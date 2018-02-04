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Новости

В соцсетях высмеивают заявления российских политиков насчет катастрофы Су-25 в Сирии

«Апостроф»
04 февраля 2018

Насмешкам подвергается утверждения о причастности к катастрофе Украины и США. Об этом заявили член Совета Федерации и депутат Госдумы.

Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов заявил о том, что ПЗРК, с которого 3 февраля в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25, мог прибыть с Украины. Об этом он рассказал российским журналистам, передает «Апостроф».

«Осенью на военном складе в Калиновке на Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам», — заявил он.

Пользователей соцсетей развеселил очередной «украинский след». Они шутят, что «чувствуют гордость за страну», и что «наши десантники в Сирии летнюю практику проходят».

До этого заместитель председателя Госдумы РФ Юрий Швыткин возмутил пользователей сети своим заявлением об источнике оружия, которым был сбит российский Су-25 в Сирии.

По словам депутата, которого цитирует российское агентство РИА Новости, до этого у боевиков «Исламского государства» не было ПЗРК и они якобы получили его со стороны зарубежных стран.

«Это вызывает безусловную необходимость проведения расследования, выявления источника, откуда (ИГ) получило оружие», – заявил он.

Тем временем пользователи сети припомнили Швыткину нелепую отговорку россиян о том, что боевики на Донбассе якобы используют оружие из шахт.

«Так, наверное, боевики эти раньше шахтерами были, а пзрк в шахтах еще с 1 мировой лежит, а часть, наверное, у Асада захватили, как трофеи, ну а что не так?», «Это специальные люди, они купили пзрк в военторге и они там решали какие то задачи», «пзрк у них отсюда. сами поставили, сами продали, самих сбивают», — пишут в сети.

«Гуляй Поле» уже сообщало, что расследование проведенное независимой группой расследований военных конфликтов установило, что погибший летчик был российским гражданином и никогда не проживал в Крыму до его оккупации.

«Апостроф»

Tags: война, оппозиция, Россия, Сирия, Су-25

© Гуляй Поле

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