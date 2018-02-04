Посол Украины в Германии Мельник заявил о «плачевных правовых последствиях» визита депутатов партии AfD в оккупированный Крым.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что визит немецких депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в оккупированный Крым будет иметь для них «очень плачевные» правовые последствия. Об этом он написал в Twitter, комментируя информацию о том, что местные депутаты от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» прибыли в Крым.

«Безответственный вояж нескольких политиков из партии AfD местного масштаба на незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим», – отметил он.

Безвідповідальний вояж кількох 🇩🇪політиків з партії AfD місцевого масштабу на незаконно окупований 🇺🇦Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Ну що ж, побачимо @HughBronson_AfD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 3, 2018

В субботу оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», сообщает РИА «Новости».

Делегация будет находиться в Крыму с 3 по 9 февраля.

Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину.

«Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз», – сказал журналистам в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп (Rorer Beckamp).

Как заявил депутат парламента Берлина Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA), парламентарии надеются, что «с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем».

«Гуляй Поле» напоминает, что представители партии «Альтернатива для Германии» активно сотрудничают с активистами альянса «Будущее Донбасса». Учредителями данного альянса являются граждане Германии Раиса и Бернд Штейник, которые активно сотрудничают с общественными структурами так называемой «ЛНР». Штейны заняты не только проектами гуманитарной помощи жителям ОРДЛО, но активной пропагандистской поддержкой российских криминально-террористических анклавов.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что украинский МИД намерен добиватся наказания немецких компаний незаконно работающих в Крыму.

«Гуляй Поле»