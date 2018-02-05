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Гуманитарная аура

Об альтернативной истории, как методе информационно-психологической войны

Дмитро Полюхович, «Деловая Столица»
05 февраля 2018

Кто такие попаданцы и зачем Кремлю дружба с Гитлером? Сегодня «альтистория» – это уже не столько воплощение русской мечты, сколько руководство к действию. И лозунг этого действия – «Мочи хохлов!»

Сложно найти человека, не слышавшего сказку о Емеле и щуке. Ну, все в курсе: где-то на Московщине жил-был Емеля, как и положено, – редкостный лентяй и дурак. Работать не хотел, а только ел, пил, лежал на теплой печи да плевал в потолок. Однажды его выперли на улицу воды принести. С водой Емеля выудил Волшебную Щуку, в обмен на жизнь и свободу согласившуюся выполнять любое желание тунеядца. В итоге Емеля получил кучу всего, да еще и царевну с царством в придачу. Эдакое концентрированное воплощение русской национальной мечты о Великой Пресвятой Халяве, пишет на страницах «Деловой Столицы» Дмитро Полюхович.

Опусы о «попаданцах», давно ставшие основным направлением в российской фантастике, – тюнингованные римейки знаменитой народной сказки.

Попадалово и «попаданцы»

«История не терпит сослагательного наклонения», – эту истину слышал каждый. Но нет ничего невозможного для человеческого разума. Если историю сперва хорошенько наклонить, а потом отсослагать со всей широтой русской души, то получится шедевр в жанре «альтернативной истории» (АИ). Здесь возможно все: орды Батыя перемалывают в фарш танки и системы залпового огня «Град», асов Люфтваффе пачками валят эскадрильи сверхзвуковых МиГов, а под Цусимой броненосцы японцев «умножают на ноль» атомные субмарины и ракетные крейсера.

Главными «сослагателями» в альтернативно-исторических опусах являются «попаданцы». Этот неологизм образован от слова «попасть». Попасть в другой мир, параллельную реальность, но чаше – в прошлое. Естественно, с исправлением всех «ошибок» и «несправедливостей» в отношении любимой России. В итоге самая духовная страна становится всепланетным гегемоном, а враги русского народа (почти весь мир) обращаются в прах и жалобно попискивают из-под лаптя. Традиционное попадание происходит внезапно и незнамо как. Хотя допускаются использование «машины времени», происки инопланетян или вмешательство высших сил.

Альтернативная история (АИ): борьба с Украиной.

Перенос всей страны в прошлое – тема в АИ довольно популярная. Известный русский фантаст Анатолий Логинов в романе «Блицкриг Берии. СССР наносит ответный удар», в тот же июнь 1941-го тоже забрасывает всю территорию Советского Союза, но уже образца 1953-го. Показательна аннотация к опусу: «Смерть Сталина стала не просто трагедией для всего прогрессивного человечества, но и катаклизмом планетарного масштаба, пошатнувшим опоры мироздания. И сталинский СССР на пике своего могущества «провалился» из 1953 г. обратно в 1941-й. Но теперь гитлеровцев встречает совсем другой Советский Союз во главе с единственным достойным наследником Вождя Лаврентием Берией».

А что же попаданцы-одиночки? Эталонным и самым каноничным в «индивидуальном зачете» является четырехтомник «Попытка возврата» Владислава Конюшевского. Здесь в прошлом оказывается мелкий предприниматель. Который вдруг – и удачливый супер-диверсант, и герой-любовник, и двигатель прогресса, и дружбан Берии, и советник Сталина, и песни, как и положено, у Высоцкого тырит. Тираж опуса чуть более 3 тыс., но только на LoveRead первый том эпопеи прочитало более 950 тыс. читателей, а на «Литмире» – 579 тыс.

Чаще всего попадают на прием к товарищу Сталину. Период с середины XIX и до начало ХХ вв. тоже востребован. Здесь обязательно нужно спасти Нахимова, размазать танками экспедиционный корпус союзников под Севастополем, переиграть русско-японскую войну и водрузить Знамя Победы над Святой Софией в Константинополе, а еще лучше над Биг-Беном. Ну и Хрущева расстрелять, само собой. Последнее не обсуждается.

