение» там употреблен задолго до того, как это стало трендом. Знающие люди утверждают, что этот опус является настольной книгой Владимира Путина.

Сегодня «альтистория» – это уже не столько воплощение русской мечты и даже не только эффективный механизм по промывке мозгов, а руководство к действию для наших соседей.

Западным же политикам, еще верящим в возможность перезагрузки отношений с нынешней Россией, стоит внимательно ознакомиться с российским АИ-жанром. Давно известно, что фантастика отражает суммированную мечту общества. Можно ли представить, что в США или Западной Европе в фантастический топ выходят грезы о том, как демократические страны уничтожают Россию?

Дмитро Полюхович, «Деловая Столица»