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Обзоры

Удар «Нептуна»: как Украина перевооружает ВСУ и ВМС новыми ракетными системами

Руслан Рудомський, «Depo.Война»
04 февраля 2018

Первая крылатая или что собой представляет новая украинская ракета «Нептун». Как прошли первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты.

Российская агрессия явилась мощным стимулом к перевооружению украинской армии, смене концепций применения вооруженных сил и, что не менее важно – разработки новых систем вооружений. И вот то, о чем специалисты из сферы украинского вооружения писали уже некоторое время, наконец состоялось – успешно прошли первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели, пишет Руслан Рудомський на страницах «Depo.Война».

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, присутствовавшего при испытаниях, это полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия «ГосККБ «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины.

Кстати, это был первый показ ракеты широкой общественности, который, по словам специалистов, мог и не состояться – изначально испытания планировалось провести в закрытом режиме. Причина этого проста и всем понятна – секретность.

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И хотя власть пытается этот проект максимально засекретить, не называя даже название новой ракеты, определенная информация все равно просачивается в сеть. В частности, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook по горячим следам сообщил, что речь идет о крылатой ракете «Нептун».

КБ «Луч»: информация о проекте ракеты «Нептун».

Пока о «Нептуне» известно немного, но то, что есть, позволяет составить определенное впечатление о его потенциале.

История

Впервые о вероятной разработке трех модификаций ракетного комплекса «Нептун» (корабельного, наземного и воздушного базирования) было озвучено в 2016-м году. Тогда же было сообщено, что перспективные ракеты будут размещаться в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) с размерами 5300×600×600 мм.

При этом облик новой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) как ключевого элемента противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» впервые был представлен еще раньше – на выставке «Оружие и безопасность – 2015» в Киеве.

Согласно информации из открытых источников, по состоянию на весну 2016-го года были изготовлены первые летные образцы крылатой ракеты, а 22 марта 2016-го года в присутствии секретаря СНБО Александра Турчинова были проведены ее первые испытания.

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Проект двигался по плану, и в середине 2017-го года, по данным президента корпорации «ТАСКО» Валерия Павлюкова, было проведено испытание ракеты параллельно с испытаниями ракет «Ольха». При этом, в отличие от «Ольхи», испытания и возможности ракеты «Нептун» тогда не афишировали.

Что собой представляет

По словам того же Сергея Згурца, проект «Нептун» относится к оптимальным решениям по критерию «эффективность – стоимость». То есть за относительно небольшие деньги Украина в короткий срок времени может получить крылатую ракету с дальностью в пределах 300 км.

Пуск ракеты «Нептун».

В открытом доступе можно найти информацию, что ПКР «Нептун» является фактически «клоном» советской ПКР Х-35, которая сейчас находится на вооружении Вооруженных сил Российской федерации, и аналогом американской ПРК «Гарпун».

Ракеты данного типа предназначены для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или движущихся одиночно водоизмещением до 5000 тонн.

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В контексте современных военных угроз по состоянию на сегодня наиболее актуальной является версия наземного ракетного комплекса, поскольку она обеспечит как защиту с моря, так и поражение наземных объектов. Но в дальнейшем ракета может быть адаптирована под корабельную и авиационную версии.

О новой ракете известно также, что это вполне национальный проект, который не зависит от иностранных партнеров. Это имеет особое значение и на фоне отказа отдельных западных компаний поставлять Украине подобные образцы или составляющие к ним, и на фоне состояния войны с Россией, которая ранее поставляла большое количество комплектующих для нужд оборонного комплекса.

«Нептун» в полете.

Сообщается, что ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» создало новую национальную высокотехнологичную кооперацию, в которую входят предприятия, обеспечившие создание боевой части, системы управления, головок самонаведения различных типов, радиовысотомеров и тому подобное. Есть информация, что самые большие проблемы были по части создания ракетного топлива, но на сегодня все они успешно решены.

Характеристики

ПКР «Нептун» – это дозвуковая ракета (то есть, летает на скорости, меньшей скорости звука, – 331,46 м/с в нормальных условиях). Схема полета — стандартная для крылатой ракеты. На маршевом участке высота полета составляет 10-30 м, на конечном участке – 4-5 м.

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Боевая часть – обломочно-фугасная. За счет оснащения различными типами головок самонаведения может поражать различные типы целей. Как с известными координатами, так и использоваться в качестве протирадиолокационной ракеты.

Ракета способна обеспечить дальность стрельбы по морской цели в 280 км, а по береговой стационарной цели – на большую дальность.

Пусковая установка ракеты «Нептун».

Длина самой ракеты с ускорителем составляет 5050 мм. ТПК с ракетой с крестообразным складным крылом может размещаться на наземных, морских или воздушных носителях.

Другие тактико-технические характеристики ракеты на данный момент засекречены.

Испытания

Как уже сообщалось выше, первые испытания ракеты «Нептун» состоялись параллельно с испытаниями ракет «Ольха» в середине 2017-го года, однако информация о них была засекречена.

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А 30 января прошли первые открытые испытания ПКР «Нептун», которые прошли успешно и где проверялись летные характеристики и работа систем ракеты.

Будем надеяться, что это далеко не все ракетные новинки начавшегося года. Тем более, что предпосылки требовать большего есть. «Depo.Война» как-то сообщал, что украинские специалисты владеют технологией производства гиперзвуковой крылатой ракеты оперативно-тактического класса с радиусом действия до 300 км. Маневренность и скорость, которая равна пяти скоростям звука (примерно 1700 м/с), сделают такую ракету неуязвимой для средств ПВО противника.

Ведь никто не будет спорить с тем, что наши Вооруженные силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели.

Руслан Рудомський, «Depo.Война»

Tags: война, вооружения, ВСУ, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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