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Фабула попаданческих опусов та же, что и в сказке об Емеле. Попаданцы переносятся в прошлое, где пользуясь знаниями, технологиями и оружием будущего, мигом всех побеждают. Если у Жюля Верна, Герберта Уэллса и у других основоположников фантастического жанра, главные герои достигают технологического и научного прорыва при помощи собственных знаний, талантов и навыков, то российские попаданцы пользуются всем готовым, а часто откровенно выступают плагиаторами и банальными ворами. Есть даже романы, где плагиат является основной сюжетной линией. Например, Геннадий Марченко в трилогии (!) «Музыкант» отправил в шестидесятые сознание провинциального лабуха, который тут же становится всемирно знаменитым песенником. Просто потому, что у него в арсенале – ненаписанные пока хиты «Битлз» и произведениях советских композиторов 1970-1980 гг.. В промежутке между «творчеством» главный герой, как и положено правильному попаданцу, спасает СССР и посрамляет врагов России. Эталонный «индивидуальный» попаданец – обычный «манагер» самого низшего звена с умным видом поучающий темных предков «как нам обустроить Россию».

Среднестатистический читатель-почитатель АИ-фантастики такой же. Фантастика всегда оставалась самым футуристическим и направленным в будущее жанром литературы. В альтисторическом поджанре – полная противоположность и аномальный разворот из будущего в прошлое. Почему же так произошло?

Дело в том, что идеология современной России строится не на фундаменте нацеленных в будущее идей и проектов, а исключительно вокруг «прекрасного прошлого». Отсюда и истерическое раздувание фальшивого культа «Победобесия». В 1889-м (тоже спустя 75 лет после взятия русскими вражеской столицы) лозунг «На Париж!» на телегах да каретах никто не малевал, как никому даже в голову не приходило превращать победу над Наполеоном в основополагающую «скрепу» общества. На тот момент Россия была одной из самых динамично развивавшихся стран, нацеленной исключительно в будущее. Великое прошлое превращают в фетиш исключительно в том случае, если настоящее плачевно, а будущего и вовсе нет.

Ради исторической справедливости стоит отметь, что пионером «попаданчества» стал Марк Твен – его роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» увидел свет еще в 1889 г.

Но литературный папа Тома Сойера тогда и представить не мог, что его сатирический памфлет породит в России будущего целую лавину эпигонства. А вот на Западе жанр не прижился – произведения эти преимущественно комическо-приключенческие, как культовый сериал «Назад в будущее». Причем «западные» герои шастают по прошлому вовсе не с целью изменить «плохую» историю на «правильную», а. наоборот, чтобы сохранить случайно нарушенный статус-кво.

В украинской литературе произведений в жанре АИ тоже немного, и написаны они в откровенно юмористическом ключе. Здесь стоит вспомнить уже покойного Василия Кожелянко с его гротескно-пародийными новеллами «Дефіляда в Москві», «Людинець пана Бога», «Лже-Нострадамус», «Чужий-2» и т. д. «Альтернативки» Кожелянко к тому же обошлись без участия примитивных попаданцев. Это скорее жесткая сатира на день сегодняшний, а не сладостные грезы о том «как бы мы им врезали».

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В отличие от остального мира в России попаданческо-альтернативные сюжеты сегодня главный тренд. В 2015-м в российских издательствах вышло 746 наименований фантастических книг. Среди них попаданческая тематика закономерно оказалась на первом месте – 145 наименований. Плюс еще 61 книга об альтернативной истории, но без попаданцев. Для сравнения: о похождениях в космосе вышло всего 47 книг. В 2016-м темы попаданцев и альтернативной истории несколько сдали позиции – вышло «всего» 133 наименования. Вероятно, авторы просто давно «обсосали» все вообразимые и невообразимые сценарии попадалова.

Враги попаданцев

Исходя из раздуваемой в сегодняшней России нарочитой антифашиствующей истерии, главными врагами попаданцев должны были бы стать немцы. Тем более что период Второй мировой войны едва ли не самый востребованный в АИ-опусах. Но нет! Гитлера попаданцы, конечно, громят, но везде красной нитью проходит мысль, что война с немцами – недоразумение, а на самом деле братские народы стравили проклятые «англы» с «америкосами,» а спонсорами выступили «жиды». Именно они – настоящие враги!

Во многих произведениях АИ-жанра Гитлер вообще превращается в милого «няшку» и в союзе со Сталиным начинает спасать человечество.

Об этом, например, повествует «шедевр» Алексея Герасимова «Нихт капитулирен!», где в 1938-й попадает обычный немецкий старшеклассник. Встретившись с представителем потомков, Гитлер выясняет, что война с СССР приведет к поражению, а его любимую Германию ждет незавидное будущее: канцлером станет женщина, в центре Берлина будут проводить гей-парады, а мигранты-арабы станут безнаказанно насиловать немок. Ужаснувшийся Алоизыч кардинально меняет планы, между немцами и русскими тут же случается дружба, после чего они совместно мочат «англов» и «пиндосов».

