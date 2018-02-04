Достоверно установлено российское гражданство погибшего в Сирии пилота Су-25

CIT удалось обнаружить аккаунт погибшего пилота Романа Филипова в Одноклассниках – он оказался из Приморского края, а не из Крыма.

Команде независимых Conflict Intelligence Team (CIT) удалось обнаружить аккаунт Романа Филипова в социальной сети «Одноклассники». В его профиле указан город Владивосток, а под одной из фотографий вчера и сегодня появились скорбные комментарии. Об этом CIT сообщает на своем Telegram-канале.

«В профиле Филипова нет фотографий в военной форме или рядом с самолетами, однако в одном из комментариев Филипову желают «Вечного полета!», – говорится в сообщении CIT.

«Гуляй Поле» напоминает, что в интернете был опубликован документ, найденный на теле погибшего в Сирии российского пилота Су-25. Это был неподписанный рапорт на награждение майора Романа Филипова.

Впоследствии источник Минобороны сообщил «Новой Газете», что Роман Филипов – бывший украинский летчик из Симферополя. Однако в сети имеются открытые данные, согласно которым пилот Су-25 Роман Филипов принимал участие в соревнованиях «Авиадартс-2013» в команде из Черниговки Приморского края.

После публикации «Новой Газеты», в которой источник из Министерства обороны называет погибшего в Сирии 3 февраля пилота Романом Филиповым, бывшим украинским летчиком из Крыма, CIT нашли свидетельство ставившее эту версию под сомнение.

В 2014 году на сайте «pro-samolet.ru» была опубликована заметка о соревнованиях «Авиадартс-2014». В конце заметки упоминаются победители соревнований «Авиадартс-2013», среди них – команда из Черниговки Приморского края, ведущим в которой выступал капитан Роман Филипов.

Напомним, что в рапорте, найденном в кармане погибшего пилота, говорится о майоре Романе Филипове. Следует отметить, что и в заметке, и в рапорте фамилия «Филипов» пишется через одну «п», а в публикации «Новой Газеты» – через две, т. е. «Филиппов».

«Эта информация позволяет с уверенностью утверждать, что погибший пилот Роман Филипов был российского происхождения, а заявление о его службе в ВВС Украины не соответствует действительности», – делают вывод расследователи CIT.

Таким образом найденная CIT информация ставит окончательную точку в вопросе гражданства погибшего в Сирии летчика – он был россиянином и не был гражданином гражданином Украины до оккупации Крыма. Исследование открытых источников информации вызвали сначала сомнения в достоверности сведений предоставленных Министерством обороны России, а затем позволили вычислить российское место жительства погибшего в Сирии пилота Су-25, через отслеживание профилей в социальных сетях.

Conflict Intelligence Team