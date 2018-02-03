В России проводят очередное мероприятие в традиции «победобесия»

Не вызывает сомнения, что данное мероприятие проводиться в рамках предвыборной компании нацлидера Путина. Накануне Путин сделал заявление о том, что следует считать «истинным патриотизмом».

В Москве проводят пропагандистский митинг-концерт приуроченный к предвыборной компании нацлидера Владимира Путина. Концерт приурочили к очередной дате «победобесия» – 75-летию завершения Сталинградской битвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце!» начался на Васильевском спуске в Москве», передает корреспондент РИА Новости.

По данным МВД, на митинг-концерт в столице пришли более 60 тысяч человек. Ведущими праздника стали Светлана Зейналова и Александр Маршал. На сцене выступят Ольга Кормухина, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара, группа «Город 312» и другие популярные артисты. В мероприятии также примут участие народный артист СССР Василий Лановой и художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.

Инициатором акции, в рамках которой патриотические митинг-концерты проходят по всей стране, выступает Общественная палата. Соответствующее заявление было опубликовано накануне.

«Главная задача митингов-концертов – продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны», – говорится на сайте палаты.

Накануне нацлидер России Владимир Путин заявил, что злоупотребление понятиями патриотизма и всем, что с этим связано, для решения личных задач, становится прибежищем для негодяев, но истинный патриотизм – это любовь к Родине, которая не продается.

«В нашей стране всегда, хочу еще раз подчеркнуть – всегда, были те, кто говорили, что патриотизм – это прибежище негодяев и прочее и прочее. Это штамп такой уже давно. Я специально об этом говорю, хочу сказать вот что: если кто-то злоупотребляет теми понятиями патриотизма и вот все, что с этим связано для решения личных задач, прячется за эти, то да – это становится прибежищем для таких людей» – сказал Путин.

Путин особо подчеркивает, что истинный патриотизм, по его мнению – это любовь к Родине, а ее нельзя купить или заставить кого-то любить.

«Но в целом ведь патриотизм, и надо об этом сейчас сказать, что это такое? Это — любовь к Родине. Любовь нельзя ни купить, ни подарить, ни заставить нельзя любить, но можно создать условия для того, чтобы молодой, особенно, человек понимал и дорожил. Понимал то, где мы живем, и дорожил тем, что ему досталось от своих родителей от своих дедов, прадедов. Это все должно быть в нашей душе», – заявляет нацлидер.

В свою очередь секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев считает символичным, что митинги-концерты проводятся в дни празднования 75-летия победы в Сталинградской битве, ставшей переломным моментом не только в Великой Отечественной войне, но и в истории мировой борьбы с фашизмом. По его словам, участники акций отдадут дань памяти героям, которые защитили Европу и весь мир от «коричневой чумы».

Фадеев добавил, что акция призвана показать единство россиян и продемонстрировать, «что мы поддерживаем друг друга и наша сила – в нашей памяти, в единстве и в том, что мы держимся за ценности, которые пронесли через века» – отмечают РИА «Новости».

«Гуляй Поле» напоминает, что в прошлое воскресенье в России прошли протестные акции в рамках «Забастовки избирателей» к которой призывает оппозиционный политик Алексей Навальный. В ходе несанкционированных властями акций на улицы 46 городов вышли более 3 тыс. человек. По разным данным, полиция задержала от 250 до 350 участников акций по всей стране.

РИА «Новости»