Жанр АИ: тема дружбы с Гитлером.

Сергей Артюхин в повести «На прорыв времени!» засылает в июнь 1941-го две бригады спецназа (вместе с новейшей техникой, складами и военным городком). Но тут любопытнее вторая часть опуса – книжица «На штурм будущего! Спецназ «попаданцев»: «После… успешного покушения на Гитлера и антифашистского переворота в Берлине Германия выходит из войны и объединяется с СССР в Евразийский Союз, который стремительно набирает мощь. Не смирившись с утратой мирового господства, Альянс Демократической Атлантики развязывает Третью мировую войну… СССР против Ада! Русско-германское братство по оружию против «звездно-полосатой чумы»!

Теперь о евреях. Без них в российских патриотических раскладах – никак. Антисемитизм в большей или меньшей степени присутствует почти во всех попаданческих опусах. Самым убойным (в прямом и переносном значении) является произведение Александра Авраменко «Визит-14». Автор настолько переборщил с кровожадностью и красочными сценами геноцида, что даже российские издательства постеснялись печатать это – прочесть книжицу можно только в Сети, зато она есть почти во всех сетевых библиотеках. Господин Авраменко затолкал в тела будущего царя Николая II и кайзера Вильгельма II сознания российских современников. Гости из будущего вместе «нагибают» весь мир, а автор опуса с упоением живописует уничтожение главных «злодеев» планеты – французов, англичан и евреев.

Попаданец в Николая даже изменение истории начинает с инспирированного им еврейского погрома, приведшего к смерти десятков тысяч людей: «Уж больно лихо я с евреями разделался… Пусть батюшка [Александр III]и сам не промах, но до моего размаха ему далеко. Он, правда, шестьдесят девять антисемитских указов издал, а я – ни одного, поскольку еще не государь, но и то, что я удержал войска и полицию в казармах, привело к таким погромам, что кишиневская резня покажется детским утренником…»

Вехи истории: столетие битвы под Крутами

Дальше союзники-попаданцы полностью уничтожают французов, а евреев отправляют создавать Израиль – выбрасывают без запасов продовольствия, воды и прочего посреди пустыни на верную смерть. На закуску цитата, касающаяся «хохлов»: «Да хохлы со своим Ющенко должны России свечку в каждой церкви ставить и Бога благодарить, что вообще национальность такая осталась на свете! Их Жаботинский в Антанте предложение выдвинул – организовать Новый Израиль на землях Украины… А чтобы потом проблем не было, как с арабами, – искоренить полностью все местное население!»

Если «англы» с «пиндосами», а также евреи – враг исконный и неизменный, то их пособники меняются в зависимости от того, что скажет телевизор. В начале «нулевых» главными пособниками были поляки и прибалты. После «Оранжевой революции» самыми главными мерзавцами стали украинские националисты.

Обложки книг в жанре АИ про Украину.

Расписать в ярких и сочных красках зверства бандеровцев (да и других врагов России) для АИ-авторов – добрая традиция. Что вполне объяснимо. Психология знает такое понятие, как «проекция» – когда человек свою внутреннюю суть переносит на других. Например, преисполненный агрессии и ненависти индивид всегда свято и искренне убежден, что весь мир ополчился против несчастного него (милая добрая Россиюшка, а вокруг только враги). В случае с российскими альтернативщиками имеем классический образчик отпетой ксенофобии, замаскированной под показушный «интернационализм» и букет садистских наклонностей с сексуальными перверсиями, скрытый за маской нарочитой духовности, праведности и скрепами.

Или вот аннотация к книге Александра Конторовича «Дикое Поле»: «Украина под властью нацистов превратилась в Дикое Поле, погрузившись в хаос и анархию… Граница с независимым Донбассом перекрыта минными полями, но спецслужбы Новороссии забрасывают разведывательно-диверсионные группы на территорию противника.Удастся ли нашему разведчику, работающему под прикрытием, легализоваться в тылу врага? Как захватить и вывезти в Донецк для предания суду главного военного преступника, обвиняемого в геноциде русских на Донбассе? Сможет ли Новороссия одолеть Руину и освободить Киевскую Русь от бандеровской нечисти?»

Что характерно основной поток этих кровавых «альтернативок» пришелся на 2015-й – период, когда Москва остро нуждалась в притоке максимального количества «добровольцев» на оккупированный Донбасс.

