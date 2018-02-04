Ельцина в России считают деструктивным политическим деятелем

В России, на официальном уровне, критически оценивают роль Ельцина в российской истории, его сравнивают с Навальным. Более популярной исторической фигурой большинство россиян считают Сталина.

В день рождения первого президента России опубликовано его неизвестное ранее интервью Бориса Ельцина, которую 1 февраля исполнилось бы 87 лет. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что сейчас на официальном уровне фигура Ельцина воспринимается – критически.

Интервью было снято в 1990 году музыкальным продюсером Александром Чепарухиным. Будучи экологическим активистом, со своим другом – австрийским журналистом Вернером Кройтлером он сумел пробраться в поезд Москва – Рига и поговорить с председателем Верховного совета РСФСР. Помог в организации встречи Валентин Юмашев – будущий зять первого президента и глава его администрации, но тогда всего лишь заместитель главного редактора журнала «Огонек».

Интервью не содержит сенсаций, однако передает обстановку того времени. Это было еще при советской власти, когда между собой боролись союзное и российское правительства.

Ельцин претендовал на роль реформатора. В интервью есть вопрос о программе этих самых реформ и, что выделено самим автором, о комитете общественной безопасности России как альтернативе всевластному КГБ.

«У нас будет создаваться свой комитет общественной безопасности. Мы долго обсуждали, все-таки не национальной, а общественной безопасности. И функции эти будут пересмотрены, это не будут те функции, которые сегодня осуществляет КГБ и которых страшится большинство нашего народа», – говорил Борис Ельцин в своем интервью.

Так должно было быть, если бы не распался СССР. Программа писалась под Россию в составе Союза. Никто не думал, что совсем скоро он распадется. Через год пройдут первые в истории прямые выборы президента России, а затем СССР прекратит свое существование.

Еще можно выделить характеристику Борисом Ельциным тогдашнего политбюро и тех самых союзных властей, которые руководили еще единой страной.

«Многие из них не являются «умом, честью и совестью» ни партии, ни нашего народа. Ни нашей эпохи тем более. Не являются просто они, я бы сказал, высшим интеллектом нашей страны. А, казалось бы, в любом цивилизованном государстве руководство – это все-таки высший интеллект», – подчеркивал Борис Ельцин в своем интервью.

Это был, напомню, 1990 год – пик популярности Ельцина, время грандиозного общественного подъема и надежд на перемены к лучшему.

Однако потом много всего произошло, не все получилось. И надежды многих тех молодых и рьяных демократов 90-х не оправдались.

И вот сегодня очередной день рождения первого президента России проходит практически незамеченным. Хотя, конечно, 87 лет – дата не круглая.

Нет, его не запрещают и публично стараются не критиковать. Однако в так называемом официальном информационном поле его представляют скорее деструктивной фигурой, а в последнее время даже сравнивают с Навальным. Даже внешне, говорят, они похожи. Так же расшатывают устои: Ельцин в 90-е – Союз, Навальный сейчас – стабильную Россию. «Ельцин-центр» в Екатеринбурге называют «осиным гнездом недобитых либералов».

В итоге во время социологических опросов люди называют Иосифа Сталина одним из великих деятелей XX века. Хотя в бытовом плане сейчас стало заметно лучше. А это значит, что в СССР мы все-таки пока что не вернулись. А там, как говорится, история рассудит.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»