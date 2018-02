Nike выпустила неоднозначный логотип к Лондонскому марафону

Популярный спортивный бренд одежды и обуви Nike презентовал свой новый логотип к лондонскому марафону. На нем вместо фирменной надписи Nike красуется LDNR.

Компания Nike выпустила логотип к эксклюзивной коллекции спортивной одежды и обуви для жителей Великобритании – LDNR (сокращенно от Londoner – лондонец, житель Лондона). Данный логотип можно найти на сайте Nike, передает «Обозреватель».

Были опубликованы фотографии с новым логотипом мирового спортивного бренда. В том числе и фотографии спортсменов в одежде с этим логотипом.

«Приготовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем», – подписан логотип.

Имеется ввиду слоган под этим логотипом: «Get ready to show the world that Nothing Beats a Londoner». Таким образом, LDNR – это всего лишь сокращенное написание слова Londoner (житель Лондона). Или же LDN используется как сокращение слова London, а R означает Running (бег).

В тоже время LDNR имеет некую коннотацию с «ЛДНР» – обозначением для псевдогосударственных образований на Донбассе или незаконных вооруженных формирований региона. Однако ничего общего с боевиками «ДНР» и «ЛНР», кроме случайного созвучия, логотип Nike не имеет, пишет «Апостроф».

Однако эту идею, созвучия LDNR с аббревиатурой «ЛДНР» подхватили аккаунты в Twitter:

«Герб Новороссии в исполнении Nike», – иронизирует «Вязанный твиттер».

Герб Новороссии в исполнении Nike. pic.twitter.com/ilIIiz4kDp — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) February 4, 2018

«Когда ты спортивная компания и не сечешь во всех этих политических штуках», – комментирует ситуацию «Ёж Крымский».

Когда ты спортивная компания и не сечёшь во всех этих политических штуках.

[Nike выкатил лого к Лондонскому марофону.] pic.twitter.com/P0HAnmrIuW — Ёж Крымский (@Yezhi_k) February 4, 2018

«Nike тут лого выкатили к лондонскому марафону», – пишет «Лентач».

Nike тут лого выкатили к лондонскому марафону Интересное дизайнерское решение pic.twitter.com/zbljgWGcSd — Лентач (@oldLentach) February 4, 2018

Однако «Л/ДНР» — это также название оккупированных пророссийскими террористами территорий Украины. Поэтому новое лого фирмы может восприниматься неоднозначно.

В России обратили внимание на интерес к новому лондонскому логотипу мирового спортивного бренда Nike со стороны украинских масс-меди. Российские масс-медиа поспешили сделать заключение, что в Украине заподозрили Nike в «признании» Донбасса.

«Однако украинские СМИ обратили внимание на то, что Nike использовала для рекламы аббревиатуру ЛДНР, которую в Киеве употребляют для общего обозначения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик», – пишет РИА «Новости» ссылаясь на «Обозреватель» и «Апостроф» в подтверждение своей аргументации.

Данную информацию российских изданий активно тиражируют рупоры пропаганды в ОРДЛО. Что примечательно – практически без ссылок на первоисточники.

Отметим, что лондонский марафон проводится каждую весну с 1981 года. Он является одним из престижнейших и самых массовых забегов в мире.