Вехи истории: Иерархи украинской церкви, завербованных НКГБ СССР

Весьма плодовитый русский фантаст Валерий Большаков умудрился накропать сразу два романа «новоросско-попаданческого» жанра. Что в первом, что во втором случае сознание погибшего в бою «новоросса» переносится в тело воина ВОВ, и попаданец продолжает свою Священную Войну, но уже против гитлеровцев. Идеология книг незамысловата и сводится к тезису, что для русского человека убивать украинцев такое же святое и праведное дело, как и уничтожать немецких оккупантов на фронтах Великой Отечественной.

Кому это надо

Для чего, собственно, нужно было ковыряться во всей этой литературной помойке и стоит ли вообще обращать внимание на подобную макулатуру? Увы, стоит. Хотя бы для того, чтобы понять, о чем мечтает значительная часть российского общества (миллионы читателей – это показатель!), и быть готовым к тому, что эти мечты начнут воплощаться в жизнь.

Кроме того, есть небезосновательные подозрения, что «альтернативная Ниагара» обрушилась на головы россиян не просто так, а в результате целенаправленного госзаказа. Издание всего этого литературного мусора, скорее всего, даже убыточно, учитывая символические цены на книги подобного пошиба и небольшие «бумажные» тиражи. Можно смело предположить, что часть альтернативной макулатуры финансируется из неких непубличных фондов – в России никогда не экономили на идеологии.

Обложка российской книжки в жанре АИ.

Спецслужбы и пропагандисты недаром уделяют большое внимание АИ-жанру. Приключенческая и фантастическая литература всегда пользовалась большим спросом у молодежи и подростков. Лихо закрученный сюжет, крутые герои, отсутствие полутонов. Только благородные «наши» и мерзопакостные «чужие»…

По опусам АИ-жанра хорошо прослеживается продвижение в умы основ государственной идеологии нынешней России. В попаданческих творениях Сталин и Берия – едва ли не ангелы. При чем их «сияние» ненавязчиво переносится на лидеров России сегодняшней. Сотрудники спецслужб как нынешних, так и «антикварных» – образец служения Родине и долгу. Без них общество тут же деградирует, соответственно, Россия (СССР) может процветать только под руководством диктатора и всеобщим контролем «органов», а иначе ее слабостью воспользуются враги.

АИ-литература используется не только для пропаганды, но и в рамках подготовки спецопераций российскими силовиками. Так, в 2008-м вышел роман Глеба Боброва «Эпоха мертворожденных», где «пророчески» описана война с «укрофашистами» на Донбассе. Выход книги странным образом «совпал» с принятием руководством РФ политического решения о подготовке войны против Украины. В романе омерзительные «укрофашисты», натовцы и их «преступления» показаны с максимально-кровавыми подробностями. До начала российского вторжения эту широко разрекламированную книгу переиздали 5 (пять!) раз. Сегодня Бобров возглавляет т. н. «Союз писателей ЛНР».

Вехи истории: РСФСР против УНР

Но самым красноречивым показателем, что альтисторический жанр является проводником идеологических интересов Кремля, стал опус «Третья Империя. Россия, которая должна быть» Михаила Юрьева, вышедший еще в 2006-м. Книга описывает «идеальную Россию» 2054 г.

Постсоветская «разваленная» Россия здесь начинает возрождаться с начала XXI в., когда ее возглавил Владимир II Восстановитель. Эта Россия (какой она должна быть) включает все территории бывшего СССР, кроме Узбекистана и Туркмении, а также всю Европу, Турцию, Израиль, Палестину, Иорданию и Гренландию. В книге много «совпадений» с событиями, случившимися после ее издания, – война РФ против Грузии, аннексия Крыма, развязывание войны на востоке Украины. Даже популярный сейчас в РФ мэм «импортозамещение» там употреблен задолго до того, как это стало трендом. Знающие люди утверждают, что этот опус является настольной книгой Владимира Путина.

Сегодня «альтистория» – это уже не столько воплощение русской мечты и даже не только эффективный механизм по промывке мозгов, а руководство к действию для наших соседей.

Западным же политикам, еще верящим в возможность перезагрузки отношений с нынешней Россией, стоит внимательно ознакомиться с российским АИ-жанром. Давно известно, что фантастика отражает суммированную мечту общества. Можно ли представить, что в США или Западной Европе в фантастический топ выходят грезы о том, как демократические страны уничтожают Россию?

Дмитро Полюхович, «Деловая Столица»

Tags: война, история, история России, история Украины, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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