Задержанного вчера на админгранице Крыма коллаборациониста суд поместил под стражу

С таким ходатайством обратилась в суд прокуратура АР Крым. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Теперь незадачливому экс-чиновнику оккупационной администрации предъявлено подозрение в государственной измене.

Бывшему «замминистра спорта» самопровозглашенного Совета министров оккупационной власти Крыма избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 1 месяц. Об этом сообщил в Facebook заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

«Только что Херсонской городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал бывшему «заместителю министра спорта» в псевдо правительстве Аксенова меру пресечения в виде содержания под стражей, которому до этого было сообщено о подозрении в государственной измене», – написал в Facebook заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

Незважаючи на те, що сьогодні вихідний день ми продовжуємо працювати, зокрема тільки що Херсонській міський суд задоволь… Опубліковано Олександром Удовиченком 3 лютого 2018 р.

Как сообщало «Гуляй Поле», 2 февраля контрразведчики СБУ задержали на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенной совета министров оккупационной власти.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что указанный человек ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

«Гуляй Поле»