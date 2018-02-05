Как идут дела у кандидата в президенты России Ксении Собчак

Собчак это самый карикатурный российский либерал, и именно поэтому президентская администрация допустила ее к участию в гонке. Плюс, гендерный фактор – участие в выборах женщины повысит престиж России в глазах мирового сообщества и придаст больше легитимности победе Путина.

Из всех кандидатов в президенты Российской Федерации самый высокий антирейтинг имеет нынче Ксения Собчак. Стартовала громко – но очень быстро сдулась. Сначала – интервью ультрамодному Юрию Дудю. Потом – приглашение маститого политтехнолога Алексея Ситникова на должность главы избирательного штаба. А затем – мертвецкая тишина и отсутствие каких-либо заметных информационных поводов.

Сначала специалисты склонялись к мнению, что Собчак это такой себе кандидат для либеральной аудитории в качестве замены Навальному, которого возможно не допустят к участию в выборах. Но после того, как стало ясно, что Навальному не светит участие в избирательной кампании, выяснилось, что Собчак скорее исполняет роль пугала для консервативной аудитории сиречь ваты нежели является субститутом дисквалифицированного Навального.

Ксения Анатольевна олицетворяет собой все то, что не любит 86% процентов россиян, симпатизирующих Путину. Родилась в именитой и богатой семье. Дерзка, хамовата, скептически относится к чаяниям простого народа и была неоднократно замечена в высокомерии. Зарабатывает телевизионной болтовней, а не ишачит с девяти до шести у станка или мартена. Замужем за таким же потомственным мажором, сыном актера Виторгана. В общем, космически далека от народа, но хочет представлять его интересы.

А еще имеет украинскую фамилию, что, учитывая текущую военно-политическую обстановку в России является неприкрытой крамолой. Многие посмеиваются, говоря, что Собчак является темной лошадкой, но я лично не собираюсь иронизировать над внешностью Ксении Анатольевны.

Собчак это самый карикатурный российский либерал и именно поэтому она участвует в выборах.

Просто так президентская администрация вряд ли бы ее допустила к участию в гонке. Плюс, конечно, гендерный фактор. Участие в выборах женщины повысит престиж России в глазах мирового сообщества и еще больше легитимизирует вполне ожидаемую победу Путина. Открытого гея или негра пока не решились допускать к президентским выборам, но вот участие женщины сочли вполне допустимым.

Но в сугубо патриархальной России женщина вряд ли сможет претендовать на серьезные государственные посты в обозримом будущем. Во-первых, политическая культура еще не доросла до этого. Во-вторых, не выросла пока своя Ангела Меркель, Хиллари Клинтон или Юлия Тимошенко. Валентина Матвиенко и Ирина Хакамада – это реликтовые персонажи, давно уже списанные в утиль. А Ирина Яровая и Елена Мизулина, восседающие нынче в Государственной Думе, уж слишком консервативны, диковаты и по уровню харизмы не дотягивают до того, чтобы участвовать в президентской гонке. Да и от кого им, голосам «Единой России», участвовать в кампании? Как самовыдвиженцы они с трудом соберут необходимое количество подписей, а «Единая Россия» не выдвинет женщину в обозримом будущем. Политическая Россия слишком патриархальна и место женщин в ней нынче совершенно незавидное.

Вся кампания Собчак – это распугивание народа. Мол, увидят Собчак нефтяники в Нижневартовске, перекрестятся и скажут: «Не приведи Господь, чтобы она нами правила! Пускай Путин продолжает быть президентом во имя Отца, Сына и Святаго духа стабильности!». А ведь администрация президента могла найти и более симпатичного либерального кандидата. Например, телеведущего Леонида Парфенова. Он все-таки вел интеллектуальные передачи, заставляющие думать, в отличие от телевизионного борделя «Дом-2», где успела отметиться Собчак. Парфенов вежлив, корректен, сдержан, гораздо опытнее и образованнее, чем Собчак. Но администрации президента не нужен умный и статный либерал, участвующий в выборах.

Старой Площади нужна либеральная страшилка, дискредитирующая своим обликом либеральные ценности и с этой ролью Собчак пока справляется на все сто.

Кандидат в президенты, ведущий предновогодний корпоратив – это, конечно, посмешище. Корпоративная халтура – это удел технических кандидатов, но никак не серьезных политиков. Если Грудинину, по слухам, за участие в кампании обещано губернаторское кресло, то о выгоде Собчак как либерального кандидата пока доподлинно неизвестно. Зная циничный прагматизм Ксении Анатольевны можно предположить, что она возьмет деньгами – губернаторство это точно не ее стезя. Да и любой регион от такого руководителя быстро взбунтуется, а это не надо Старой площади.

Еще нынче очень популярна версия о том, что драматурги избирательной кампании специально выбрали именно Собчак как антипода Грудинина. Дихотомии очевидны: женщина/мужчина, мажор/представитель народа, либерал/государственник, прогрессист/консерватор, москвичка/замкадыш.

Действительно, Собчак и Грудинин полностью противоположны друг другу. Так что гипотеза о том, что Собчак пригласили участвовать для контраста Грудинину, вполне имеет право на существование. Главное, чтобы Путин набрал заветные семьдесят процентов. Грудинину вряд ли позволят перешагнуть барьер в двадцать процентов, который уже много лет не может взять КПРФ на парламентских выборах. Ну а для Ксении Анатольевны уготована роль статиста и символические один-два процента, если все-таки ее электорат придет на избирательные участки 18 марта, а не решит бойкотировать выборы.

Все же заявления Собчак по Украине и Крыму не стоит воспринимать всерьез. Руководствуется она только сугубо внутрироссийскими электоральными интересами, а к принятию серьезных политических решений ее в обозримом будущем не подпустят и на пушечный выстрел. Участие в предвыборной гонке для нее – это не деятельность по зову души и сердца, а такая же работа как ведение корпоративов и торговля физиономией на телеканале «Дождь». Собчак не была и не будет политиком. Она хороший шоумен, качественный интервьюер, неплохой публицист, но, прежде всего, отличный раздражитель для ядерного электората Путина. И именно в этом качестве ее привлекли к участию в президентской кампании. Собчак это актор, исполняющий незавидную роль в давно режиссированном Старой площадью спектакле «Российская политика». Аплодисментов, букетов и просьбы выйти на бис она точно не дождется, а вот гонорар от кремлевских антрепренеров наверняка получит более чем внушительный.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»