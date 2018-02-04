Появилась версия, что сбитый в Сирии летчик – крымчанин Филиппов

Военное российское ведомство сообщает, погибший летчик Филиппов – бывший украинский летчик, оставшийся в Крыму после оккупации. Эту версию ставит под сомнение международная группа расследований военных конфликтов CIT.

Погибшим пилотом сбитого в субботу на севере Сирии российского штурмовика Су-25 был бывший украинский летчик из оккупированного Симферополя (Крым) майор Роман Филиппов. Об этом сообщает «Новая Газета» со ссылкой на источник в Министерства обороны России.

Издание отмечает, что в Telegram-канале «Наблюдатель» опубликован рапорт, которое якобы обнаружили в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано имя «Роман Филиппов».

В то же время, группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила фотографии документов и личного оружия, которые нашли у погибшего пилота российского Су-25. Эти данные CIT опубликовала в своем Telegram-канале.

«Судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле», – говорится в Telegram-канале CIT.

После публикации «Новой Газеты», в которой источник из Министерства обороны называет погибшего в Сирии 3 февраля пилота Романом Филиповым, бывшим украинским летчиком из Крыма, CIT нашли свидетельство ставящее эту версию под сомнение.

В 2014 году на сайте «pro-samolet.ru» была опубликована заметка о соревнованиях «Авиадартс-2014». В конце заметки упоминаются победители соревнований «Авиадартс-2013», среди них – команда из Черниговки Приморского края, ведущим в которой выступал капитан Роман Филипов.

Напомним, что в рапорте, найденном в кармане погибшего пилота, говорится о майоре Романе Филипове. Следует отметить, что и в заметке, и в рапорте фамилия «Филипов» пишется через одну «п», а в публикации «Новой Газеты» – через две, т. е. «Филиппов».

Вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.

В российском военном ведомстве сообщили, что летчик катапультировался и был убит в бою с террористами.

Ведомство заявило, что Россия нанесла ответный удар по району, откуда был сбит российский Су-25. В результате убиты более 30 повстанцев.

Позже CIT предоставило доказательство, что погибший в Сирии летчик Роман Филипов никогда не проживал в Крыму до его оккупации. Обнаруженный профиль в российской социальной сети Одноклассники свидетельствует, что погибший пилот проживал на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствует и информация об его участие в соревнованиях «Авиадартс-2013», где он занял призовое место.

«Новая Газета»