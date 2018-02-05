В России не планируют ответные меры на опубликованный «кремлевский список»

В российском МИД утверждают, что опубликованный список – очередная попытка оказать давление на Россию. Несмотря на это российское руководство не планирует пока ответных мер.

Россия не стремится ответить симметрично на так называемый «кремлевский доклад» Министерства финансов Соединенных штатов Америки. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

Он расценивают публикацию того самого списка, который «сопровождается еще и закрытыми приложениями» как очередную попытку оказать давление на Кремль.

«Мы обратили внимание на сигналы высокопоставленных представителей вашингтонской администрации, что после появления этих списков возможно введение дополнительных санкций», – заявил Рябков.

Он обратил внимание, что, «с одной стороны, американцы декларируют стремление нормализовать отношения, с другой – продолжают усиливать нажим».

«Россия была и остается приверженной нормальному, спокойному урегулированию проблем в конструктивном ключе, а дальше – выведению отношений с США на траекторию устойчивого роста. Пока не получилось», – сказал представитель МИД РФ.

На вопрос об уместности ответа на «кремлевский список» – какого-либо «вашингтонского списка» – Рябков ответил:

«Никакого сигнала, который что-то добавлял бы в наше восприятие американской санкционной политики как неоправданной, нелегитимной и контрпродуктивной, мы не видим и относимся к этому списку спокойно. Но надо оценить последствия с точки зрения его применения», – подчеркнул замминистра.

«Мы говорили и продолжаем говорить, что политический смысл происходящего может быть только один – это стремление Вашингтона «нажать» на Россию. Соответственно мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем», – отметил он.

«Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал», – добавил Рябков.

Он отметил, что Россия ранее уже «отвечала американцам», в том числе была «материальная реакция» на антироссийские шаги Вашингтона.

«И в нашем арсенале подобного рода меры остаются. Но их возможное применение – предмет отдельного политического решения. Оно если будет приниматься, то по всей совокупности обстоятельств», – сказал Рябков в заключении.

«Известия»