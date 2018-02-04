Украина практически полностью выполнила план перевода армии на стандарты НАТО

Министр обороны Украины Полторак заявляет о 90% переходе ВСУ на стандарты НАТО. При этом он отмечает, что в НАТО вступает не армия или Министерство обороны, а страна в целом.

Украина на 90% выполнила план адаптации своих вооруженных сил к стандартам НАТО, а к 2020 году планирует завершить реформирование. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Мы поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса к концу 2020 года – мы над этим работаем. По итогам двух лет, процент выполнения – 90% от запланированных мероприятий. Но еще раз говорю – это будет зависеть от обстоятельств, в которых мы будем находиться», – подчеркнул министр.

«В НАТО вступают не Вооруженные силы и не Министерство обороны, а вступает страна в целом, и для этого нужно провести ряд серьезных реформ во всех направлениях», – добавил он.

«Мы во время войны ни в коем случае не можем проводить эксперименты: у нас очень мало времени, и мы не имеем права на ошибку. У нас нет возможности потерять управления войсками хотя бы на мгновение. Мы должны своевременно и быстро принимать решения», – отметил Полторак.

Коли Україна отримає Джавеліни і вступить в НАТО? Інтерв’ю міністра оборони України Степана Полторака після зустрічі з главою Пентагону Джимом Маттісом у Вашингтоні Опубліковано chastime 2 лютого 2018 р.

Как известно, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что решение о передаче Javelin будет принято «очень своевременно», а временные рамки не имеют значения.

«Голос Америки»