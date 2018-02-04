Украинский гражданин может въехать в Крым только по украинскому паспорту

Гражданам Украины для въезда на оккупированную Россией территорию Крыма необходимо предъявить украинский паспорт. Это правили не касается тех, кто выезжает из оккупированного Крыма на материковую Украину.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, прокомментировал процедуру идентификации граждан Украины на админгранице между Крымом и материковой частью Украины, передают «Крым.Реалии».

Он уточнил, что правило обязательного предоставления украинского паспорта не касается выезда из оккупированного Крыма на материковую Украину.

«Если приезжает из Крыма на украинский КПВВ гражданин Украины и говорит: «Паспорта нет, но у меня есть водительское удостоверение, я гражданин Украины», то мы проверяем его. Мы устанавливаем, что это этот человек и если у него нет проблем с законодательством, то, конечно, мы его пропускаем на материковую Украину», – отметил Слободян.

По его словам, для того чтобы гражданину Украины вернуться на временно оккупированную территорию – ему обязательно надо будет предоставить пограничникам паспорт гражданина Украины.

С 1 января 2018 года на пунктах пропуска через государственную границу Украины заработала система фиксации биометрических данных. Новая система контроля при пересечении границы касается граждан государств «миграционного риска» – всего 70 государств, в том числе и России.

Проверка биометрических данных не касается граждан Украины, которые проживают в Крыму, указали в Госпогранслужбе Украины.

После введения обязательного биометрического контроля для граждан из стран повышенного миграционного риска, включая Россию, пропуск через админграницу с Крымом осуществляется как по новым украинским ID-картам, так и по старым паспортам образца 1994 года.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически, подчеркивают «Крым.Реалии» – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

«Крым.Реалии»