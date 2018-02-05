Украинского заложника Клиха посетил адвоката в российской тюрьме

Адвокату Качанову позволили побеседовать с политузником Клихом. Клих рассказал Качанову о своем состоянии и об условиях содержания в тюрьме.

К украинцу Станиславу Клиху, которого Россия держит в заложниках, допустили адвоката Романа Качанова. Об этом сообщила российская правозащитница, участница «Уральской правозащитной группы» Татьяна Щур.

По ее словам, Роман Качанов – первый за последние годы, кто пожал руку Клиху. До него все посетители, исключая маму, общались с ним только через стекло.

Адвокат находился у политзаключенного в течение 3 часов, Клих рассказал ему о своем состоянии.

«Станислав чувствует себя удовлетворительно, только постоянно болят ноги. (Он подозревает у себя «туберкулез кости»). Поскольку еда в тюрьме, по его словам, отвратительная, то он старается питаться тем, что покупает в магазине на те деньги, которые положены ему по закону. А поскольку в этом магазине выбор тоже скудный, то он покупает, в основном, печенье и сладости. Очевидно поэтому, он в последнее время набрал вес», – сообщила правозащитница.

Сообщается также, что Клих находится в одиночной камере.

«Делить ее с кем он, однако, не хочет, опасаясь агрессии со стороны сокамерников», – объяснила Щур, добавив, что такой опыт он уже имел.

У адвоката после разговора с Клихом сложилось впечатление, что он страдает от психического расстройства.

Качанов сфотографировал зажившие глубокие раны на теле Клиха.

«Что они из себя представляют, разбираться специалистам, как и в его речах. Всё это очень похоже на следы пыток, чем очевидно и является», – написала Щур.

Заложник написал ряд заявлений, в том числе и просьбы о встрече с психологом.

ВИЗИТ АДВОКАТА-ПРАВОЗАЩИТНИКА К С.КЛЫХУ31 января 2018 года адвокат Роман Качанов посетил в тюрьме Т-1 г.Верхнеуральска … Опубліковано Tatiana Shchur 4 лютого 2018 р.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что международная правозащитная организация Amnesty International призывает провести независимое расследование всех обстоятельств «лечения» заключенного и фактов применяемых к нему пыток.

Гражданин Украины Станислав Клых был несправедливо осужден в России в 2014 году. Он подвергается принудительному психиатрическому лечению по решению руководства тюрьмы, об этом сообщает Amnesty International Украина.

Станислава Клых с 3 марта 2017 содержится в колонии города Верхнеуральск Челябинской области России. Он выдержал 12-дневное голодание в июле 2017 в знак протеста против своего заключения, которое стало результатом откровенно несправедливого суда. В результате он стал плохо себя чувствовать и написал к руководству тюрьмы просьбу о предоставлении медицинской помощи из-за низкого давления и упавшего уровня гемоглобина. Вместо того, чтобы направить его в обычное медицинское учреждение, руководство тюрьмы 28-го августа перевело Станислава Клыха в психиатрическую больницу города Магнитогорск, где его против воли удерживали до 8 сентября.

«В больнице Станиславу Клых принудительно делали инъекции неизвестных препаратов. Его мать говорит, что вследствие этого «лечения» он чувствует себя «одеревеневшими» и «ведет себя как ребенок», не будучи способным делать элементарные вещи, такие как умыться. Руководство больницы отказывается сообщить, какие именно препараты к нему применяли и с какой целью. По возвращении из больницы он не был способен управлять своими руками, а несколько пальцев были явно повреждены. Такое отношение может рассматриваться как пытки. Мы боимся, что с тех пор Клих так и не получил надлежащей медицинской помощи», – отметила Оксана Покальчук, директор Amnesty International Украина.

«К Саниславу Клыху в психиатрической больнице могли применять недопустимы и грубые методы, подобные тем, которые использовались в карательной психиатрии в советские времена. Его фактически сломали». – добавила она.

После пребывания в психиатрической больнице Магнитогорская Станислав Клых похудел на 15 килограммов. По свидетельствам его матери, Тамары Клых, которая могла посетить его 10, 11 и 12 октября, Станислав имел пролежни, пять из его пальцев были сильно повреждены.

Станислав Клых содержится в Верхнеуральске, за более чем 2500 километров от места жительства его матери. Из-за этого мама Станислава Клых с момента задержания в 2014 году смогла навестить сына лишь дважды.

Amnesty International объявляет акцию срочной помощи Станиславу Клыху и призывает писать письма власти Российской Федерации с требованиями немедленно раскрыть детали лечения и обнародовать медицинские препараты, которые принудительно применялись при лечении Санислава Клыха, а так же обеспечить ему доступ к необходимому медицинскому обслуживанию включая оценку его психического состояния независимым экспертом; а также призывами провести быстрое, детальное, независимое и беспристрастное расследование обвинений со стороны Станислава Клых в том, что его подвергли пыткам, жестокому обращению и обеспечить ему доступ к эффективному лечению; и перевести Станислава Клых в тюрьму расположенной ближе к украинской границе и обеспечить ему возможность регулярно видеться с собственной матерью.

«Гуляй Поле» напоминает, что по данным уполномоченной Верховной Рады Валерия Лутковская – более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории Российской Федерации.

Лутковская рассказала о роли России в освобождении украинцев из плена боевиков Донбасса, которое состоялось 27 декабря. Она подчеркнула, что не общалась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой по тому поводу, но основные контакты между омбудсменами двух стран касаются вопросов содержания под стражей граждан этих стран.

«С Татьяной Николаевной Москальковой мы очень активно сотрудничаем, но в связи с тем, что у нас на сегодняшний день более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории РФ. Это основная тема нашего сотрудничества», – отметила Лутковская.

В тоже время основные контакты омбусменов двух стран ксаются граждан находящихся под стражей. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова интересуется судьбой российских граждан находящихся под стражей в Украине.

«Татьяна Николаевна иногда обращается ко мне по поводу тех граждан, которые находятся под стражей на территории Украины», – уточнила она.

Валерия Лутковская подчеркнула, что не является переговорщиком в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы и может дать только оценку деятельности России и пропиаренной роли Московского Патриархата. Оно особо подчеркнула, что к сожалению, ее оценка вряд ли способна, что либо повлиять в данных процессах.

«Что касается роли России – я, к сожалению, ничего не могу сказать в связи с тем, что я в гуманитарной подгруппе не переговорщик, а эксперт, поэтому вряд ли моя оценка в данной ситуации на что-либо может повлиять» – добавила омбудсмен.

Тогда же Валерия Лутковская сообщала, что на 18 января 2018 года назначена взаимная передача списками пленных, которых должны обменять на втором этапе этого процесса. Напомним, что речь идет об обмене 29 украинских заложников удерживаемых в ОРДЛО на 74 задержанных украинской стороной боевиков и прорроссийских активистов.

https://politua.org/2018/02/05/35269/

Позже списки на украинских заложников находящихся в ОРДЛО были переданы помощнику президента России Владиславу Суркову специальным представителем Государственного департамента США по делам Украины Куртом Волкером, в их последнюю встречу в конце января.

В тоже время, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) Георгий Тука предполагает, как писало об этом «Гуляй Поле», что очередной этап освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО граждан Украины состоится в феврале.

Но в эти списки не входят украинские граждане насильственно удерживаемые на территории России. Такие как политузник Станислав Клих; осужденный в России по сфабрикованному делу, ранее похищенный в Крыму в 2014 году, украинский режиссер Олег Сенцов и другие украинские граждане.

«Гуляй Поле»