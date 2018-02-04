«Царя» донецкого – в Гаагу. «Новороссию» – на свалку истории

О том почему не стоит обращать внимания на заявления Суркова и почему Захарченко обязательно должен дожить до Гааги. Чем жило последнюю неделю ОРДЛО.

Возобновление игр в «новороссийскую интеграцию» – банальный сурковский «хайп», то есть создание искусственного ажиотажа для отвлечения внимания живущих в оккупации от своего бедственного положения. Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса в обзоре Олега Полищука на страницах «Деловой Столицы».

Рестарт игр в «новороссийскую интеграцию»

На прошедшей неделе в оккупированном Россией Донецке состоялось одно событие, которое, по версии российских пропагандистов, стало чуть ли не эпохальным для «молодых республик». Так, 31 января «и. о. главы «ЛНР» Пасечник совершил свой первый «официальный визит» в соседнюю «ДНР», в ходе которого главарь российской оккупационной администрации в ОРЛО подписал со своим «коллегой» в ОРДО Захарченко эдакий «Протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства».

То, что мы имеем дело с очередной филькиной грамотой, было очевидно изначально, но Захарченко всеми силами пытался доказать обратное: «Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать, что покажет всем нашим врагам – мы едины и неделимы». «Нам нечего делить. У нас один народ, одна земля, одна задача. Подписанный протокол будет полезен для наших экономик и не допустит политических спекуляций на теме взаимодействия наших территорий», – вторил ему менее словоохотливый чекист Пасечник. И на этой оптимистичной ноте обе расширенные делегации коллаборантов выпили, закусили и разъехались по своим псевдогосударственным «квартирам».

Кто-то тут же заподозрил в произошедшем некий старт не только экономического, но и политического объединения «ДНР» и «ЛНР», то ли в «Новороссию», то ли в «Малороссию», то ли в какую-то там еще «…россию», которую в очередной раз придумает пул политтехнологов кремлевского куратора ОРДЛО Суркова. Впрочем, все выглядит так, что возобновление игр в «новороссийскую интеграцию» – фирменный сурковский «хайп», то есть создание искусственного ажиотажа для отвлечения внимания живущих в оккупации от своего бедственного положения. Кстати, на этой неделе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) обнародовала свежий доклад, в котором количество голодающих в оккупированных районах Донбасса на данный момент оценивается в 26% (28% в ОРДО и 23% в ОРЛО). Что даже больше, чем в Афганистане и Сомали, где от голода страдает по 25% тамошних людей.

Есть в нынешней виртуальной имитации интеграционных процессов между «ДНР» и «ЛНР» по фейковому созданию карликового «Таможенного союза» еще два нюанса. Во-первых, это, как признался тот же Пасечник, – «не допустить политических спекуляций на теме взаимодействия территорий» путем ретуширования текущих «торговых войн» и других неприглядных противоречий между двумя оккупационными администрациями. А во-вторых – это попытка Суркова «пустить пыль в глаза» американцам и своему визави на переговорах Курту Волкеру включительно, дескать, все у меня, путинского помощника, в порядке с контролем над процессами в ОРДЛО. Шахтерский облом с ««ЛНР»-мобилизацией»

Пока все сурковские подмастерья в поте лица работают над виртуальной задачей, как повысить пошатнувшийся авторитет своему шефу, у реальной власти ФСБ в «ЛНР» – более приземленные задачи. А именно: любыми способами заставить, наконец, местных шахтеров и трактористов воевать в частях ограниченного контингента российской армии, закамуфлированных в оккупированных районах Луганской области под «народную милицию «ЛНР». Для этой цели кремлевский гауляйтер в ОРЛО Пасечник даже издал секретный «указ», повествующий о «дополнительных мобилизационных мероприятиях». И этой бумажкой стали в открытую размахивать представители «военкоматов «ЛНР», активно разъезжающие по еще пока работающим местным предприятиям.

Суть данных «мероприятий» достаточно проста – рекрутировать всех мужчин в возрасте от 18 до 50 лет на пресловутые «плановые сборы резервистов» с последующей перспективой отправки в зону боевых действий в составе оккупационных войск. Согласившимся даже обещается выплата денежного содержания «на время сборов» в размере 7,5 тыс. руб., которые впоследствии никто, само собой, не выплачивает, да и якобы двухнедельные «плановые сборы» обычно затягиваются аж до гроба. Впрочем, подобными обещаниями простых луганских работяг уже и не купишь, тем более что все они прекрасно осознают грядущее превращение таких «новобранцев» в элементарное «пушечное мясо».

