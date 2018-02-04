Удар «Нептуна»: как Украина перевооружает ВСУ и ВМС новыми ракетными системами

Первая крылатая или что собой представляет новая украинская ракета «Нептун». Как прошли первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты.

Российская агрессия явилась мощным стимулом к перевооружению украинской армии, смене концепций применения вооруженных сил и, что не менее важно – разработки новых систем вооружений. И вот то, о чем специалисты из сферы украинского вооружения писали уже некоторое время, наконец состоялось – успешно прошли первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели, пишет Руслан Рудомський на страницах «Depo.Война».

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, присутствовавшего при испытаниях, это полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия «ГосККБ «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины.

Кстати, это был первый показ ракеты широкой общественности, который, по словам специалистов, мог и не состояться – изначально испытания планировалось провести в закрытом режиме. Причина этого проста и всем понятна – секретность.

И хотя власть пытается этот проект максимально засекретить, не называя даже название новой ракеты, определенная информация все равно просачивается в сеть. В частности, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook по горячим следам сообщил, что речь идет о крылатой ракете «Нептун».

Пока о «Нептуне» известно немного, но то, что есть, позволяет составить определенное впечатление о его потенциале.

История

Впервые о вероятной разработке трех модификаций ракетного комплекса «Нептун» (корабельного, наземного и воздушного базирования) было озвучено в 2016-м году. Тогда же было сообщено, что перспективные ракеты будут размещаться в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) с размерами 5300×600×600 мм.

При этом облик новой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) как ключевого элемента противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» впервые был представлен еще раньше – на выставке «Оружие и безопасность – 2015» в Киеве.

Согласно информации из открытых источников, по состоянию на весну 2016-го года были изготовлены первые летные образцы крылатой ракеты, а 22 марта 2016-го года в присутствии секретаря СНБО Александра Турчинова были проведены ее первые испытания.

Проект двигался по плану, и в середине 2017-го года, по данным президента корпорации «ТАСКО» Валерия Павлюкова, было проведено испытание ракеты параллельно с испытаниями ракет «Ольха». При этом, в отличие от «Ольхи», испытания и возможности ракеты «Нептун» тогда не афишировали.

Что собой представляет

По словам того же Сергея Згурца, проект «Нептун» относится к оптимальным решениям по критерию «эффективность – стоимость». То есть за относительно небольшие деньги Украина в короткий срок времени может получить крылатую ракету с дальностью в пределах 300 км.

В открытом доступе можно найти информацию, что ПКР «Нептун» является фактически «клоном» советской ПКР Х-35, которая сейчас находится на вооружении Вооруженных сил Российской федерации, и аналогом американской ПРК «Гарпун».

Ракеты данного типа предназначены для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или движущихся одиночно водоизмещением до 5000 тонн.

В контексте современных военных угроз по состоянию на сегодня наиболее актуальной является версия наземного ракетного комплекса, поскольку она обеспечит как защиту с моря, так и поражение наземных объектов. Но в дальнейшем ракета может быть адаптирована под корабельную и авиационную версии.

О новой ракете известно также, что это вполне национальный проект, который не зависит от иностранных партнеров. Это имеет особое значение и на фоне отказа отдельных западных компаний поставлять Украине подобные образцы или составляющие к ним, и на фоне состояния войны с Россией, которая ранее поставляла большое количество комплектующих для нужд оборонного комплекса.

Сообщается, что ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» создало новую национальную высокотехнологичную кооперацию, в которую входят предприятия, обеспечившие создание боевой части, системы управления, головок самонаведения различных типов, радиовысотомеров и тому подобное. Есть информация, что самые большие проблемы были по части создания ракетного топлива, но на сегодня все они успешно решены.

Характеристики

ПКР «Нептун» – это дозвуковая ракета (то есть, летает на скорости, меньшей скорости звука, – 331,46 м/с в нормальных условиях). Схема полета — стандартная для крылатой ракеты. На маршевом участке высота полета составляет 10-30 м, на конечном участке – 4-5 м.

Боевая часть – обломочно-фугасная. За счет оснащения различными типами головок самонаведения может поражать различные типы целей. Как с известными координатами, так и использоваться в качестве протирадиолокационной ракеты.

Ракета способна обеспечить дальность стрельбы по морской цели в 280 км, а по береговой стационарной цели – на большую дальность.

Длина самой ракеты с ускорителем составляет 5050 мм. ТПК с ракетой с крестообразным складным крылом может размещаться на наземных, морских или воздушных носителях.

Другие тактико-технические характеристики ракеты на данный момент засекречены.

Испытания

Как уже сообщалось выше, первые испытания ракеты «Нептун» состоялись параллельно с испытаниями ракет «Ольха» в середине 2017-го года, однако информация о них была засекречена.

А 30 января прошли первые открытые испытания ПКР «Нептун», которые прошли успешно и где проверялись летные характеристики и работа систем ракеты.

Будем надеяться, что это далеко не все ракетные новинки начавшегося года. Тем более, что предпосылки требовать большего есть. «Depo.Война» как-то сообщал, что украинские специалисты владеют технологией производства гиперзвуковой крылатой ракеты оперативно-тактического класса с радиусом действия до 300 км. Маневренность и скорость, которая равна пяти скоростям звука (примерно 1700 м/с), сделают такую ракету неуязвимой для средств ПВО противника.

Ведь никто не будет спорить с тем, что наши Вооруженные силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели.

Руслан Рудомський, «Depo.Война»