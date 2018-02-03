В Сирии сбили российский Су-25 выполнявший полет над провинцией Идлиб

В Сирии сбили российский Су-25, летчик катапультировался, но скорее всего погиб, так как приземлился на территории занятой оппозиционными режиму Башара Асада силами.

Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками, сообщает РИА «Новости» ссылаясь на заявление Министерства обороны России.

«…При выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение российский самолет Су-25», – говорится в заявлении.

Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе «Идлиб», подконтрольном оппозиционным режиму Башара Асада силами. По предварительной информации, самолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

«Летчик успел доложить о катапультировании в районе «Идлиб», подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусры» – сообщают РИА «Новости», указывая не на Свободную сирийскую армию контролирующую этот район, а группировку отколовшуюся от «Аль-Каиды».

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с представителями Турции, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика. По району, оппозиционным режиму Башара Асада силами, нанесен удар высокоточным оружием, уничтожено более 30 террористов, информирует РИА «Новости».

В тоже время появилось видео обломков сбитого российского штурмовика Су-25 в Сирии в провинции Идлиб у города Саракиб, который был сбит сегодня повстанцами. Видео выложил российский Telegram-канал WarJournal, что освещает события в Сирии.

Российский штурмовик был сбит из ПЗРК предположительно бойцами Свободной сирийской армии.

Источники Telegram-канал WarJournal свидетельствуют, что российский пилот сумел катапультироваться, но приземлился на территории занятой оппозицией режиму Башара Асада и, скорее всего, был убит. Во всяком случае WarJournal разместил фото погибшего пилота.

Позже Министерство обороны России подтвердило гибель пилота после приземления, в бою с «боевиками».

«Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра». При ведении боя с террористами пилот погиб», – говорится в заявлении Министерства обороны.

РИА «Новости»