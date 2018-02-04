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Взгляд

Ельцина в России считают деструктивным политическим деятелем

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»
04 февраля 2018

В России, на официальном уровне, критически оценивают роль Ельцина в российской истории, его сравнивают с Навальным. Более популярной исторической фигурой большинство россиян считают Сталина.

В день рождения первого президента России опубликовано его неизвестное ранее интервью Бориса Ельцина, которую 1 февраля исполнилось бы 87 лет. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что сейчас на официальном уровне фигура Ельцина воспринимается – критически.

Интервью было снято в 1990 году музыкальным продюсером Александром Чепарухиным. Будучи экологическим активистом, со своим другом – австрийским журналистом Вернером Кройтлером он сумел пробраться в поезд Москва – Рига и поговорить с председателем Верховного совета РСФСР. Помог в организации встречи Валентин Юмашев – будущий зять первого президента и глава его администрации, но тогда всего лишь заместитель главного редактора журнала «Огонек».

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Интервью не содержит сенсаций, однако передает обстановку того времени. Это было еще при советской власти, когда между собой боролись союзное и российское правительства.

Ельцин претендовал на роль реформатора. В интервью есть вопрос о программе этих самых реформ и, что выделено самим автором, о комитете общественной безопасности России как альтернативе всевластному КГБ.

«У нас будет создаваться свой комитет общественной безопасности. Мы долго обсуждали, все-таки не национальной, а общественной безопасности. И функции эти будут пересмотрены, это не будут те функции, которые сегодня осуществляет КГБ и которых страшится большинство нашего народа», – говорил Борис Ельцин в своем интервью.

Так должно было быть, если бы не распался СССР. Программа писалась под Россию в составе Союза. Никто не думал, что совсем скоро он распадется. Через год пройдут первые в истории прямые выборы президента России, а затем СССР прекратит свое существование.

Еще можно выделить характеристику Борисом Ельциным тогдашнего политбюро и тех самых союзных властей, которые руководили еще единой страной.

«Многие из них не являются «умом, честью и совестью» ни партии, ни нашего народа. Ни нашей эпохи тем более. Не являются просто они, я бы сказал, высшим интеллектом нашей страны. А, казалось бы, в любом цивилизованном государстве руководство – это все-таки высший интеллект», – подчеркивал Борис Ельцин в своем интервью.

Это был, напомню, 1990 год – пик популярности Ельцина, время грандиозного общественного подъема и надежд на перемены к лучшему.

Однако потом много всего произошло, не все получилось. И надежды многих тех молодых и рьяных демократов 90-х не оправдались.

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И вот сегодня очередной день рождения первого президента России проходит практически незамеченным. Хотя, конечно, 87 лет – дата не круглая.

Нет, его не запрещают и публично стараются не критиковать. Однако в так называемом официальном информационном поле его представляют скорее деструктивной фигурой, а в последнее время даже сравнивают с Навальным. Даже внешне, говорят, они похожи. Так же расшатывают устои: Ельцин в 90-е – Союз, Навальный сейчас – стабильную Россию. «Ельцин-центр» в Екатеринбурге называют «осиным гнездом недобитых либералов».

В итоге во время социологических опросов люди называют Иосифа Сталина одним из великих деятелей XX века. Хотя в бытовом плане сейчас стало заметно лучше. А это значит, что в СССР мы все-таки пока что не вернулись. А там, как говорится, история рассудит.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»

Tags: Алексей Навальный, Борис Ельцин, власть, история, история России, Россия

© Гуляй Поле

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