Россия нанесла ответный ракетный удар по району где был сбит штурмовик С-25

Район по которому российские военные нанесли удар контролируется Сирийской свободной армией.

В Министерстве обороны России заявляют, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, которые сбили в Сирии российский самолет-штурмовик Су-25. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение российского военного ведомства.

«По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джабхат-ан-Нусры», – цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны России.

Несмотря на то, что провинция Идлиб контролируется Сирийской свободной армией, в российском военном ведомстве говорят, что нанесли удар по территории подконтрольной группировке «Джабхат-ан-Нусра», отколовшейся от «Аль-Каиды».

«По району, подконтрольному террористической группировке «Джабхат-ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты переносного зенитного ракетного комплекса по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием» – заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25, который выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб».

По данным оборонного ведомства, летчик катапультировался, но погиб в бою с боевиками.

«Интерфакс»