Иногда «дискуссии» трудовых коллективов с «военкомовскими» заканчиваются чуть ли не избиением последних, как это, например, произошло на этой неделе на шахте «Красный партизан» в Червонопартизанске (после деоккупации станет Вознесеновкой). Тамошние горняки вообще устроили мини-бунт, наотрез отказавшись записываться в «резервисты» и выгнав «рекрутеров из военкомата» взашей. И этот червонопартизанский случай просто стал широко известен благодаря соцсетевым постам-воплям осерчавших пропагандистов боевиков, но он в ОРЛО далеко не единичный. Ведь не зря же позавчера, 2 февраля, «парламент «ЛНР» принял специальный «закон о противодействии экстремистской деятельности», согласно которому вся ответственность за «экстремистскую деятельность» на предприятиях (а произошедшее на шахте «Красный партизан», в представлении оккупантов, – самый настоящий и даже «махровый экстремизм») возложены на их, заводов и шахт, должностных лиц.

Как уберечь донецкого Царя для Гааги

Серьезные провалы с мобилизацией местных в оккупационную армию наблюдаются не только в ОРЛО, но и в ОРДО. Дислоцируемые и там, и там подразделения ВС РФ ощущают острый кадровый голод, что неудивительно – личный состав российских «отпускников» сокращается день ото дня в силу объективных боевых потерь, а все запросы по поводу необходимого пополнения штабисты и 1-го (Донецк), и 2-го (Луганск) армейских корпусов парируют простой фразой: «Мы ни пехоту, ни танкистов, ни артиллеристов не рожаем». А тут еще ни на что не влияющий «министр обороны «ДНР» Кононов по скромной кличке Царь решил не просто напомнить о себе, а и показать свою критичную важность.

Вечером 1 февраля в окно «отдела кадров» его «ведомства», когда все его чинуши уже свалили с работы, влетела граната, выпущенная из одноразового ручного гранатомета РПГ-26, установленного на самодельной треноге. Тут же было объявлено, что это – дело рук, конечно же, украинской ДРГ, покусившейся не на теток из «отдела кадров», а лично на Царя. На место происшествия оперативно прибыл и сам «генерал» Кононов, который рассмотрел в «покушении» на себя любимого «почерк профессионалов СБУ и ГУР». Подконтрольные оккупационной администрации донецкие СМИ трубили еще целые сутки о том, как Кононов в одиннадцатый раз подряд сумел избежать смерти от «кровожадных фашистов», посему постоянно жаждущий величия крайне низкорослый Царь полученным эффектом явно был доволен.

Однако, что бы ни утверждал для повышения своей самооценки фейковый «министр обороны», настоящие украинские спецподразделения интереса к персоне Кононова на счет его ликвидации явно не испытывают. Более того, смерть Царя вообще не выгодна украинской власти по одной простой причине – этот мелкий военный преступник является очень ценным свидетелем для будущего Гаагского трибунала над Путиным для восстановления всей хронологии военной агрессии против Украины.

Ведь, в отличие от своего предшественника на «армейском» посту российского спецслужбиста Гиркина (Стрелкова), Кононов является уроженцем Луганщины и всю взрослую жизнь до войны провел в донецком Славянске, где работал тренером в Федерации дзюдо Донецкой области. Судя по всему, был давним агентом ГРУ, чем и объясняется его «блестящая военная карьера»: по прибытии в Славянск диверсионной группы Гиркина в апреле 2014-го Царь сразу же пополнил ее ряды, сначала командовал блокпостом, чуть позже – ротой, а затем – целой бригадой. На момент назначения «министром обороны» в августе 2014-го был в звании «подполковника «ДНР», сейчас же – целый «генерал-лейтенант «ДНР», обладатель первой «медали золотой звезды Героя «ДНР» и других липовых наград квазигосударственного образования, организованного Кремлем на оккупированной части Донетчины.

Олег Полищук, «Деловая Столица»