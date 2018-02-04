В соцсетях высмеивают заявления российских политиков насчет катастрофы Су-25 в Сирии

Насмешкам подвергается утверждения о причастности к катастрофе Украины и США. Об этом заявили член Совета Федерации и депутат Госдумы.

Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов заявил о том, что ПЗРК, с которого 3 февраля в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25, мог прибыть с Украины. Об этом он рассказал российским журналистам, передает «Апостроф».

«Осенью на военном складе в Калиновке на Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам», — заявил он.

Пользователей соцсетей развеселил очередной «украинский след». Они шутят, что «чувствуют гордость за страну», и что «наши десантники в Сирии летнюю практику проходят».

Появление "украинского" следа было вопросом нескольких часов. pic.twitter.com/tHsTZa1jYt — Ivan Semyonov (@Sem7ser) February 4, 2018

Люблю почитать российские новости, сразу начинаешь чувствовать гордость за свою страну. pic.twitter.com/RsijMPh3O1 — Серый Кардинал (@slevo4kin) February 4, 2018

Тю. Так хіба вони не вкурсі, що наші курсанти ППО-шники Сухопутних військ проходять літню практику там… Теж мені новина. pic.twitter.com/SMMI3Hbyd1 — Taras Chmut (@TarasChmut) February 4, 2018

До этого заместитель председателя Госдумы РФ Юрий Швыткин возмутил пользователей сети своим заявлением об источнике оружия, которым был сбит российский Су-25 в Сирии.

По словам депутата, которого цитирует российское агентство РИА Новости, до этого у боевиков «Исламского государства» не было ПЗРК и они якобы получили его со стороны зарубежных стран.

«Это вызывает безусловную необходимость проведения расследования, выявления источника, откуда (ИГ) получило оружие», – заявил он.

Тем временем пользователи сети припомнили Швыткину нелепую отговорку россиян о том, что боевики на Донбассе якобы используют оружие из шахт.

«Так, наверное, боевики эти раньше шахтерами были, а пзрк в шахтах еще с 1 мировой лежит, а часть, наверное, у Асада захватили, как трофеи, ну а что не так?», «Это специальные люди, они купили пзрк в военторге и они там решали какие то задачи», «пзрк у них отсюда. сами поставили, сами продали, самих сбивают», — пишут в сети.

Так, наверное, боевики эти раньше шахтерами были, а пзрк в шахтах еще с 1 мировой лежит, а часть, наверное, у Асада захватили, как трофеи, ну а что не так? — Олег Евгенич (@OlegEvgeni4) February 3, 2018

Это специальные люди, они купили пзрк в военторге и они там решали какие то задачи — Eric Hurtmann (@EricHurtmann) February 3, 2018

Как откуда? В шахте нашли или купили в местном военторге, это им ополченцы с Донбасса посоветовали. — Буба Хренпопадешь (@sssavesss) February 3, 2018

пзрк у них отсюда. сами поставили, сами продали, самих сбивают. — Денис Давыдов (@Denis_Davydov_) February 4, 2018

«Гуляй Поле» уже сообщало, что расследование проведенное независимой группой расследований военных конфликтов установило, что погибший летчик был российским гражданином и никогда не проживал в Крыму до его оккупации.

«Апостроф»