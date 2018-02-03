Украинского нардепа Мураева заметили в московском отеле премиум-класса

Член налогового и таможенного комитета ВР Мураев в конце января тайно посещал Москву. Он вылетел из Киева в Вену, но потом был замечен в одном из московских отелей премиу-класса.

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Евгений Мураев был замечен в отеле премиум-класса «Lotte Hotel Moscow» в Москве. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в Facebook журналист Роман Бочкала.

«Небезизвестный Евгений Мураев на днях был замечен в Москве в отеле премиум-класса Lotte Hotel Moscow. Источник информации на 100% уверен, что не обознался. Патриоты в погонах подтвердили, что действительно 29.01 Мураев покинул Украину рейсом Киев-Вена. И в тот же день из австрийской столицы переместился в Москву. А 01.02 в обратном порядке вернулся в аэропорт «Борисполь», – написал он.

Тут такое дело. Небезизвестный Евгений Мураев на днях был замечен в Москве в отеле премиум класса Lotte Hotel Moscow. Ис… Опубліковано Романом Бочкалою 2 лютого 2018 р.

Журналист возмущен тем, что украинский народный депутат во время войны посещает страну-агрессора.

«Если бы Мураев не был официальным лицом, а Россия агрессором, данный факт не вызвал бы вопросов. Но у нас война с РФ. Поэтому я спрашиваю, какие дела привели народного депутата Украины в Москву? С кем он там встречался? Отражена ли эта поездка в рабочем графике?», – негодует Бочкала.

При этом журналист отметил, что у народный депутатов в эти дни должна быть работали с избирателями.

«Согласно календарному плану ВР, в эти дни должна была проводиться работа с избирателями. Возможно, Мураев проведывал наших заробитчан?», – подчеркнул он.

«Наверное, не зря Служба Безопасности Украины предлагала закон, запрещающий народным избранникам поездки в РФ. Если бы его приняли, сейчас бы Мураев уже давал показания. А так формально – имеет право. Но есть одно «но». Нардепы – носители гостайны. А значит, обязаны оповещать о подобных визитах режимно-секретный отдел аппарата ВР. Интересно это было сделано?», – резюмировал журналист.

«Гуляй Поле» сообщало ранее, со ссылкой на «Информатор», о том, что Евгений Мураев по указанию по указанию Сергея Курченко круглосуточно транслировал в эфире своего телеканала NewsOne акции Саакашвили.

«Гуляй Поле»