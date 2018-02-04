Почему «кремлевскому список» должен обрадовать Кремль

Что не так с подготовленным Министерством финансов докладом и почему он должен обрадовать окружение Путина. Экс-депутат ГД РФ Пономарев о «кремлевском списке» США.

Нашумевший «кремлевский список», опубликованный на этой неделе в США, оказался скорее «отпиской», в которой не было акцентировано внимание на людях из окружения Владимира Путина, причастных к агрессии против Украины. Об этом в беседе с журналисткой «Апострофа» Екатерина Шумило рассказал экс-депутат Государственной думы России Илья Пономарев.

Что не так со списком, почему документу в такой форме, скорее всего, обрадовались в Кремле и какой скандал теперь разгорается в Соединенных Штатах. «Апостроф» подводит итоги недели скандальной недели вместе с Ильей Пономаревым.

– «Кремлевский список» США. Что это было и можно ли считать это санкциями?

– Нет, это точно нельзя считать санкциями, потому что так и не было задумано изначально. Когда в июле Конгресс принял закон предполагающий расширение санкций против РФ, одним из требований которого было составление этого списка, мысль была другая: она заключалась в том, чтобы исполнительная власть Соединенных Штатов на основании своих данных сделала некий аналитический доклад, который передала бы Конгрессу, и в котором было бы проанализировано, кто помогает Путину во всех его внешнеполитических эскападах, кто является основными столпами этого режима. Чтобы Конгресс потом подумал и решил, что с ними делать: налагать санкции или приглашать для переговоров, разговоров или допросов. То есть это дальше была бы его прерогатива.

Произошла самая неприятная для конгрессменов вещь: исполнительная власть не отказалась это делать, и Трамп подписал этот закон, поскольку его приняли практически единогласно. Но то, что они передали, – это не аналитика, а, грубо говоря, телефонный справочник в сочетании со статьей из Forbes, причем с куском этой статьи, а не целиком. То есть чисто формальная отписка. Поэтому Конгресс сейчас этим очень сильно недоволен, начинается скандал, они написали большое письмо в Белый Дом с требованием дать разъяснение, почему это именно так. И раз так, то давайте отчитывайтесь в принципе, как вы сами ведете эту самую санкционную политику – двадцать подписей под этим письмом.

С другой стороны, именно оттуда пошла утечка, что неделю назад был секретный визит руководителей российских спецслужб в Соединенные Штаты. При том, что все они находятся под санкциями. То есть, чтобы этот визит состоялся, все высшие руководители страны должны были с этим особо согласиться. И не совпадение ли то, что они сначала приезжают, а потом в Конгресс отдают этот не список, а даже не знаю, как это назвать – отмазку, отписку?

– Что касается того, о чем вы упомянули – что изначально были совсем другие списки, и за несколько часов до времени публикации они резко поменялись. Вы нашли в этом списке людей, которых вы знаете, которые действительно должны попасть туда или тех, кто там не должен быть? То, что человек в списке Forbes, что он богат, наверное, не всегда говорит о том, что он близок к Путину и какой-то вред Украине нанес…

– Безусловно. Но моя позиция в целом такова: все богатые люди страны и все госчиновники действительно отвечают за то, что происходит, в частности, с точки зрения войны. Так или иначе, они не могут стоять в стороне от политики. И даже когда они просто молчат, это все равно уже означает поддержку того, что происходит – в этом смысле, конечно, вопросы есть ко всем.

Но Конгресс хотел другого: он хотел фамилий тех, кто являются активными пособниками, кто активно что-то делает, чтобы поддерживать Путина в его агрессивных действиях. Некоторые фамилии мы же с вами сами прекрасно знаем: есть Константин Малофеев, который финансировал этого самого Гиркина-Стрелкова, который имеет прямое отношение к разжиганию войны на Востоке Украины. Или господин Бабаков, тоже известный – не потому, что он владеет значительной частью энергосистемы Украины, а потому, что он напрямую финансирует людей в Черногории (то, что там были попытки переворотов), в Польше, Чехии и Македонии, где были разнообразные сепаратистские действия, – он к этому имеет прямое отношение. Или Сулейман Керимов, который финансировал ЛНР, о чем мы тоже с вами писали вместе. Кто-то из них, как Керимов, имеет состояние больше миллиарда долларов США, но, например, Малофеев имеет меньше – тут вопрос не в количестве денег, а в том, что он с этими деньгами делает. И то, что эти люди никак не выделены, не озвучены, эта «стрельба по площадям» делает всю эту историю на 100% бессмысленной.

– Тайный визит российских силовиков в США – это было предложение Путина, и Трамп об этом знал? То есть можно говорить, что между ними есть или была какая-то договоренность?

– Мы не знаем, что было в ходе этого визита. Большой вопрос, является ли это совпадением, что они сначала приезжают, а потом, соответственно, меняют содержание этого доклада. Тем более, что оно уже было согласовано, много ведомств работало, и тот список примерно из тридцати фамилий, который был подготовлен Минфином и готов к отправке Конгрессу, его же согласовывал Госдепартамент, например, с ним была большая торговля. Потому что изначально аналитики подготовили вообще очень широкий список, в котором была тысяча фамилий, но Госдеп сказал, что это будет нам портить отношения, давайте выберем самых важных. И они там друг с другом и с силовиками американскими отобрали этих самых тридцать человек (кстати, там и несколько украинцев было). И тут вдруг все меняется…

Я не хочу спекулировать: я не уверен, что это результат воздействия этого самого визита. Я думаю, что основная причина точно была не в нем. Основная причина была в том, что просто Трамп не хотел хоть чем-нибудь делиться с Конгрессом, считая, что это для него унизительно. Но то, что силовики были, это фактор скандала, который сейчас будет разрастаться. Это будет использовано противниками Трампа по полной программе – за это уже взялись традиционные Washington Post, The New York Times и так далее. До импичмента, конечно, тут не дойдет, но потреплют они его очень сильно.

– А как вы прокомментируете реакцию в России на список? Шутили много о том, что они встречали эту новость шампанским.

– Да, я думаю, что так оно примерно и было. Это очень хорошо по публичной истории видно: за день до публикации этого списка они угрожали чуть ли не ядерным ударом в ответ – что это будут действия с их стороны самые сильные со времен холодной войны, которые сведут отношения со США на нет. После того, как этот список был обнародован, Путин сказал: а на что тут, собственно, реагировать? Мы, как бы, пропустим…

Илья Пономарев, «Апостроф»