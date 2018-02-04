Nike выпустила неоднозначный логотип к Лондонскому марафону

Популярный спортивный бренд одежды и обуви Nike презентовал свой новый логотип к лондонскому марафону. На нем вместо фирменной надписи Nike красуется LDNR.
Компания Nike выпустила логотип к эксклюзивной коллекции спортивной одежды и обуви для жителей Великобритании – LDNR (сокращенно от Londoner – лондонец, житель Лондона). Данный логотип можно найти на сайте Nike, передает «Обозреватель».
Были опубликованы фотографии с новым логотипом мирового спортивного бренда. В том числе и фотографии спортсменов в одежде с этим логотипом.
Tougher than your average. #LDNR pic.twitter.com/yOxXRmZK5c
— Dina Asher-Smith (@dinaashersmith) January 23, 2018
«Приготовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем», – подписан логотип.
London is where I train ♥️#nike #LDNR #london pic.twitter.com/MY7UL7OrAF
— John McAvoy (@johnmcavoy2) January 28, 2018
Имеется ввиду слоган под этим логотипом: «Get ready to show the world that Nothing Beats a Londoner». Таким образом, LDNR – это всего лишь сокращенное написание слова Londoner (житель Лондона). Или же LDN используется как сокращение слова London, а R означает Running (бег).
В тоже время LDNR имеет некую коннотацию с «ЛДНР» – обозначением для псевдогосударственных образований на Донбассе или незаконных вооруженных формирований региона. Однако ничего общего с боевиками «ДНР» и «ЛНР», кроме случайного созвучия, логотип Nike не имеет, пишет «Апостроф».
Однако эту идею, созвучия LDNR с аббревиатурой «ЛДНР» подхватили аккаунты в Twitter:
«Герб Новороссии в исполнении Nike», – иронизирует «Вязанный твиттер».
Герб Новороссии в исполнении Nike. pic.twitter.com/ilIIiz4kDp
— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) February 4, 2018
«Когда ты спортивная компания и не сечешь во всех этих политических штуках», – комментирует ситуацию «Ёж Крымский».
Когда ты спортивная компания и не сечёшь во всех этих политических штуках.
[Nike выкатил лого к Лондонскому марофону.] pic.twitter.com/P0HAnmrIuW
— Ёж Крымский (@Yezhi_k) February 4, 2018
«Nike тут лого выкатили к лондонскому марафону», – пишет «Лентач».
Nike тут лого выкатили к лондонскому марафону
Интересное дизайнерское решение pic.twitter.com/zbljgWGcSd
— Лентач (@oldLentach) February 4, 2018
Однако «Л/ДНР» — это также название оккупированных пророссийскими террористами территорий Украины. Поэтому новое лого фирмы может восприниматься неоднозначно.
В России обратили внимание на интерес к новому лондонскому логотипу мирового спортивного бренда Nike со стороны украинских масс-меди. Российские масс-медиа поспешили сделать заключение, что в Украине заподозрили Nike в «признании» Донбасса.
«Однако украинские СМИ обратили внимание на то, что Nike использовала для рекламы аббревиатуру ЛДНР, которую в Киеве употребляют для общего обозначения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик», – пишет РИА «Новости» ссылаясь на «Обозреватель» и «Апостроф» в подтверждение своей аргументации.
Данную информацию российских изданий активно тиражируют рупоры пропаганды в ОРДЛО. Что примечательно – практически без ссылок на первоисточники.
Отметим, что лондонский марафон проводится каждую весну с 1981 года. Он является одним из престижнейших и самых массовых забегов в мире.