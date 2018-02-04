Уничтожение несогласных в России. Почему судьба Белых – судьба каждого из россиян

В России физически уничтожают любую оппозицию, любых несогласных с властью. Дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых – яркое тому подтверждение. На месте губернатора может оказаться любой россиянин.

В деле Никиты Белых сейчас самый главный вопрос формулируется совсем просто: как физически спасти человека? Жизнь они ему уже укоротили и здоровье подорвали, на если Никите Юрьевичу придется отбывать весь срок строгого режима, его либо угробят, либо окончательно превратят в инвалида. Я не знаю, пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы», какие шаги нужно предпринять сейчас, куда писать, кого и о чем просить, перед кем унижаться – но человеческая жизнь важнее. Все остальные должны сделать для себя несколько выводов. Либералам не стоит питать никаких иллюзий. Нет никакой реальной «системной» либеральной оппозиции.

Можно быть как Собчак, играя шутовскую роль на временном контракте. Можно, как Григорий Алексеич – жить в 2018, а думать, что на дворе 1990, и ты все еще пишешь программу «500 дней», чтобы спасти Россию. Белых был лояльным либеральным губернатором. Но устроить в Кирове островок умеренного либерализма ему не позволили. И никому не позволят!

Даже один либеральный регион для нынешней России – это как инфекция. Ни губерний, ни министерских постов – ничего не будет. Либералы при Путине либо должны играть роль смешной массовки, либо сидеть в тюрьме. Второй вывод касается всех, кто занят в России хоть каким-то делом и не разделяет политических, моральных, эстетических и прочих воззрений нынешней власти. Не думайте, что приговор Никите Белых – это история про какого-то бывшего губернатора.

Это история – про каждого из вас. Когда нужно было построить в колонну по два предпринимателей, придумали дело ЮКОСа. И с тех пор предприниматели готовы отдать государству последнее – лишь бы не тронули. Когда нужно было утвердить православие, как государственную религию, придумали дело Pussy Riot и дали «двушечку».

Когда народ начал позволять себе вольности и митинговать – придумали Болотное дело. Когда нужно было прихлопнуть хоть что-то даже отдаленно похожее на вольнодумство в бюрократии – посадили Улюкаева. «Двушечки» стали превращаться в «осьмушечки», и теперь Никита Белых понадобился властям в качестве учебного пособия. Понимаете, к чему дело идет? Правильно! Следующим будет Кирилл Серебренников и «Седьмая студия».

Чтобы всякие певуны, плясуны и богема знали свое место. А самый последний вывод касается вообще всех нас, вне зависимости от взглядов и рода деятельности. Если вы думаете, что останетесь на свободе, потому что ничего плохого не делали – то вы заблуждаетесь! Вы на свободе только потому, что до вас руки не дошли. В нашей стране нет правосудия. А это значит, что абсолютно любой человек может попасть за решетку в какой угодно момент. Получить дикий срок за пустяковое дело.

Получить срок потому, что кому-то приглянулся ваш бизнес и его надо отнять. Получить срок, потому что вы кому-то не понравились, поссорились с человеком в погонах или чекистом. Срок можно получить вообще просто так, случайно, вытянув короткую спичку или сыграв в антилотерею.

Не в том дело, что под бульдозер фемиды попадают знаменитые люди. Беда в том, что уже сейчас в лагерях и под следствием находятся тысячи обычных людей по сфабрикованным делам или несут наказание, не соответствующее их проступкам. Тысячи людей, о которых никто не говорит, но которые есть. И приговор Белых – это просто напоминание, что за ним может последовать кто угодно вообще.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»