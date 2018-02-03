Боевые птицы: модернизация и новая стратегия использования вертолетов

Как в Украине научились делать «Апачи» из старых советских Ми. Война на Донбассе заставила ВСУ отказаться от советской методики применения вертолетов на поле боя и фактически начать строить вертолетные силы по западным стандартам.

Такое стратегическое решение стало необходимо после событий 2014-2015 гг., когда при относительно слабой ПВО противника мы потеряли относительно много вертолетов. О том как Украина перенимаем западные стандарты применения вертолетов пишет на страницах «Деловой Столицы» Михаил Жирохов.

Западные стандарты, на которые теперь ориентируются ВСУ, предусматривают наличие одного типа вертолета, вооруженного противотанковыми ракетами, военно-транспортной машины и нескольких типов легких машин, которые используются и как учебные, и как разведчики – скауты. В идеальном варианте это американская связка «Апач» – «Блэк Хок» – «Литл Бёрд».

Учитывая наши реалии и возможности, военные упор сделали на Ми-8, который по сути является «универсальным солдатом». Однако старые советские машины нуждались в модернизации, и вскоре она началась.

В результате кооперации самых разных предприятий военпрома появилась чисто украинская модификация транспортно-десантного Ми-8МСБ и боевого Ми-8МСБ-В. Прежде всего эти машины отличаются от своих советских и российских «коллег» двигателем – вместо ТВ2-117 устанавливаются более мощные ТВ3-117ВМА-СБМ1В серии 4Е производства запорожской «Мотор Сичи». Таким образом, значительно улучшились технические характеристики вертолета – та же высотность повысилась до 2400 м.

Однако гораздо более важной является «начинка» таких вертолетов – новая система сбора, регистрации и обработки полетной информации, аварийный радиомаяк, лазерная система формирования прицельной марки. Для противодействия угрозе от переносных зенитно-ракетных комплексов установлено комбинированное устройство выброса тепловых ловушек «Адрос» КУВ 26-50, а также экранно-выхлопные устройства (ЭВУ) АШ-01В.

Боевой вариант Ми-8МСБ отличается возможностью применения самого разнообразного подвесного вооружения, в том числе управляемых ракет класса «воздух-воздух» Р-73, неуправляемых С-8 и С-13, подвесных контейнеров с крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами. «Бонусом» является возможность применения до шести «чугунных» бомб калибра до 250 кг, а также системы воздушного минирования ВСМ-1.

Не совсем понятна ситуация с возможностью применения управляемого ракетного вооружения в виде ПТУР РК-2В «Барьер-В», однако по некоторым данным такие работы завершены и часть вертолетов уже получила новейшее противотанковое вооружение отечественного производства.

Кроме технической модернизации, большое внимание уделяется снаряжению летного состава (так, закуплены современные польские защитные шлемы ТНL-5NV с очками ночного видения РNL-3 польского производства), а также тактической подготовке. Так, экипажи как боевых, так и транспортных Ми-8 активно тренируются летать с применением приборов ночного видения и тепловизоров типа FLIR. Кстати, именно с такой подготовкой и связана последняя по времени катастрофа в Кременчуге. Дело в том, что военные летчики проходили 10-часовой курс ночных полетов на матчасти частной компании «Украинские вертолеты».

Интересно, что первыми в 2015 г. были модернизированы гражданские машины, а также переоборудовались достаточно многочисленные летающие командные пункты Ми-9.

При этом к работам был привлечен Оршанский авиаремонтный завод (Республика Беларусь), который находится под контролем владельца ПАО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Стоит сказать, что модернизация Ми-8 в вариант МСБ обходится государственному бюджету в $5,5-6 млн, в то время как западный аналог будет стоить от $15 до 19 млн.

Что же касается бронированного Ми-24, то места для боевого применения ему не находится. Хотя еще до войны на Конотопском авиазаводе и разработаны сразу пару вариантов модернизации – Ми-24ПУ-1 и Ми-24ПУ-2.

Достаточно большой по размеру Ми-24 становился легкой мишенью даже для достаточно слабой ПВО боевиков. Единственным преимуществом являлась возможность применения противотанковых управляемых ракет, что на фоне Ми-8МСБ-В уже не выглядит каким-то достижением. По всем остальным параметрам, и прежде всего по экономической эффективности, содержать огромный парк Ми-24 Украине нет никакого смысла. Скорее всего, наши военные «взяли на вооружение» западную тактику, когда основой парка являются легкие и средние машины, которые могут дольше «висеть» в районе цели, менее заметны, требуют площадки для посадки и взлета меньших размеров.

Вполне естественной выглядит и массовая закупка легких учебных вертолетов Ми-2МСБ и его боевой модификации Ми-2МСБ-В. Опять-таки старые советские машины получили новые мощные двигатели АИ-450М, новую авионику в виде станции GPS-навигации СН-4312У и прочих современных девайсов. Понятно, что установлены «Адрос» и ЭВУ по типу Ми-8.

Интересным представляется и боевой вариант Ми-2. Этот небольшой вертолет может применять не только 80-мм неуправляемые ракеты С-8 отечественного производства, но и мощные С-13, а также пару пушечных блоков УПК-23-250 со сдвоенной 23-мм пушкой ГШ-23Л.

Масштабы модернизации парка Ми-2-х в Воздушных силах неизвестны, но только в 2017 г. Винницкий авиазавод поставил в строевые части четыре Ми-2МСБ.

Понемногу пополняется и морская вертолетная авиация, которая понесла потери при аннексии Крыма. Так, в строй 10-й бригады поставили и единственный имеющийся в стране легкий вертолет Ка-226 российского производства. В 2013 г. аппарат был конфискован на погранично-таможенном пункте Шегини (Львовская обл.) и ввиду неясности статуса в дальнейшем передан на баланс департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации, а фактически поставлен на хранение на территории ГП «Львовский государственный авиационный ремонтный завод».

Ввиду отсутствия возможности покупать запасные части для него совершенно неясно сколько и как он будет эксплуатироваться. Хотя для перевозки раненых в прифронтовой зоне машина просто незаменимая.

Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» освоил ремонт вертолетов типа Ми-14 (ранее такие работы проводились в Севастополе) и теперь поднимает с хранения нелетающие образцы. Так, по сведениям из открытой печати, в строй за последние год-два поставлены три таких вертолета разных модификаций. Правда, пока непонятно, как обстоит дело с восстановлением радиотехнической аппаратуры для обнаружения вражеских субмарин, ведь эти вертолеты прежде всего противолодочные. Пока же мы видим, что на всех учениях Ми-14 используются исключительно как транспортно-десантные.

Таким образом, можно говорить, что в отношении вертолетной составляющей авиации наши военные пришли к пониманию места этих аппаратов на поле боя. И теперь остается дело за реализацией достаточно амбициозной программы создания парка современных машин, а для этого есть все необходимое, остановка только за деньгами и временем.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»